مخطط اليوم: مؤشر DE40 يتفوق على نظرائه الأوروبيين 🇩🇪 📈 أرباح الشركات الكبرى تقود مكاسب هائلة 🚀

دخلت العقود الآجلة لمؤشر داكس (DE40) تداولات يوم الخميس بأداءٍ متميز، حيث ارتفعت بنسبة 1% متفوقةً على جميع المؤشرات الأوروبية المماثلة (EU50: +0.25%). وقد تحسنت معنويات السوق بشكل عام بعد صدور تقرير التوظيف القوي في الولايات المتحدة أمس، إلا أن المكاسب الاستثنائية التي حققها مؤشر الشركات الألمانية الكبرى تعود بشكل رئيسي إلى حالة التفاؤل التي أعقبت إعلان الأرباح، والتي طالت أسهم الشركات الرائدة فيه.

يؤكد مؤشر DE40 تعافيًا صعوديًا قويًا، متجاوزًا المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 24 يومًا، وكسر مستوى مقاومة فيبوناتشي 61.8% الرئيسي عند 25,125. ومع ارتفاع مؤشر القوة النسبية إلى 58.8، يبقى الزخم إيجابيًا، مستهدفًا العقبة التالية عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6% (25,326). يُعدّ الثبات فوق منطقة 25,000 أمرًا بالغ الأهمية لإعادة اختبار أعلى مستوياته الأخيرة. المصدر: xStation5

ما الذي يدفع مؤشر DE40 اليوم؟