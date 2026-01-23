مخطط اليوم: زوج اليورو/الدولار الأمريكي تحت ضغط بعد صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات! 📉

يتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي حاليًا عند مستوى 1.17337 تقريبًا. شهدت الأسواق تقلبات معتدلة ردًا على صدور مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو، وكذلك ترقبًا لهذه البيانات التي كانت تُعتبر مرجعًا للمستثمرين. وقد تراجع الزوج عن أعلى مستوياته السابقة، حيث لم تكن دوافع قراءات مؤشر مديري المشتريات قوية بما يكفي للحفاظ على زخم صعودي.

المصدر: xStation5

ما الذي يُشكّل زوج اليورو/الدولار الأمريكي اليوم؟

نتائج مؤشر مديري المشتريات الأولية لمنطقة اليورو

يُعدّ مؤشر مديري المشتريات الصادر عن الدول الأوروبية الكبرى ومنطقة اليورو ككل العامل الأهم الذي يؤثر على زوج اليورو/الدولار الأمريكي اليوم. ففي ألمانيا، تجاوز مؤشرا التصنيع والخدمات التوقعات، مما دعم اليورو مبدئيًا. أما في فرنسا، فقد أظهر قطاع الخدمات نتائج أضعف، مما حدّ من المعنويات الإيجابية. وعلى مستوى منطقة اليورو، أكدت قراءات مؤشر مديري المشتريات نموًا معتدلًا، على الرغم من تباطؤ وتيرة نمو الخدمات مقارنةً بالإصدارات السابقة. ولم تُقدّم هذه النتائج المتباينة إشارة أساسية واضحة لليورو، مما جعل زوج اليورو/الدولار الأمريكي يتذبذب حول مستوياته الحالية.

معنويات السوق والمخاطر الجيوسياسية

يُعدّ الدولار الأمريكي عاملًا آخر يؤثر على الزوج، ويتأثر بالتطورات العالمية والجيوسياسية. ففي الأيام الأخيرة، أظهر مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ضعفًا نسبيًا، ويعود ذلك جزئيًا إلى التوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتغيرات في نبرة الخطاب السياسي، مما حدّ مؤقتًا من قوة الدولار. وقد دعمت هذه الظروف انتعاش زوج اليورو/الدولار الأمريكي من مستويات أدنى. مع ذلك، فإن غياب زخم اقتصادي كلي قوي يعني أن المكاسب ظلت معتدلة ومحدودة.

النقاط الرئيسية

تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى نمو معتدل في منطقة اليورو. ولا يزال سوق اليورو/الدولار الأمريكي متأثرًا بمزيج من الإشارات الإيجابية والسلبية. وقد يستمر الزوج في التداول ضمن نطاقه الحالي أو يحاول تحقيق انتعاش طفيف إذا استمر مؤشر مديري المشتريات الألماني في تقديم دعم قوي لليورو.