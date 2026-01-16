مخطط اليوم: زوج USDJPY تحت ضغط من بنك اليابان والسياسة اليابانية (16 يناير 2026)

يتداول زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني حاليًا عند حوالي 158.111 ينًا للدولار الواحد. ويشهد السوق تقلبات حادة، مدفوعة بشكل رئيسي بالتوقعات المتعلقة بسياسة بنك اليابان، واحتمالية تدخله في سوق العملات، والوضع السياسي غير المستقر في اليابان.

المصدر: xStation5

ما الذي يؤثر على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني اليوم؟

1. سياسة بنك اليابان (BoJ)

يتفاعل السوق مع توقعات رفع أسعار الفائدة في اليابان مستقبلاً. تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن بنك اليابان قد يُسرّع وتيرة رفع أسعار الفائدة ابتداءً من أبريل، مما يدعم قوة الين، حيث تجعل أسعار الفائدة المرتفعة العملة أكثر جاذبية للمستثمرين وتُخفف الضغط الهبوطي على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني.

2. خطر التدخل في سوق العملات

أكد وزير المالية الياباني أن جميع الخيارات قيد الدراسة، بما في ذلك احتمال التدخل المشترك مع الولايات المتحدة لكبح ضعف الين المفرط. إن مجرد احتمال التدخل في سوق العملات يُثير رد فعل فوري في السوق، حيث يقوم المستثمرون بتحوط مراكزهم ويرتفع الين في قيمته على المدى القصير.

3. سياسة تاكايتشي

تعتزم رئيسة الوزراء حل البرلمان بعد 23 يناير وإجراء انتخابات مبكرة لتمرير سياسة مالية توسعية. قد تُضعف هذه الخطوة الين على المدى الطويل، بينما تزيد في الوقت نفسه من حالة عدم اليقين في السوق.