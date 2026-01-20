مخطط اليوم: استمرار انخفاض مؤشر US100 📉

تراجعت معنويات المستثمرين في أسواق الأسهم العالمية بشكل ملحوظ اليوم. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) بنحو 0.7%، في ظل حالة عدم اليقين المتجددة التي تُخيّم على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا.
- ويتوقع السوق حاليًا ارتفاع الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية بنسبة 10% بحلول الأول من فبراير، وربما تصل إلى 25% في الأول من يونيو إذا استمرت أوروبا في منع الولايات المتحدة من شراء غرينلاند. كما أن تصعيد المفاوضات عبر الأطلسي يزيد من مخاطر فرض عقوبات وضرائب أعلى على شركات التكنولوجيا الأمريكية العاملة في أوروبا.
- وبعد انتهاء جلسة التداول الأمريكية، من المقرر أن تُعلن شركة نتفليكس (NFLX.US) عن أرباحها. وإذا جاءت النتائج مخيبة للآمال، فقد يشهد السوق مزيدًا من الانخفاض. وقد انخفضت أسهم نتفليكس بنحو 30% عن أعلى مستوياتها هذا العام، وبأكثر من 6% منذ بداية العام. وفي وقت لاحق من اليوم، قد يركز المستثمرون أيضًا على قرار محتمل للمحكمة العليا الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية.
مؤشر US100 (الإطار الزمني اليومي)
بالنظر إلى الرسم البياني لمؤشر US100، نجد أن المؤشر قد كسر نمط المثلث المستطيل نحو الأسفل. إذا كان هذا الانخفاض يعكس الزخم الهبوطي السابق (حركة استمرارية)، فقد يشير ذلك إلى تراجع نحو منطقة 23350، حيث لوحظت ردود فعل سعرية ملحوظة في أواخر يوليو وأوائل أغسطس 2025. كما انخفض المؤشر بشكل حاد دون المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا على الرسم البياني اليومي (EMA50، الخط البرتقالي)، بينما تشير مؤشرات MACD وRSI إلى استمرار سيطرة ضغط البيع.
المصدر: xStation5
