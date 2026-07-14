مخطط اليوم 🚩 انتعاش أسعار الكاكاو رغم ارتفاع مخزونات ICE وتحسن الأحوال الجوية في أفريقيا

انخفضت أسعار العقود الآجلة للكاكاو مؤخرًا إلى ما يقارب 5500 دولار للطن الواحد، بعد أن كانت حوالي 6500 دولار، وهي مستويات لم تُسجّل منذ ديسمبر 2025. وقد نتج هذا الانخفاض عن عمليات جني الأرباح وتصفية المراكز الطويلة بعد ظهور مؤشرات على وفرة إمدادات الكاكاو من ساحل العاج، أكبر منتج في العالم. ويبدو أن الانتعاش الحالي ذو طابع فني في معظمه، على الرغم من استمرار تحسن التوقعات الجوية في غرب إفريقيا.

أظهرت البيانات الصادرة في 10 يوليو أن المزارعين شحنوا 2.07 مليون طن متري من الكاكاو إلى الموانئ بين 1 أكتوبر 2025 و5 يوليو 2026، ما يمثل زيادة سنوية قدرها 21%. وفي الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات الكاكاو التي ترصدها بورصة إنتركونتيننتال ( ICE ) إلى أعلى مستوى لها منذ عامين تقريبًا.

ولا تزال أسعار الكاكاو المرتفعة تُؤثر سلبًا على الطلب. كما أن عمليات طحن الكاكاو العالمية لا تزال تحت ضغط، حيث يكافح مصنّعو الشوكولاتة لنقل تكاليف المواد الخام المرتفعة إلى المستهلكين.

تشهد غانا وساحل العاج حاليًا زيادة في هطول الأمطار، ومن المتوقع استمرارها، مما يدعم نمو أشجار الكاكاو. وتمثل هاتان الدولتان معًا ما يقارب 60% من إنتاج الكاكاو العالمي. كما تشهد شرق أفريقيا هطول أمطار غزيرة، مما يُحسّن آفاق الإنتاج.

لا تزال الأمطار متفرقة وأقل وفرة في مناطق زراعة الكاكاو في إندونيسيا وماليزيا، على الرغم من أن دور هاتين الدولتين في إمدادات الكاكاو العالمية أقل بكثير من دور غانا وساحل العاج. في الوقت نفسه، يستمر الجفاف الموسمي في باهيا بالبرازيل، إلا أن أهمية البرازيل في سوق الكاكاو العالمية أقل بكثير.

مخطط الكاكاو (D1)

بالنظر إلى المخطط اليومي لعقود الكاكاو الآجلة في بورصة إنتركونتيننتال (ICE)، نجد أن الأسعار قد انتعشت من أدنى مستوى محلي لها مؤخرًا، واستعادت جزءًا من خسائرها بعد انخفاضها بأكثر من 10% خلال الجلسات القليلة الماضية. وتقع المقاومة الرئيسية في نطاق 6450-6700 دولار أمريكي للطن، والذي يتوافق مع أعلى مستويات الأسعار الأخيرة ومستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% من الانخفاض الأخير. يقع الدعم الأولي حول 5000-5200 دولار للطن، حيث يتزامن الرقم الدائري المهم نفسياً مع المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 200 يوم (EMA200) وتصحيح فيبوناتشي بنسبة 23.6٪.

المصدر: xStation5

ماذا يُظهر أحدث تقرير لمؤشر التزامات المتداولين (CoT)؟ صناديق الاستثمار تُقلل من رهاناتها على انخفاض الأسعار بينما يُواصل المنتجون التحوّط.

يكشف أحدث تقرير لمؤشر التزامات المتداولين (CoT) لعقود الكاكاو الآجلة (حتى 7 يوليو) عن تباينٍ لافتٍ بين أكبر المشاركين في السوق. فمن جهة، لا تزال الشركات التجارية - المنتجون والتجار والشركات العاملة في تجارة الكاكاو المادية - مُحتفظة بمراكزها القوية للاستفادة من انخفاض الأسعار من خلال أنشطة التحوّط. ومن جهة أخرى، بدأت صناديق الاستثمار المُدارة، التي تشمل صناديق التحوّط وغيرها من المضاربين الكبار، في تقليل مراكزها البيعية.

تمتلك الشركات التجارية حاليًا صافي مراكز بيعية يبلغ حوالي 23,500 عقد. وخلال أسبوع التقرير الأخير، زادت هذه الشركات مراكزها الشرائية والبيعية على حدٍ سواء، مع نموّ مراكز التحوّط البيعية بوتيرة أسرع. يُعدّ هذا سلوكًا نموذجيًا لمنتجي الكاكاو، الذين يستغلون فترات ارتفاع الأسعار لتثبيت أسعار البيع المستقبلية. ونتيجةً لذلك، لا ينبغي تفسير تزايد المراكز البيعية التجارية تلقائيًا على أنه اتجاه هبوطي، بل كاستراتيجية طبيعية لإدارة المخاطر.

ربما يكون سلوك صناديق الاستثمار المُدارة أكثر جدارة بالملاحظة. فعلى الرغم من أن صناديق التحوّط لا تزال تحتفظ بمراكز بيع صافية تُقدّر بنحو 5900 عقد، إلا أنها زادت من مراكز الشراء مع تغطية أكثر من 3300 عقد بيع خلال أسبوع التقرير. يشير هذا إلى أن الصناديق المضاربة لا تتخذ مراكز هجومية تحسبًا لانخفاض كبير آخر، بل تُقلّل من انكشافها على السوق في حالة الهبوط، وتُخفّض مخاطر محافظها الاستثمارية.

في الوقت نفسه، ارتفع حجم التداول المفتوح بأكثر من 11000 عقد، مما يدل على دخول رؤوس أموال جديدة إلى السوق، وليس على أن الحركة الأخيرة مدفوعة فقط بإغلاق المشاركين الحاليين لمراكزهم. ​​وبالنظر إلى تحسّن آفاق العرض في غرب إفريقيا، وارتفاع كميات الكاكاو الواردة من ساحل العاج، وضعف الطلب من قطاع الشوكولاتة، فإن أحدث بيانات تداول السلع الآجلة ( CoT ) تُشير إلى تصحيح مستمر في أعقاب الارتفاع الذي شهده العام الماضي، أكثر من كونها تأكيدًا قاطعًا على بداية سوق هابطة طويلة الأجل.

بينما تحسّنت أساسيات الكاكاو بشكل ملحوظ من جانب العرض، فإن مراكز أكبر المشاركين المضاربين لا تعكس حتى الآن قناعة راسخة بأن الأسعار ستدخل في اتجاه هبوطي مطوّل يمتد لعدة أشهر. من المرجح أن يتطلب التأكيد الأقوى على مثل هذا السيناريو أن تُظهر تقارير CoT المستقبلية تراكمًا متجددًا لمراكز البيع على المكشوف المضاربة جنبًا إلى جنب مع التحسن المستمر في أساسيات السوق.

المصدر: CFTC, Commitments of Traders