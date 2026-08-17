مخطط اليوم: زوج اليورو/الدولار الأمريكي يتجه نحو مستوى 1.1600! هل انتهى موسم الدولار؟

يستأنف زوج اليورو/الدولار الأمريكي مكاسبه القوية بعد عطلة نهاية الأسبوع (+0.3%)، ويقترب من مستوى 1.1600 النفسي لأول مرة منذ شهرين. ويُقلل السوق بشكل متزايد من توقعاته لسياسة نقدية متشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، بينما تتلاشى علاوة الدولار الجيوسياسية في ظل سلسلة من البيانات الأمريكية المخيبة للآمال.

التحليل الفني: زوج اليورو/الدولار الأمريكي (D1)

بعد تباطؤ في النصف الأول من أغسطس، يحاول زوج اليورو/الدولار الأمريكي الخروج من مرحلة التذبذب، ويتحرك فوق المتوسطين المتحركين الأسيين لـ 100 و10 أيام (EMA100 / بنفسجي داكن؛ EMA10 / أصفر). وقد حقق الزوج مكاسب تقارب 0.6% منذ يوم الجمعة، ليبدأ اختبار مستوى المقاومة الذي تم تحديده في يونيو. يقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) من عتبة منطقة ذروة الشراء (أي أعلى من 70؛ ويبلغ حاليًا 65)، مما قد يحد من ارتفاع السعر فوق مستوى 1.1600 النفسي، خاصةً في ظل غياب بيانات اقتصادية كلية محفزة إضافية (لن يصدر معدل التضخم في منطقة اليورو حتى يوم الأربعاء، ومؤشرات مديري المشتريات يوم الجمعة).

ستكون جلسة اليوم حاسمة. من المتوقع أن يُعزز الإغلاق فوق مستوى 1.1600 الاتجاه الصعودي الجديد حتى في حال حدوث مفاجآت غير متوقعة تُؤثر سلبًا على اليورو (مثل انخفاض مؤشر أسعار المستهلك المنسق أو مؤشر مديري المشتريات بشكل ملحوظ عن المتوقع). في المقابل، إذا عاد السعر إلى مستوى إغلاق يوم الجمعة، فسيعتمد أي ضعف إضافي للدولار على الإشارات القادمة من الاقتصاد الأمريكي، ومن المتوقع أن يبقى زوج اليورو/الدولار الأمريكي ضمن نطاق 1.1550 - 1.1600.

المصدر: xStation5

توقعات الاحتياطي الفيدرالي تتجه نحو أدنى مستوياتها

يُعزى الارتفاع الرئيسي لزوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية. فقد شهد الأسبوعان الماضيان سلسلة من البيانات الاقتصادية الكلية المخيبة للآمال، مما أضعف حجج مؤيدي سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة للضغط من أجل رفع أسعار الفائدة. وانخفضت وظائف القطاع غير الزراعي بشكل غير متوقع في يوليو/تموز بنحو 20 ألف وظيفة، وتراجع التضخم الأساسي إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي نتيجة ارتفاع أسعار الوقود (انخفاض غير متوقع بنسبة 0.6% على أساس شهري في مبيعات التجزئة).

يشهد التضخم في الولايات المتحدة تباطؤًا على مستوى المستهلكين (مؤشر أسعار المستهلك) والمنتجين (مؤشر أسعار المنتجين). ومن الجدير بالذكر أن تباطؤ نمو الأسعار يشمل أيضًا القطاعات الأقل تقلبًا والأقل تأثرًا بتقلبات أسعار النفط (التضخم الأساسي، الجزء السفلي من الرسم البياني). المصدر: أبحاث XTB، بيانات Macrobond.

في أعقاب هذه التطورات، انقلب السوق رأسًا على عقب، بعد أن كان قد قام في البداية بـ"العمل الشاق" لصالح الاحتياطي الفيدرالي من خلال تشديد الأوضاع المالية رغم ثبات أسعار الفائدة (ارتفاع العوائد، تصحيح سوق الأسهم). انخفضت احتمالات رفع سعر الفائدة قبل نهاية عام 2026، وفقًا لمؤشرات المقايضة، في غضون أسبوع من شبه مؤكدة إلى 85%، بينما انخفضت احتمالية رفعه في سبتمبر (التي كانت مُسعّرة بالكامل سابقًا) إلى أقل من 30%. كما شهد سوق السندات إعادة هيكلة، حيث انخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساسية عن ذروتها في أواخر يوليو، وشكّل ارتداد فارق العائد بين ألمانيا والولايات المتحدة نقطة انطلاق لارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي.

يتراجع مسار رفع أسعار الفائدة المتوقعة في الولايات المتحدة (الآن: أحمر، قبل أسبوع: أزرق، قبل 4 أسابيع: رمادي). يوضح الرسم البياني عدد مرات رفع أسعار الفائدة التي توقعها السوق لاجتماع معين لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (أول رفع كامل لأسعار الفائدة متوقع حاليًا في يناير 2027 فقط). المصدر: أبحاث XTB، بيانات بلومبيرغ

ساهم فارق العائد بين السندات الألمانية والأمريكية لأجل 10 سنوات (اللوحة السفلية، باللون الأحمر) في دعم المزيد من مكاسب زوج اليورو/الدولار الأمريكي. المصدر: أبحاث XTB، بيانات بلومبيرغ.

السوق يقلل من مراكز البيع على زوج اليورو/الدولار الأمريكي

بالتزامن مع تحركات السوق الفورية، يشهد سوق المشتقات المالية تحولاً واضحاً، مما يشير إلى تغير في توجهات المستثمرين على المدى الطويل تجاه هذا الزوج من العملات الرئيسية. على الرغم من أن صافي المراكز المضاربية، وفقاً لبيانات لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، لا يزال يشير إلى انتشار مراكز البيع على المكشوف، إلا أن سوق الخيارات يُظهر انخفاضاً ملحوظاً في العلاوة التي يدفعها المستثمرون للتحوط ضد انخفاضات زوج اليورو/الدولار الأمريكي. ويعود ذلك بشكل كبير إلى تحول تركيز السوق من النفط إلى الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الكلية المحلية. علاوة على ذلك، في حين لا يزال سعر خام برنت يتداول قرب 90 دولاراً للبرميل، فقد انخفض تقلب الأسعار، ويملك البنك المركزي الأوروبي - الأكثر حساسية لمخاطر أسعار الطاقة (ليس النفط فقط، بل الغاز الطبيعي أيضاً) - حالياً حججاً أقوى لرفع أسعار الفائدة مقارنةً بالاحتياطي الفيدرالي.

سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي الفوري المعياري (باللون الأزرق) والانحراف الحقيقي (باللون البرتقالي). تشير قيم الانحراف السالبة إلى أن السوق يدفع علاوة أعلى للتحوط ضد انخفاض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي. وقد أدت حرب الشرق الأوسط إلى انخفاض المؤشر بشكل حاد إلى ما دون الصفر، مما يسلط الضوء على مخاطر جيوسياسية غير متكافئة ومؤيدة للدولار (على الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي لا يزال أكثر تشدداً من الاحتياطي الفيدرالي). ومع ذلك، فقد انخفضت هذه العلاوة بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي (وارتفعت نحو الصفر). المصدر: أبحاث XTB، بيانات بلومبيرغ

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ألكسندر جابلونسكي، محلل كمي في XTB