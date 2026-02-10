مخطط اليوم 🗽 استمرار انتعاش مؤشر US100 مع انطلاق موسم أرباح الشركات الأمريكية

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) بنسبة 0.15% اليوم، مقتربةً من مستوى 26,000 نقطة. ويبدو المؤشر على بُعد خطوة واحدة فقط من تسجيل رقم قياسي، على الرغم من استمرار عمليات البيع المكثفة في أسهم العديد من عمالقة التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وبالانتير. في غضون ذلك، تجاوز موسم إعلان أرباح الربع الرابع من عام 2025 منتصفه، ويتلقى السوق مجموعة من المؤشرات التي يمكن قراءتها دون المبالغة في تفسيرها. الصورة متسقة وقابلة للتكرار: الشركات تحقق أداءً جيدًا، والتعديلات تتجه نحو الارتفاع، ونمو الأرباح لا يزال في خانة العشرات.

ما نعرفه على وجه اليقين (مع إعلان 59% من شركات مؤشر S&P 500 عن نتائجها):

76% من الشركات تجاوزت توقعات ربحية السهم، و73% تجاوزت توقعات الإيرادات.

الأرباح المعلنة، في المتوسط، أعلى من التقديرات بنسبة 7.6%، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع المعدلات التاريخية (بين متوسطي الخمس والعشر سنوات).

بلغت الإيرادات، في المتوسط، 1.4% أعلى من التقديرات (أقل من متوسط ​​الخمس سنوات البالغ 2.0%، ولكنها تتماشى مع متوسط ​​العشر سنوات البالغ 1.4%).

يبلغ معدل نمو الأرباح المجمعة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 نسبة 13.0% على أساس سنوي. وإذا استمر هذا المعدل، فسيكون هذا هو الربع الخامس على التوالي الذي يشهد نموًا في الأرباح بنسبة تتجاوز 10%.

يبلغ معدل نمو الإيرادات المجمعة 8.8% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل منذ الربع الثالث من عام 2022 (11.0%)، والربع الحادي والعشرين على التوالي الذي يشهد نموًا في الإيرادات للمؤشر.

التعديلات الموسمية: في 31 ديسمبر، كانت توقعات السوق تشير إلى نمو الأرباح بنسبة 8.3% للربع الرابع؛ أما اليوم فهي 13.0%، مما يعكس مفاجآت إيجابية في ربحية السهم وتحسنًا إجماليًا.

توقعات الربع الأول من عام 2026: أصدرت 23 شركة توقعات سلبية لربحية السهم، بينما أصدرت 28 شركة توقعات إيجابية.

يبلغ مضاعف الربحية المتوقع لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأشهر الاثني عشر القادمة 21.5، وهو أعلى من المتوسط ​​خلال السنوات الخمس الماضية (20.0) والمتوسط ​​خلال السنوات العشر الماضية (18.8). وهذا أمر بالغ الأهمية لأن السوق ليس "رخيصًا"، لذا فإن جودة تحقيق الأرباح لها وزن إضافي.

لماذا تبدو شركات التكنولوجيا والشركات ذات النشاط العالمي أفضل حالًا الآن؟

من منظور عملي، تُشير البيانات إلى مدى تنوع الإيرادات الجغرافية. فمع انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، تُظهر الشركات التي تُحقق مبيعات أكبر خارج الولايات المتحدة نموًا أقوى بشكل واضح.

الشركات التي تُحقق أكثر من 50% من مبيعاتها في الولايات المتحدة: زيادة في الأرباح بنسبة 10.0% على أساس سنوي، وزيادة في الإيرادات بنسبة 7.7% على أساس سنوي.

الشركات التي تُحقق أكثر من 50% من مبيعاتها خارج الولايات المتحدة: زيادة في الأرباح بنسبة 17.7% على أساس سنوي، وزيادة في الإيرادات بنسبة 11.9% على أساس سنوي.

إليكم التفصيل التحليلي الرئيسي: تُعدّ NVIDIA المساهم الأكبر في هذا الأداء المتميز. وباستثناء NVIDIA من مجموعة "الانتشار الدولي الأوسع"، يتباطأ النمو إلى 12% في الأرباح و9.9% في الإيرادات. يتقلص الفارق، لكنه لا يختفي، مما يشير إلى أن تأثير تقلبات أسعار الصرف والانتشار العالمي الأوسع حقيقيان، مع مساهمة NVIDIA في تعزيزه.

ما الذي رفع معدل النمو في الأيام الأخيرة؟

خلال الأسبوع الماضي، كان التحسن في معدل نمو الأرباح مدفوعًا بشكل رئيسي بمفاجآت إيجابية في ربحية السهم، بقيادة قطاعات خدمات الاتصالات والرعاية الصحية والخدمات المالية.

منذ 31 ديسمبر، جاءت أكبر المساهمات في زيادة معدل نمو الأرباح من قطاعات الصناعات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات.

أما بالنسبة للإيرادات (منذ 31 ديسمبر)، فقد كانت أكبر المساهمات في تحسين نمو الإيرادات هي قطاعات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات والرعاية الصحية والصناعات.

سجلت 9 قطاعات من أصل 11 نموًا في الأرباح على أساس سنوي، بقيادة قطاعات تكنولوجيا المعلومات والصناعات وخدمات الاتصالات.

في المقابل، سجل قطاعان انخفاضًا في الأرباح على أساس سنوي: قطاع السلع الاستهلاكية غير الأساسية وقطاع الرعاية الصحية.

مؤشر US100 (الإطار الزمني للنصف الأول من العام)

يتداول مؤشر US100 فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 فترة (الخط الأحمر)، ويقل بنحو 1000 نقطة عن أعلى مستوى تاريخي له قرب 26400 نقطة.

