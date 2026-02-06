مخطط اليوم: زوج EURUSD بعد بيانات من أوروبا وضعف سوق العمل الأمريكي

يتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي حاليًا عند مستوى 1.17953 تقريبًا. يشهد السوق تقلبات معتدلة استجابةً لأحدث البيانات الاقتصادية الكلية من أوروبا، فضلًا عن مستجدات سوق العمل الأمريكي. وقد تراجع الزوج عن أعلى مستوياته المحلية الأخيرة نظرًا لضعف الزخم الصعودي السابق الناتج عن البيانات الصناعية وإشارات البنك المركزي الأوروبي. ولا يزال المستثمرون حذرين، يراقبون عن كثب توجهات السوق نحو تجنب المخاطرة، فضلًا عن التوقعات المتعلقة بقرارات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد.

المصدر: xStation5

ما الذي يؤثر على سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي اليوم؟

قرارات البنك المركزي الأوروبي وبياناته

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير أمس، بما يتماشى مع توقعات السوق. وأكد البنك على استقرار التضخم نسبيًا، وعلى مخاطر ارتفاع قيمة اليورو بشكل مفرط، مما يحد من إمكانية ارتفاع قيمة العملة. عمليًا، هذا يعني أن سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي يتأثر حاليًا بشكل أساسي ببيانات الاقتصاد الكلي ومعنويات السوق، وليس بقرارات البنك المركزي الأوروبي نفسها.

بيانات سوق العمل الأمريكية

أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكية الأخيرة ارتفاعًا في تسريح العمال من برنامج تشالنجر من 35,000 إلى 108,000، بالإضافة إلى ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 231,000 مقابل 213,000 متوقعة. وانخفضت فرص العمل المتاحة (JOLTS) إلى 6.5 مليون، بينما توقعت السوق 7.2 مليون، مما يشير إلى ضعف طفيف في سوق العمل.

معنويات النفور من المخاطرة والبيانات الأوروبية

تساهم البيانات الصناعية الضعيفة من ألمانيا والانخفاض الطفيف في أسواق الأسهم الأوروبية في استمرار معنويات النفور من المخاطرة. التقلبات قصيرة الأجل في سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي محدودة، ولا يزال الزوج دون مستوى 1.18. ومع ذلك، يبقى الاتجاه الصعودي العام لليورو قائماً.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد وتوقعات السوق

تعلق الأسواق آمالها على رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، متوقعةً استقلالية نسبية عن ضغوط الإدارة الأمريكية. ويتوقع المستثمرون ألا يستجيب الاحتياطي الفيدرالي لدعوات خفض أسعار الفائدة بشكل سريع وحاد، الأمر الذي قد يزعزع استقرار الأسواق. هذا العامل يمنح الدولار الأمريكي بعض القوة في نظر المستثمرين، ويحد في الوقت نفسه من تحركات السوق المفاجئة، بما في ذلك المكاسب الحادة للدولار مقابل اليورو.