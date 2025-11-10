مخطط اليوم- USDCAD (10.11.2025)

يجذب زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي (USD/CAD) اهتمام السوق اليوم، مُظهرًا تقلبات ملحوظة. يتداول الزوج حاليًا حول مستوى 1.4013، مما يعكس قوة الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة. تعكس تقلبات هذا الزوج الحالة الاقتصادية الراهنة في كلا البلدين، بالإضافة إلى تطورات الأسواق العالمية. تنجم ديناميكيات سعر الصرف عن مزيج معقد من عوامل الاقتصاد الكلي، وقرارات البنوك المركزية، وتغيرات أسعار السلع، والتطورات السياسية. تُساعد مراقبة هذه التحركات على فهم العلاقة الاقتصادية بين كندا والولايات المتحدة بشكل أفضل، والاتجاه المُحتمل لزوج العملات.

المصدر: xStation5

ما الذي يُحرك زوج العملات USDCAD اليوم؟

بيانات سوق العمل الكندي

تُعزز بيانات سوق العمل الكندية القوية الدولار الكندي بشكل واضح. ففي أكتوبر، زاد التوظيف بمقدار 66.6 ألف وظيفة، متجاوزًا بكثير توقعات انخفاض قدره 2.5 ألف وظيفة. في الوقت نفسه، انخفض معدل البطالة إلى 6.9% من 7.1% في سبتمبر، بينما ارتفع متوسط ​​الأجور بالساعة بنسبة 4% على أساس سنوي. وهذا يُظهر أن سوق العمل الكندي لا يزال صامدًا على الرغم من بعض الاضطرابات الناجمة عن الإضرابات، مما يُزيد من الضغط على الدولار الكندي.

السياسة النقدية لبنك كندا

تُعزز بيانات سوق العمل القوية التوقعات بأن يُبقي بنك كندا على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 2.25% بعد الخفض الأخير بمقدار 25 نقطة أساس. ويتوقع السوق بشكل متزايد أن دورة التيسير النقدي تقترب من نهايتها، مما يدعم الاستقرار ويُعزز قيمة الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي.

دور أسعار النفط والمعنويات العالمية:

يأتي دعم إضافي للدولار الكندي من ارتفاع أسعار النفط، حيث تُعدّ كندا مُصدّرًا رئيسيًا للنفط إلى الولايات المتحدة. وقد تجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط الآن 60 دولارًا أمريكيًا للبرميل، مما يزيد من جاذبية الدولار الكندي كعملة مرتبطة بالسلع. في الوقت نفسه، يُعزز تحسّن معنويات السوق العالمية، مدفوعًا جزئيًا ببيانات اقتصادية كلية أقوى من الصين والولايات المتحدة، شهية المخاطرة، مما يُفضّل أيضًا العملات المرتبطة بالسلع.

الوضع الأمريكي وتأثيره على الدولار الأمريكي

يُلقي ضعف معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة، كما ينعكس في انخفاض مؤشر جامعة ميشيغان، بثقله على الدولار الأمريكي. وتدعم توقعات انتهاء إغلاق الحكومة الأمريكية والتفاؤل المُحيط بالمراحل الأولى من اتفاقيات مجلس الشيوخ انخفاض الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي.

الملخص والتوقعات

يُسهم تضافر بيانات سوق العمل الكندية القوية، وارتفاع أسعار النفط، وتحسن المعنويات العالمية في ارتفاع الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي، حيث يُتداول زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي حاليًا حول مستوى 1.4013.