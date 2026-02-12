مخطط اليوم: مؤشر DE40 يتفوق على نظرائه الأوروبيين 🇩🇪 📈 أرباح الشركات الكبرى تقود مكاسب هائلة 🚀

دخلت العقود الآجلة لمؤشر داكس (DE40) تداولات يوم الخميس بأداءٍ متميز، حيث ارتفعت بنسبة 1% متفوقةً على جميع المؤشرات الأوروبية المماثلة (EU50: +0.25%). وقد تحسنت معنويات السوق بشكل عام بعد صدور تقرير التوظيف القوي في الولايات المتحدة أمس، إلا أن المكاسب الاستثنائية التي حققها مؤشر الشركات الألمانية الكبرى تعود بشكل رئيسي إلى حالة التفاؤل التي أعقبت إعلان الأرباح، والتي طالت أسهم الشركات الرائدة فيه.
يؤكد مؤشر DE40 تعافيًا صعوديًا قويًا، متجاوزًا المتوسط المتحرك الأسي لـ 24 يومًا، وكسر مستوى مقاومة فيبوناتشي 61.8% الرئيسي عند 25,125. ومع ارتفاع مؤشر القوة النسبية إلى 58.8، يبقى الزخم إيجابيًا، مستهدفًا العقبة التالية عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6% (25,326). يُعدّ الثبات فوق منطقة 25,000 أمرًا بالغ الأهمية لإعادة اختبار أعلى مستوياته الأخيرة. المصدر: xStation5
ما الذي يدفع مؤشر DE40 اليوم؟
- انتعاش شهية المخاطرة: تعافت مؤشرات الأسهم العالمية تدريجيًا من موجة بيع أسهم التكنولوجيا التي شهدها الأسبوع الماضي، والتي نتجت عن ردود فعل متباينة تجاه الإنفاق الرأسمالي القياسي لشركات التكنولوجيا الكبرى، ومخاوف من الاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي. وبينما كان المستثمرون يحللون الأرقام الضخمة من شركات رائدة مثل ألفابت وأمازون، تحوّل التركيز إلى بيانات سوق العمل باعتبارها الاختبار الحاسم لقوة الاقتصاد الأمريكي. على الرغم من تقرير ADP المقلق (22 ألفًا مقابل 45 ألفًا متوقعة)، إلا أن بيانات الوظائف غير الزراعية الصادرة أمس جاءت بنتائج إيجابية مفاجئة (130 ألفًا مقابل 70 ألفًا متوقعة). وقد خفف هذا من المخاوف بشأن تباطؤ سوق العمل، ومنح دفعة جديدة لمعنويات السوق.
- سيمنز تقفز مدفوعًا بالطلب على مراكز البيانات: ارتفعت أسهم الشركة الألمانية الأغلى قيمة بنحو 6.8% بعد رفع توقعاتها لأرباح السهم للعام بأكمله إلى ما بين 10.70 و11.10 يورو. ارتفعت أرباح القطاع الصناعي في الربع الأول بنسبة 15% لتصل إلى 2.9 مليار يورو، متجاوزة التوقعات، بينما زادت المبيعات بنسبة 4% لتصل إلى 19.14 مليار يورو، ونمت الطلبات بنسبة 7%. وقد دعم هذا النمو الطلب المتزايد على مراكز البيانات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، حيث قفزت الإيرادات بأكثر من الثلث، مما عزز الثقة في السنة المالية الحالية.
- أوقفت شركة SAP موجة البيع: خسرت الشركة الأوروبية الرائدة في مجال البرمجيات حوالي 15% من أسهمها منذ بداية العام بسبب تراكم الطلبات على خدمات الحوسبة السحابية، مما أدى إلى فقدانها لقب أكبر شركة في ألمانيا من حيث القيمة السوقية (متخلفةً عن شركة سيمنز التي تبلغ قيمتها السوقية حاليًا حوالي 236.5 مليار يورو). ومع ذلك، يبدو أن الأسهم قد استقرت عند مستوى 170 يورو تقريبًا، مسجلةً ارتفاعًا اليوم على الرغم من انخفاضها بنسبة 5% أمس وخسائرها الأولية في بداية التداول.
- ارتفاع أسهم دويتشه تيليكوم بفضل أرباحها في الولايات المتحدة: تتفوق ثالث أكبر شركة في ألمانيا من حيث القيمة السوقية على العديد من الشركات المنافسة في مؤشر داكس (+2.8%) بعد أن حققت شركتها التابعة في الولايات المتحدة، تي-موبايل، نتائج قوية في الربع الرابع. وقد عوض نمو عدد المشتركين (962 ألف مشترك جديد بنظام الدفع الآجل، وهو أعلى رقم بين شركات الاتصالات الأمريكية الكبرى)، والإيرادات القوية من باقات الخدمات المميزة، والتوقعات طويلة الأجل للفترة 2026-2027، انخفاض التدفق النقدي الحر بشكل طفيف عن المتوقع. تساهم ابتكارات شبكات الذكاء الاصطناعي والاستثمارات المستمرة في تقنية الجيل الخامس في تعزيز التفاؤل على الرغم من الحملات الترويجية المكثفة للمنافسين.
ملخص اليوم: السوق يتعافى من الخسائر وينتظر تخفيضات أسعار الفائدة
ثلاثة أسواق يجب مراقبتها الأسبوع المقبل (13.02.2026)
شركة آي بي إم تخالف التيار: ثلاثة أضعاف عدد الموظفين المبتدئين
افتتاحية الولايات المتحدة: السوق يبحث عن اتجاه بعد بيانات التضخم