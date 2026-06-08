وول ستريت تواصل انتعاشها 🗽 شركة مارفيل ترتفع بنسبة 14% - ستنضم الشركة إلى مؤشر ستاندرد آند بورز 500

استعادت الأسهم الأمريكية جاذبيتها لدى المستثمرين، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة تقارب 1%. في الوقت نفسه، يشهد مؤشر ستاندرد آند بورز 100 انتعاشًا بنسبة تقارب 2.3%، مدفوعًا بأداء أسهم التكنولوجيا الصاعدة اليوم. ومن بين الشركات التي تحظى باهتمام خاص شركة مارفيل تكنولوجي، المتخصصة في تصميم أشباه الموصلات.

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (H1)

بالنظر إلى الرسم البياني لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، نجد أن السعر قد ارتفع إلى حوالي مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% للاندفاع الهبوطي الأخير، ويحاول المضاربون على الصعود الآن دفع المؤشر نحو الأعلى. تقع المنطقة الرئيسية التالية حول 7530 نقطة، حيث يتزامن المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 فترة مع منطقة تصحيح فيبوناتشي 61.8%–71.6%. في حال واجه المؤشر مقاومة عند هذه النقطة، سيبقى السيناريو الأرجح هو استئناف الاتجاه الهبوطي على المدى المتوسط.

المصدر: xStation5

لماذا ترتفع أسهم مارفيل؟

بدأت أسهم شركة مارفيل تكنولوجي (MRVL) الأسبوع بارتفاع قوي، محققةً مكاسب بنحو 10% بعد الإعلان المفاجئ عن انضمام الشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي إلى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في وقت لاحق من هذا الشهر. وقد صدر الخبر بعد إغلاق السوق يوم الجمعة، مما عزز معنويات المستثمرين تجاه الشركة بشكل سريع.

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تقلبات كبيرة بالنسبة لمساهمي مارفيل. فقد تداول السهم قرب 205 دولارات في نهاية مايو/أيار قبل أن يرتفع فوق 320 دولارًا الأسبوع الماضي. ثم شهد تصحيحًا حادًا بالتزامن مع ضعف عام في قطاع التكنولوجيا، ليُنهي جلسة الجمعة عند حوالي 260 دولارًا للسهم. ويُساهم انتعاش يوم الاثنين في استعادة جزء من تلك الخسائر.

كان من بين العوامل الرئيسية وراء الارتفاع الأخير تصريح من جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الذي أشار إلى أن مارفيل قد تنضم مستقبلًا إلى نادي الشركات التي تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار. رغم أن قيمة الشركة لا تزال أقل بكثير من قيمتها السوقية الحالية، إلا أن أسهمها قد ارتفعت بأكثر من 200% منذ بداية العام، مما يُبرز حماس المستثمرين للشركات المرتبطة بتطوير الذكاء الاصطناعي.

ويشير محللو أوبنهايمر إلى أن تحركات السوق الأخيرة تُذكّر بالمخاطر المرتبطة بالتركيز المفرط في قطاع واحد. ووفقًا للشركة، فإن التحول السريع من الإقبال على المخاطرة إلى النفور منها يُؤكد أهمية التنويع، لا سيما خلال فترات التقلبات الحادة. وعلى الرغم من هذه التقلبات، تبقى مارفيل من أكبر المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي وبنية مراكز البيانات التحتية.

المصدر: xStation5