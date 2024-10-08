مخطط اليوم - HK.cash (08.10.2024)

شهدت سوق الأسهم في هونج كونج اليوم انعكاسًا دراماتيكيًا، حيث انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 10٪ في أسوأ أداء له في يوم واحد منذ الأزمة المالية في عام 2008. يأتي هذا الانخفاض الحاد في أعقاب الارتفاع الأخير الذي دفع هونج كونج لتصبح السوق الرئيسية ذات الأداء الأفضل هذا العام، مما يسلط الضوء على الطبيعة المتقلبة للأسواق المالية في المنطقة.

يتناقض الانخفاض الحاد في أسهم هونج كونج بشكل صارخ مع أداء الأسواق الصينية البرية. بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 3.1٪ وزاد مؤشر CSI 300 بنسبة 4٪. يؤكد هذا الاختلاف على الديناميكيات المعقدة بين السوقين وقواعد المستثمرين المختلفة فيهما.

يبدو أن المحفز الأساسي لعمليات البيع هو خيبة الأمل في الافتقار إلى تدابير تحفيزية جديدة محددة من المسؤولين الصينيين. فشل المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة التنمية والإصلاح الوطنية في تقديم الدعم الاقتصادي الإضافي الذي كان المستثمرون يأملون فيه. جاء هذا التباطؤ بعد أن أعلنت الصين عن أكثر تدابير التحفيز عدوانية منذ الوباء قبل عطلة الأسبوع الذهبي، بما في ذلك القروض الرخيصة لإعادة شراء الأسهم وبرنامج المبادلة للسماح للمستثمرين المؤسسيين بالوصول إلى النقد لشراء الأسهم.

يشير المحللون إلى أن جني الأرباح لعب أيضًا دورًا في انخفاض اليوم، حيث تحرك المستثمرون لتأمين المكاسب في أعقاب الارتفاع القوي الأخير. تضرر قطاع العقارات بشكل خاص، حيث انخفضت أسهم المطورين من البر الرئيسي المدرجة في هونج كونج بنسبة 11٪ - وهو ما قد يكون أحد أكبر الانخفاضات المئوية للقطاع منذ سنوات. يسلط هذا الضوء على المخاوف المستمرة بشأن سوق العقارات في الصين وتأثيرها على الاقتصاد الأوسع. كما أن التقلبات في أعلى مستوياتها.

على الرغم من عمليات البيع، ارتفعت مبيعات الأسهم الصينية إلى مستوى قياسي بلغ 2.6 تريليون يوان (368 مليار دولار)، مما يشير إلى نشاط كبير للمستثمرين ووجهات نظر متضاربة محتملة حول اتجاه السوق. يشير حجم التداول المرتفع إلى أنه بينما كان بعض المستثمرين يبيعون، رأى آخرون الانخفاض كفرصة للشراء.

في الصين القارية، أظهرت قطاعات معينة قوة على الرغم من الاضطرابات العامة في السوق. وحققت شركات تصنيع الأجهزة التقنية، والوسطاء، وشركات الرعاية الصحية، وشركات البناء مكاسب كبيرة. وارتفع مؤشر شبه الموصلات الفرعي CSI بنسبة 16.4%، وارتفع مؤشر فرعي للوسطاء بنسبة 10.6%. وارتفعت المؤشرات المواضيعية من التكنولوجيا الحيوية إلى الدفاع والمركبات الكهربائية بأكثر من 10%.

في خضم تقلبات السوق، حث المنظمون الصينيون المؤسسات المالية على تعزيز الضوابط على الاستدانة ومنع القروض المصرفية من الدخول بشكل غير قانوني إلى سوق الأسهم. ويشير هذا الموقف التحذيري إلى أن السلطات حذرة من المضاربة المفرطة وتحاول الحفاظ على الاستقرار في النظام المالي.

في المستقبل، سيراقب المستثمرون عن كثب أي علامات على الدعم الاقتصادي الإضافي من بكين. وقد يكون المحفز المحتمل التالي هو المؤتمر الصحفي القادم لوزارة المالية واجتماع المؤتمر الشعبي الوطني في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث قد يتم تقديم المزيد من التفاصيل حول التوسع المالي. ومن المرجح أن تظل استدامة المكاسب الأخيرة وفعالية تدابير التحفيز الاقتصادي في الصين من بين المحاور الرئيسية للمستثمرين في الأسابيع والأشهر المقبلة.

إن تحركات السوق اليوم بمثابة تذكير صارخ بالطبيعة غير المتوقعة للأسواق الناشئة والتأثير الكبير الذي يمكن أن تخلفه سياسة الحكومة على معنويات المستثمرين. ومع استمرار الصين في التعامل مع التحديات الاقتصادية، بما في ذلك التعافي البطيء بعد الوباء والقضايا المستمرة في قطاع العقارات، سيحتاج المشاركون في السوق إلى البقاء يقظين ومستعدين لمزيد من التقلبات.

HK.cash (فاصل D1)

اخترق مؤشر هانغ سنغ مستوى تصحيح فيبوناتشي 50%، وصحح إلى مستوى تصحيح 61.8%. على مدار العامين الماضيين، عمل مستوى 22845 كمقاومة قوية ثلاث مرات، مما أدى إلى تصحيحات كبيرة. تاريخيًا، بعد كسر مستوى فيبوناتشي 61.8%، استمر المؤشر في البيع. يشير كل من المتوسطين المتحركين المتحركين لمدة 100 يوم و50 يومًا إلى مستوى فيبوناتشي 78.6%، والذي عمل كدعم عدة مرات أثناء التصحيحات. غالبًا ما يؤدي اختبار هذا المستوى إلى ارتداد قبل المزيد من التحركات. لا يزال مؤشر القوة النسبية في اتجاه صاعد، ولكن من الممكن كسره قريبًا، في حين يستمر مؤشر التقارب والتباعد المتوسط ​​(MACD) في تفضيل الثيران.