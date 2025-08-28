مخطط اليوم - إيثريوم (28.08.2025)

ارتفعت الإيثريوم بأكثر من 1% اليوم، متجاوزةً 4,600 دولار أمريكي، مما يعزز الاعتقاد بأنه على الرغم من ضعف بيتكوين المؤقت، لا يزال الإقبال على المخاطرة في سوق العملات المشفرة قويًا. ومن المثير للاهتمام، أنه في الأسابيع الأخيرة، بلغ متوسط ​​تدفقات رأس المال إلى صناديق الإيثريوم المتداولة في البورصة الأمريكية أضعافًا مضاعفة لمتوسط ​​تدفقات بيتكوين، على الرغم من أن القيمة السوقية للإيثريوم، البالغة 555 مليار دولار أمريكي، أقل بنحو أربع مرات من قيمة بيتكوين.

الإيثريوم (H1)

على كل من الرسوم البيانية قصيرة ومتوسطة المدى، لا يزال اتجاه الإيثريوم صاعدًا، حيث يتداول السعر أقل بنحو 5% من أعلى مستوياته التاريخية. وقد تجاوزت العملة المشفرة المتوسطين المتحركين لـ 50 و200 فترة على الرسم البياني للساعة، وتتداول حاليًا حول النطاق المتوسط ​​لقناتها السعرية الصاعدة. يقع الدعم الرئيسي بالقرب من 4500 دولار، في حين توجد المقاومة عند 4800 دولار - وهو المستوى الذي ظهر فيه ضغط بيع قوي مرتين، في عام 2021 ومرة ​​أخرى في نهاية الأسبوع الماضي عندما تراجع السعر من تلك المنطقة.

المصدر: xStation5