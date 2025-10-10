مخطط اليوم - US100 (10.10.2025)

خلال الجلسة الأخيرة من الأسبوع، يحاول مؤشر US100 استئناف تقدمه، حيث ارتفع بنسبة 0.12%، متغلبًا على التوقعات بتصحيح محتمل في أسهم التكنولوجيا، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين في سوق العمل.

يدخل سوق الأسهم موسم الأرباح، حيث من المقرر أن تعلن شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة نتائجها في نهاية الشهر (مايكروسوفت، وميتا بلاتفورمز، وألفابت في 29 أكتوبر؛ وآبل وأمازون في 30 أكتوبر). نتيجةً لذلك، قد ترتفع التقلبات في مؤشر ناسداك، وسيدقق المستثمرون في الأرقام لمعرفة ما إذا كان "ارتفاع الذكاء الاصطناعي" قد تجاوز التقييمات، أو ما إذا كان زخم نمو السوق يبرر المضاعفات المرتفعة تاريخيًا.

سيراقب المستثمرون ليس فقط بيانات الاقتصاد الكلي القادمة - بحثًا عن أدلة على استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي - ولكن أيضًا العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن. في كوريا، من المقرر أن يلتقي دونالد ترامب مع شي، ويبدو أن الإشارات الأخيرة من كلا البلدين بشأن قيود التصدير والرقابة المتبادلة على الشركات تُمثل اختبارًا للقوة يهدف إلى تعزيز موقفهما قبل التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي.

تبدو الصورة الفنية لمؤشر US100 إيجابية: يتحرك المؤشر داخل قناة سعرية صاعدة، وهو عالق حاليًا في منتصف هذا النطاق بالقرب من 25,300 نقطة. الدعمان الرئيسيان هما المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (الخط البرتقالي)، الذي يُحدد الزخم قصير الأجل، والمتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم (الخط الأحمر)، الذي شكّل دعمًا عدة مرات في الأسابيع الأخيرة. يبدو أن 25,000 نقطة هو المستوى الرئيسي الذي ينبغي الحفاظ عليه. سيكون خفض سعر الفائدة المحتمل من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في 29 أكتوبر إشارة إيجابية لمؤشر US100.

مصدر: xStation5