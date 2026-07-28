مخطط اليوم: من المتضرر من انخفاض أسعار النفط؟ (28/07/2026)

أدى انخفاض أسعار النفط والغاز، نتيجةً لوقف الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى تراجع الكرونة النرويجية إلى أدنى مستوياتها بين العملات هذا الأسبوع (ولا يسبقها في الترتيب سوى البوليفار البوليفي، الذي لا نحلل أسعاره بانتظام).

وقف الهجمات

توقفت عمليات القصف، ويعود ذلك جزئيًا إلى نفاد الأهداف ومخزونات الذخيرة. وقد أكد سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، هذه المعلومات يوم الأحد. وفي اليوم نفسه، صرّح دونالد ترامب بأن المحادثات مع إيران مستمرة. وفي حال فشلها، ستعود الولايات المتحدة إلى "ما كانت تفعله".

الشكل 1: عودة أسعار النفط قبل 50 يومًا وبعد 200 يوم من الحدث

المصدر: XTB Research, 28.07.2026

يُقدّم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، صورةً مختلفةً بعض الشيء للوضع، إذ يدّعي أنه لا يوجد حاليًا أي حوار مباشر بين مسؤولين من إيران والولايات المتحدة. مع ذلك، أعلنت طهران أنها ستوقف أي ردّ "طالما حافظت الولايات المتحدة على الهدنة". كما أكّد أنها تُجري محادثات مع عُمان، الوسيط الرئيسي في النزاع برمّته، بهدف وضع "آليات لتنظيم حركة الملاحة البحرية" في مضيق هرمز.

لا تغييرات جوهرية

لا يزال مضيق هرمز مغلقًا بحكم الأمر الواقع (وفقًا لبيانات شركة كيبلر، تقتصر حركة السفن على نحو اثنتي عشرة سفينة يوميًا كحد أقصى، مقارنةً بنحو 80 إلى 140 سفينة في الظروف العادية)، ولا يزال الطرفان بعيدين عن التوصل إلى اتفاق بشأن تخصيب اليورانيوم.

علاوة على ذلك، انضم الحوثيون اليمنيون الأسبوع الماضي إلى القتال، وشنوا هجمات على البنية التحتية النفطية لشركة أرامكو السعودية، وهدّدوا بمهاجمة ناقلات النفط في باب المندب، ما يُقيّد حركة الملاحة في هذا المضيق الحيوي جنوب شبه الجزيرة العربية.

هل جميع الخيارات مطروحة؟

قد يؤدي استئناف الهجمات إلى عودة سريعة لأسعار خام برنت إلى حوالي 100 دولار للبرميل. في المقابل، قد تؤدي أي مؤشرات على إحراز تقدم في مفاوضات المفاوضات إلى انخفاض تدريجي في الأسعار، على الرغم من أن السوق يبدو أنه لم يعد يولي اهتمامًا كبيرًا لهذه التصريحات، متجاهلًا تصريحات دونالد ترامب المتضاربة.

يُعدّ عدد السفن العابرة لمضيق هرمز عاملًا أساسيًا. فإذا شهدنا تحسنًا في هذا الصدد، فقد تستمر أسعار النفط في الانخفاض. مع ذلك، لا توجد حاليًا أسباب واضحة للتفاؤل في هذا الشأن.

البيانات الاقتصادية الكلية

ننتظر اليوم، الساعة 9:30 مساءً، صدور تقرير معهد البترول الأمريكي (API) حول تغير مخزونات النفط. ومن النرويج، سنتلقى قراءتين مهمتين هذا الأسبوع، وهما مبيعات التجزئة لشهر يونيو (الأربعاء) ومعدل البطالة لشهر يوليو (الجمعة). لا نتوقع أن تُحدث هاتان القراءتان تقلبات كبيرة في زوج اليورو/الكرونة النرويجية.

في ضوء العوامل المحلية، قد يزداد هذا الحماس مع نشر بيانات التضخم لشهر يوليو، والمقرر صدورها في 10 أغسطس. وقد يؤدي ارتفاعها عن المتوقع إلى ترقب المستثمرين بشكل استثنائي لاجتماع بنك النرويج المركزي، المقرر عقده بعد ثلاثة أيام (13 أغسطس). وقد تجاوزت احتمالية رفع سعر الفائدة في أغسطس، وفقًا لتوقعات السوق، 40%.

التحليل الفني

الشكل 2: سعر صرف اليورو مقابل الكرونة النرويجية (5 فبراير 2026 - 28 يوليو 2026)

المصدر: xStation، 28/07/2026

بعد ارتفاعٍ ملحوظ في يونيو، حان وقت الانخفاض في يوليو. تباطأ المعدل عند مستوى 10.85 تقريبًا، وهو أعلى بقليل من مستوى 78.6% على شبكة فيبوناتشي.

يستقر المعدل حاليًا عند مستوى 11.03، مختبرًا نقاط مقاومة رئيسية تتمثل في المتوسط ​​المتحرك لـ 50 يومًا ومستوى تصحيح فيبوناتشي 50. ويواجه السعر حاجزًا آخر عند مستوى 11.05 تقريبًا، وهو المتوسط ​​المتحرك لـ 100 يوم. قد يؤدي اختراقٌ فعّالٌ للأعلى من هذا النطاق إلى استمرار الارتفاعات والعودة نحو ذروة يونيو.

يدعم هذا الوضع المؤشرات المنخفضة. فقد عاد مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى مستوى محايد (49.4)، مما يفسح المجال لارتفاعات محتملة، بينما يشير مؤشر MACD بوضوح إلى تباطؤ ضغط العرض الذي شهدناه في الأسابيع الأخيرة بشكل ملحوظ، وهو ما يتضح من خلال انكماش الرسم البياني بشكل منهجي باتجاه خط الصفر.