مخطط اليوم 🚨 انخفاض القمح بعد نمو هائل مع تحسن توقعات هطول الأمطار في الولايات المتحدة

شهد سوق القمح مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا بعد أن أصدرت وزارة الزراعة الأمريكية توقعات ضعيفة للغاية لمحصول القمح الشتوي لموسم 2026/2027. وقد فاجأ حجم التعديلات الهبوطية حتى أكثر المشاركين تشاؤمًا في السوق، وأدى إلى انتعاش قوي في أسواق العقود الآجلة. ومع ذلك، تراجعت أسعار عقود القمح الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية (CBOT) مؤخرًا إلى ما دون مستوى 650.
- من جهة أخرى، ووفقًا لشركة ADM لخدمات المستثمرين، فقد ساهم هطول الأمطار في مناطق الزراعة الرئيسية بالولايات المتحدة في تبديد المخاوف السابقة بشأن نقص إمدادات الحبوب. ويُعوض تحسن الأحوال الجوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة حاليًا أي اهتمام محتمل بالشراء من الصين.
- ويتوقع المركز الوطني للتنبؤات المناخية (NOAA) هطول أمطار أعلى من المتوسط في السهول الكبرى خلال الأيام الثمانية إلى الأربعة عشر القادمة، مما يُحسّن من آفاق المحصول. وفي الوقت نفسه، تُشير شركة AgResource إلى أن كبار المضاربين يُقلّلون من مراكز الشراء الطويلة قبل عطلة نهاية الأسبوع، وسط حالة عدم اليقين السياسي المستمرة.
مشاكل المحاصيل والنشاط المضاربي؟
- لا تزال المشكلة الأكبر هي الوضع المناخي الكارثي الذي تشهده سهول جنوب الولايات المتحدة. فقد أثرت أشهر من الجفاف بشدة على المناطق المسؤولة عن إنتاج القمح الشتوي الأحمر الصلب، ولا سيما غرب كانساس وشرق كولورادو ومنطقة بانهاندل. وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن يبلغ إجمالي إنتاج القمح الشتوي في الولايات المتحدة 1.048 مليار بوشل فقط، بانخفاض قدره 25% عن الموسم السابق، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1965. والجدير بالذكر أن التقدير الأولي لوزارة الزراعة الأمريكية جاء أقل بنحو 160 مليون بوشل من متوسط توقعات المحللين.
- وقد تضرر القمح الشتوي الأحمر الصلب بشدة. ويُقدر إنتاج هذا النوع بـ 514.8 مليون بوشل، بانخفاض يصل إلى 36% على أساس سنوي. وفي كانساس - الولاية الرئيسية لإنتاج القمح في الولايات المتحدة - تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية متوسط إنتاجية يبلغ 37 بوشلًا فقط للفدان، مقارنة بـ 51 بوشلًا في العام السابق.
- وكان السوق يتفاعل مع تدهور حالة المحاصيل منذ بداية العام، إلا أن تقرير وزارة الزراعة الأمريكية الصادر في مايو/أيار كان الشرارة التي أطلقت موجة الارتفاع الأخيرة. إذا استمرت توقعات العرض في التدهور، فقد يسعى السوق إلى تعزيز اتجاهه الصعودي.
- ومن الناحية الأساسية، تلقى السوق دعمًا من توازن العرض والطلب العالمي. تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية انخفاضًا في المحاصيل ليس فقط في الولايات المتحدة، بل أيضًا لدى كبار المصدرين مثل الأرجنتين وأستراليا وكندا. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تنخفض مخزونات القمح العالمية بنحو 1.5%، بينما من المتوقع أن تنخفض المخزونات الأمريكية النهائية بنسبة 17% لتصل إلى 775 مليون بوشل، وهو أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات.
- لكن من المفارقات أن ارتفاع الأسعار بدأ يُضعف القدرة التنافسية للقمح الأمريكي في أسواق التصدير. فقد دفع الارتفاع الذي شهده الربيع أسعار القمح الشتوي الأمريكي إلى مستويات أعلى بكثير من العروض الروسية. وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن تنخفض صادرات القمح الأمريكي في موسم 2026/2027 بنسبة 15% عن أعلى مستوياتها في خمس سنوات والتي سُجلت في الموسم السابق، لتصل إلى 762 مليون بوشل.
في الوقت نفسه، تُقدّر وزارة الزراعة الأمريكية أن متوسط السعر الذي يحصل عليه المزارعون الأمريكيون سيرتفع إلى 6.50 دولار أمريكي للبوشل، أي بزيادة قدرها 1.50 دولار أمريكي عن موسم 2025/2026. وهذا يُتيح للمنتجين فرص بيع جذابة.
وتُعزى تحركات الأسعار الحالية إلى حد كبير إلى نشاط صناديق المضاربة. فقد احتفظت العديد من الصناديق سابقًا بمراكز بيع كبيرة في القمح، ويمكن أن يؤدي التغطية السريعة لهذه المراكز إلى تقلبات سعرية حادة. ومع ذلك، يُشير التاريخ إلى أن ارتفاعات أسعار القمح غالبًا ما تتلاشى بسرعة نسبية، حيث تُحجم الصناديق عادةً عن الاحتفاظ بمراكز شراء لفترات طويلة.
القمح (الفترة الزمنية D1)
المصدر: xStation5
المصدر: NOAA
هل سيدعم قرار ترامب بإرسال 5000 جندي أمريكي إضافي إلى بولندا سوق الأسهم البولندية؟
بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة من المملكة المتحدة 🔎 ما هو التالي بالنسبة لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي؟
حصاد الأسواق (22/05/2026): مؤشر ناسداك يرتفع، داعماً بذلك الأسهم الأوروبية والآسيوية
الذهب يقترب من انهاء الاتجاه العرضي