مخطط اليوم: انخفاض البيتكوين 40% عن أعلى مستوى له مؤخرًا 🚨 تآكل الأساسيات يُنذر بدوامة بيع 📉

يتفاقم انخفاض سعر البيتكوين وسط موجة بيع غير مسبوقة في سوق العملات الرقمية، حيث انخفض إلى ما دون عتبة 70,000 دولار أمريكي في لحظة حاسمة (متراجعًا حاليًا بنحو 2.4% إلى 70,800 دولار أمريكي). ويعود هذا الهبوط الحاد إلى عدة عوامل، منها استنفاد استراتيجية "التداول بالذكاء الاصطناعي"، والتحول نحو سياسة نقدية متشددة الذي تجلى في ترشيح كيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وانهيار "شبكة الأمان المؤسسية" وسط تسارع تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من صناديق المؤشرات المتداولة.

يشهد البيتكوين انخفاضًا حادًا، حيث خسر ما يقارب 42% من قيمته منذ ذروته في أكتوبر. وقد اخترق السعر مستويات دعم رئيسية، ويتداول حاليًا عند حوالي 71,150 دولارًا أمريكيًا، متذبذبًا قرب الحاجز النفسي عند 70,000 دولار. ويُظهر مؤشر MACD اتجاهًا هبوطيًا قويًا، حيث يقع الرسم البياني أسفل خط الصفر بشكل كبير. وقد يؤدي استمرار الانخفاض دون 70,000 دولار إلى فتح المجال لاختبار مستوى 68,000 دولار (المنطقة الصفراء) أو حتى مستوى الدعم طويل الأجل عند 54,000 دولار. المصدر: xStation5

نهاية "تجارة الذكاء الاصطناعي" تُضعف الإقبال على المخاطرة

يتأثر سوق العملات الرقمية بشكل أساسي بانخفاض عالمي في الإقبال على المخاطرة، والذي نجم عن تصحيح حاد في أسهم شركات التكنولوجيا. وتُعد المخاوف بشأن النفقات الرأسمالية لشركة مايكروسوفت، وتوقعات AMD المخيبة للآمال، وخسارة 285 مليار دولار من القيمة السوقية في وول ستريت بعد إطلاق شركة أنثروبيك لنموذج Claude AI اللغوي، من العوامل المحفزة للأزمة التي شهدتها تجارة الذكاء الاصطناعي على مدى سنوات. من الواضح أن المستثمرين قد سئموا من توجه "شراء كل شيء" واتجهوا نحو توجيه رؤوس أموالهم نحو استثمارات أكثر ثباتاً في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد أدى الذعر الناتج عن التقييمات الحالية إلى تفاقم انخفاضات العملات الرقمية التي سجلها البيتكوين منذ أكتوبر 2025.

المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي

ترشيح وارش يُشير إلى الانضباط

إلى جانب المزاج العام، يُعد ترشيح كيفن وارش رئيسًا جديدًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أحد العوامل الأساسية الدافعة للاتجاه الهبوطي. فبينما أبدى وارش آراءً مؤيدة للعملات الرقمية، مُقرًا بمكانة البيتكوين في العديد من المحافظ الاستثمارية، ركز السوق على موقفه العام من "الانضباط النقدي" وانتقاده لحجم الميزانية العمومية الضخمة للاحتياطي الفيدرالي. ومع استمرار انخفاض السيولة وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية (نظرًا لاعتبار وارش "متشددًا")، قد يصبح البيتكوين أقل جاذبية بشكل متزايد مقارنةً بالدولار الأمريكي أو سندات الخزانة. من ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى التحول الكبير في خطاب وارش فيما يتعلق بأسعار الفائدة، وتحديدًا تعليقاته بأن انخفاض التضخم قد يحدث في بيئة ذات أسعار فائدة منخفضة إذا ما اقترن بنمو مناسب في الإنتاجية.

خفض الاحتياطي الفيدرالي بشكل مطرد ميزانيته العمومية (إجمالي الأصول المحتفظ بها) بين عامي 2023 و2025، منهيًا بذلك برنامج التضييق الكمي بنهاية العام الماضي. مع ذلك، قد يسعى كيفن وارش إلى مزيد من التخفيضات في الميزانية العمومية، مما قد يُقيّد السيولة. المصدر: بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس.

تنهار المؤسسات المالية

صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الحكومة الفيدرالية تفتقر إلى صلاحية شراء العملات المشفرة أو إنقاذها، مما يُشير إلى غياب "شبكة أمان" نظامية للأصول الرقمية. وقد أدت تصريحاته إلى فتور التوقعات بشأن الدعم السياسي، وتعزيز القيود التنظيمية، وزيادة المخاوف بشأن مخاطر العملات المشفرة. ونتيجة لذلك، اضطر المستثمرون إلى إعادة تقييم مكانة الرموز الرقمية في النظام المالي، وتعديل توقعاتهم بشأن إمكانية دمج البيتكوين في المؤسسات المالية.

علاوة على ذلك، يتلاشى اتجاه "الارتفاع الكبير في صناديق المؤشرات المتداولة"، حيث لم تُسجل صناديق استثمار البيتكوين سوى تدفقات خارجة لفترة من الزمن. تُعدّ مسألة متوسط ​​سعر شراء الصناديق للعملات المشفرة، والذي يتجاوز في كثير من الأحيان قيمتها السوقية الحالية، من القضايا الرئيسية. وهذا يُنشئ خطرًا حقيقيًا للتصفية القسرية، إذ قد يُصدر مديرو المخاطر، المُلزمون بالإبلاغ باستخدام طريقة التقييم بالقيمة السوقية، أوامر بيع للحدّ من الخسائر. من شأن هذه الآلية أن تُؤجّج دوامة هبوطية ذاتية التحقق، تُزعزع الثقة السائدة في البيتكوين كركيزة مستقرة لخزائن الشركات.

المصدر: XTB Research