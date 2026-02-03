مخطط اليوم: ارتفاع AUDUSD📈 بعد مفاجأة بنك الاحتياطي الأسترالي بموقف متشدد (03.02.2026)

بينما ساد إجماع في السوق حول احتمال رفع بنك الاحتياطي الأسترالي لسعر الفائدة، ظلت عدة بنوك استثمارية كبرى على الحياد، متوقعةً الإبقاء عليه. ونتيجةً لذلك، حقق بنك الاحتياطي الأسترالي مفاجأة إيجابية طفيفة، ليس فقط من خلال هذه الخطوة بحد ذاتها، بل من خلال رؤيته المستقبلية. يتميز بنك الاحتياطي الأسترالي بكونه أول بنك مركزي رئيسي يتجه نحو تشديد السياسة النقدية في عام 2026، متجاوزًا بذلك المشهد النقدي العالمي حيث لا تزال العديد من البنوك المنافسة تعاني من تداعيات الارتفاع التضخمي الذي أعقب عام 2022.

مناورة بنك الاحتياطي الأسترالي

رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 3.85% من 3.6%. ويمثل هذا أول رفع للفائدة منذ فبراير 2024. قبل أشهر قليلة فقط، أشارت التوقعات السائدة إلى مزيد من التيسير النقدي؛ إلا أن التحول الحاد نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً في أواخر عام 2025، إلى جانب ضغوط الأسعار المستمرة، رفع احتمالية هذه الخطوة إلى 80%. أشار مجلس الاحتياطي الأسترالي إلى ثلاثة عوامل رئيسية محفزة:

التضخم المستمر: تسارع نمو الأسعار بوتيرة أسرع من المتوقع في النصف الثاني من عام 2025. ويبلغ معدل التضخم الأساسي (المتوسط ​​المعدل) حاليًا 3.4%، وهو أعلى بكثير من النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 2 و3%.

الاستهلاك القوي: اكتسب الإنفاق الاستهلاكي زخمًا، وهو اتجاه يعكسه النشاط التجاري القوي. ولا يزال النمو الاقتصادي قويًا مع مؤشرات على مزيد من التسارع.

سوق العمل المحدود: انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر عند 4.1%، بينما لا يزال المعروض من العمالة محدودًا.

وفي حين أشار مجلس الاحتياطي الأسترالي إلى أن بعض مكونات التضخم قد تكون مؤقتة، فقد حذر من أن الخطر الرئيسي ينبع من ضغوط جانب العرض والتعافي السريع للطلب الخاص.

التوقعات الاقتصادية الكلية: مراجعة جوهرية للتضخم

تكشف التوقعات الاقتصادية المُحدَّثة للبنك المركزي عن نظرة أكثر تفاؤلاً:

نمو الناتج المحلي الإجمالي: من المتوقع أن يبقى قريبًا من المعدل العام هذا العام قبل أن ينخفض ​​بأكثر من نقطة مئوية واحدة عن المعدل العام في النصف الثاني من عام 2026.

التضخم (المتوسط ​​المُعدَّل): من المتوقع أن يحوم حول 0.9% ربع سنويًا خلال الربعين القادمين (ارتفاعًا من المعدل المعتاد 0.7%)، لينتهي عام 2026 عند 3.2% سنويًا، وهو ما يزال أعلى من الحد الأعلى للنطاق المستهدف.

البطالة: من المتوقع أن ترتفع تدريجيًا مع بدء دورة التشديد النقدي.

أشارت المحافظة ميشيل بولوك إلى أن التضخم من المرجح أن يبقى أعلى من الهدف لفترة طويلة. وبينما لم تُبدِ رأيًا قاطعًا بشأن ما إذا كان هذا يُشير إلى بداية دورة مستدامة أم مجرد تعديل مؤقت، فإن المحللين المؤسسيين أكثر تشدّدًا. يتوقع بنك الكومنولث الأسترالي زيادة أخرى في أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر مايو، بينما يشير بنك ويستباك إلى أن "مستوى التشديد الإضافي لا يزال منخفضًا للغاية".

تشير أسعار السوق الحالية إلى أن رفع سعر الفائدة بالكامل قد لا يحدث قبل أغسطس، على الرغم من أن احتمالية حدوثه في مايو قد ارتفعت بالفعل إلى 87%. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي.

التحليل الفني:

شهد زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي ارتفاعًا قويًا على مدى عدة أسابيع، ويختبر حاليًا مستوى 0.70. وبينما هددت عمليات البيع الأخيرة في أسواق السلع الأساسية بتصحيح أعمق، تشهد المعادن انتعاشًا: عاد النحاس إلى ما يقارب 13,000 دولار، وتقترب الفضة من 90 دولارًا، واستعاد الذهب 4,900 دولار. قد يشير إغلاق يومي فوق هذا المستوى للذهب إلى نمط "ابتلاع صعودي"، مما يوحي بنهاية التصحيح الأخير.

يتداول الدولار الأسترالي عند أعلى مستوى له منذ فبراير 2023، ويبدو في وضع جيد. قد يؤدي اتساع فارق العائد بين أستراليا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الدورة الفائقة للسلع، إلى دفع الزوج نحو تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 0.7200، مع هدف متوسط ​​المدى في نطاق 0.74-0.75.

