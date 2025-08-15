مخطط اليوم - US30 (15.08.2025)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي (US30) اليوم بنحو 0.5%، متصدرةً بذلك مكاسب مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية. هذا الأسبوع، تفوق أداء مؤشر داو جونز الصناعي ليس فقط على المؤشرات الرئيسية، بل أيضًا على مؤشري ناسداك 100 وستاندرد آند بورز 500. وصعد المؤشر إلى مستويات قياسية فوق 45,300 نقطة، ومن المتوقع أن تزداد التقلبات اليوم بين الساعة 12 ظهرًا و2 ظهرًا بتوقيت غرينتش بسبب جدول اقتصادي كلي حافل. في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، ستصدر بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية، تليها أرقام الإنتاج الصناعي في الساعة 1:15 ظهرًا بتوقيت غرينتش، وفي الساعة 2 ظهرًا بتوقيت غرينتش، ستصدر جامعة ميشيغان القراءات الأولية لثقة المستهلك وتوقعات التضخم.

من جهة، تُلقي بيانات مؤشر أسعار المنتجين الصادرة أمس بظلال من الشك على احتمالية خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي على المدى القريب، ولكنها من جهة أخرى، تبدو داعمةً لنظرية بقاء الاقتصاد الأمريكي قويًا. مؤشر داو جونز الصناعي، على وجه الخصوص، هو الأكثر تعرضًا "مباشرةً" للسوق المحلية (مع اعتماد أقل على الصادرات وقطاعات التكنولوجيا المتقدمة).

قد تشير زيادات الأسعار - إذا رافقها استهلاك قوي وتضخم مُتحكّم به بنسبة 3% سنويًا تقريبًا - إلى استعداد المستهلكين لتحمل تكاليف أعلى. سيكون هذا السيناريو إيجابيًا لمؤشر داو جونز والسوق الأوسع، شريطة أن يظل التضخم تحت السيطرة. في بيانات الولايات المتحدة اليوم، من المرجح أن يبحث المستثمرون عن تأكيد لقوة الاقتصاد (من خلال مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي)، بينما يبدو أن أكبر خطر على المدى القصير للأسهم هو ارتفاع محتمل في توقعات التضخم الصادرة عن جامعة ميشيغان (الساعة 2 مساءً بتوقيت غرينتش). قد تُحفّز هذه النتيجة عمليات جني أرباح وتوجهًا نحو "تجنب المخاطرة" بعد المكاسب القوية الأخيرة في وول ستريت. في المقابل، إذا جاءت التوقعات مطابقة للتوقعات أو أقل منها، فقد تستمر المؤشرات في الارتفاع تحسبًا لنتيجة اجتماع ترامب وبوتين.

مؤشر US30 (الفاصل الزمني اليومي)

على مدار الجلسات الأربع الماضية، هيمنت أحجام الشراء على مؤشر US30، حيث سُجِّل أول دعم ملحوظ عند حوالي 44,300 نقطة (المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا). واليوم، وصل المؤشر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

المصدر: xStation5