مخطط اليوم - NZDUSD (20.08.2025)

١١:٤٢ ص ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥

كما كان متوقعًا، خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) سعر الفائدة الرسمي (OCR) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3%. وقد ضغطت هذه الخطوة على زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي؛ حيث انخفض الزوجان بنحو 1.2% اليوم. كما أصدرت السلطات النقدية مسارًا مُحدثًا لسعر الفائدة، مُشيرةً إلى أن سعر الفائدة الرسمي قد ينخفض إلى 2.5% بحلول مارس 2026. ويشير هذا إلى أنه في دورة التيسير الحالية، ينبغي للسوق أن تتوقع خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس.

 

  • لم يكن القرار بالإجماع. فقد صوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 4-2 لصالح خفض بمقدار 25 نقطة أساس، بينما دعت الأقلية إلى خفض أكثر حدة بمقدار 50 نقطة أساس.
  • كان رد فعل السوق سريعًا. فقد ضعف الدولار النيوزيلندي بشكل حاد عقب خطوة بنك الاحتياطي النيوزيلندي، بينما انتعش سوق الأسهم في ويلينغتون بقوة، حيث ارتفع المؤشر القياسي بأكثر من 1.5%.
  • يأتي القرار على خلفية بيانات التضخم. بلغ مؤشر أسعار المستهلك 2.7% على أساس سنوي حتى نهاية الربع الثاني. ويتوقع بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) أن يرتفع التضخم مؤقتًا إلى 3% في الربع الثالث قبل أن يتراجع إلى 2% خلال عام.
  • حصل خفض أسعار الفائدة على موافقة الحكومة. وأكدت وزيرة المالية نيكولا ويليس أن انخفاض تكاليف التمويل يدعم توسع الأعمال، ويعزز النشاط في قطاع البناء، ويخلق فرص عمل، ويزيد دخل الأسر.

 

 

الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) (الفاصل الزمني اليومي)

 

لا يزال الدولار النيوزيلندي تحت الضغط اليوم، حيث انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ أوائل أبريل عند 0.582. وفي الأيام الأخيرة، انخفض إلى ما دون المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 يوم (EMA200، الخط الأحمر).

 

المصدر: xStation5

