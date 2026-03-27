مخطط اليوم : USDJPY على مفترق طرق. هل ستتدخل الحكومة؟

لا يزال زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني تحت ضغط قوي، ويتداول في نطاق 159.50-159.80، بالقرب من الحاجز النفسي البالغ 160.00. وتتأثر تحركات الأسعار الحالية بمزيج من قوة الدولار، والمخاوف بشأن تدخل محتمل من الحكومة اليابانية، وعوامل الاقتصاد الكلي والجيوسياسية.

ما الذي يُؤثر على تحركات زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني؟

قوة الدولار والتوترات العالمية

يُعزز قوة الدولار الأمريكي بشكل عام زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني. ينظر المستثمرون إلى الدولار كملاذ آمن وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وعدم اليقين في أسواق السلع. يُحد الطلب القوي على الدولار من إمكانية ارتفاع قيمة الين، لا سيما في ظل بيئة من الاضطرابات العالمية وتزايد النفور من المخاطرة.

خطر تدخل السلطات اليابانية

أشارت السلطات اليابانية بشكل متزايد إلى استعدادها للتدخل إذا تجاوز زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني مستوى 160.00. يهدف التدخل المحتمل إلى حماية الصادرات اليابانية وتحقيق استقرار الاقتصاد. يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكاليف الاستيراد وقد يزيد من الضغوط التضخمية في اليابان. تُعد التدخلات أداةً للسلطات لإدارة التقلبات المفرطة في العملة التي قد تؤثر سلبًا على الميزان التجاري واستقرار السوق المالية.

السياسة النقدية

يواصل بنك اليابان سياسته النقدية التيسيرية للغاية، محافظًا على أسعار فائدة منخفضة على المدى الطويل. في الوقت نفسه، تبقى أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة، مما يُوسع الفارق في العائد بين الدولار الأمريكي والين الياباني ويدعم المزيد من قوة الدولار مقابل الين. يُؤدي هذا التباين في السياسة النقدية إلى زيادة جاذبية الدولار للمستثمرين على المدى القصير والمتوسط، مما يُبقي الضغط التصاعدي على زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.

أسعار الطاقة والميزان التجاري الياباني

تعتمد اليابان بشكل كبير على واردات النفط والغاز. ويؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة تكاليف الاستيراد، وإضعاف الميزان التجاري، والحد من إمكانات النمو. كما يُساهم ارتفاع أسعار السلع الأساسية في زيادة الضغوط التضخمية، مما يزيد من مخاطر عدم استقرار العملة. في هذا السياق، يُمكن أن يُؤدي ارتفاع الدولار بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى مزيد من انخفاض قيمة الين، مما يُبقي زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني عند مستويات قياسية.

الخلاصة

يظل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني حساسًا لمزيج من قوة الدولار، وإشارات التدخل من السلطات اليابانية، وعوامل خارجية مثل أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية. ويُحدّ الزخم القوي للدولار والإجراءات المحتملة من جانب الحكومة اليابانية من نطاق تحقيق مكاسب مستقرة فوق مستوى 160.00.