تجاوز زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بشكل حاسم مستوى 160 النفسي، مسجلاً أعلى مستوياته في عدة أشهر، ودخل منطقة كانت تُعتبر حتى وقت قريب خطاً أحمر غير رسمي للسلطات اليابانية. والجدير بالذكر أن هذا الاختراق لم يُقابل بأي رد فعل قوي من وزارة المالية، وهو ما يفسره السوق على أنه تسامح متزايد مع المزيد من ضعف الين، على الأقل في المدى القريب.

لا يحدث هذا التحرك بمعزل عن غيره، بل يعكس مزيجاً كلاسيكياً من قوتين اقتصاديتين كليتين مهيمنتين: اتساع مستمر في فارق أسعار الفائدة، وضغوط متزايدة على الاقتصاد الحقيقي الياباني، والتي بات من الصعب تجاهلها.

المصدر: xStation5

ما الذي يدفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني؟

استقرار أسعار الفائدة بين الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان، وتضارب الروايات

أبقى كل من الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، وهو ما لم يكن مفاجئًا للأسواق. إلا أن التركيز الأساسي انصبّ على دقة التواصل، مما زاد من اتساع الفجوة بين الاقتصادين.

لا يزال الاحتياطي الفيدرالي متشددًا نسبيًا، مؤكدًا على مرونة الاقتصاد الأمريكي وعدم وجود حاجة ملحة لخفض أسعار الفائدة. ونتيجة لذلك، يستمر الدولار في الاستفادة من ارتفاع العوائد واستمرار جاذبية استراتيجيات المضاربة على فروق أسعار الفائدة.

من جهة أخرى، يبقى بنك اليابان حذرًا، ساعيًا إلى تحقيق التوازن بين إنهاء السياسة النقدية المتساهلة للغاية ومخاطر التشديد النقدي السريع. ومع ذلك، يتضح بشكل متزايد أن المشكلة لم تعد تقتصر على التضخم المستورد الناتج عن أسعار السلع، بل تشمل أيضًا ضعف الين نفسه، الذي يُفاقم الآن ضغوط الأسعار المحلية.

اليابان عالقة في أزمة التكاليف والسلع

ترسل المؤشرات الاقتصادية الأساسية لليابان إشارات متضاربة بشكل متزايد. تشير مبيعات التجزئة إلى بعض المرونة في طلب المستهلكين، بينما خيب الإنتاج الصناعي الآمال في مارس، ويعود ذلك جزئيًا إلى اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع ضغوط التكاليف المرتبطة بالتوترات العالمية في أسعار السلع.

ويُعدّ الوضع حول مضيق هرمز بالغ الأهمية، إذ لا يزال يُفاقم المخاطر التي تُهدد تدفقات النفط والغاز العالمية. بالنسبة لليابان، التي يعتمد اقتصادها في مجال الطاقة بشكل كبير على الاستيراد، يُترجم هذا إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتدهور الميزان التجاري.

وفي هذا السياق، تُسلط التقارير التي تتحدث عن احتمال عودة دعم الطاقة خلال الصيف الضوء على محاولة الحكومة للتخفيف من ضغوط التكاليف، على الرغم من أن هذه الإجراءات تبدو أقرب إلى أدوات استقرار قصيرة الأجل منها إلى استجابة هيكلية لضعف الين المستمر.

مستوى 160 كمؤشر نفسي واختبار لصبر السوق

لا يُعدّ تجاوز مستوى 160 مجرد تحرك فني، بل يُمثل اختبارًا مباشرًا لمدى تحمل اليابان لضعف العملة. تاريخيًا، ارتبطت هذه المستويات بحساسية متزايدة من جانب السلطات، إلا أن غياب رد فعل فوري يُشجع السوق على مزيد من التحليل.

في هذه المرحلة، لا تزال كفة الميزان تميل لصالح العوامل الأساسية. ويستمر فارق أسعار الفائدة الكبير بين الولايات المتحدة واليابان في دعم تدفقات رؤوس الأموال إلى الدولار، بينما تُقلل البيانات الصناعية اليابانية الضعيفة والضغوط الناجمة عن أسعار السلع الأساسية من هامش تشديد السياسة النقدية لدى بنك اليابان على المدى القريب.

التوقعات:

يُشبه تحرك زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني الحالي بيئةً كلاسيكيةً مدفوعةً بمضاربات أسعار الفائدة، حيث تُعزز العوامل الأساسية والزخم بعضهما بعضًا. وما لم يحدث تحولٌ جوهريٌ في سياسة بنك اليابان أو تدخلٌ أكثر حزمًا من وزارة المالية، فإن مسار الصعود يبقى هو المسار الأسهل.

لم يعد السؤال الرئيسي هو ما إذا كان سيتم كسر مستوى 160، بل إلى متى سيستمر السوق في اختبار غياب التدخل، وأين يكمن الخط الفاصل الحقيقي في نهاية المطاف.