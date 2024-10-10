مخطط اليوم- HK.cash (10.10.2024)

أغلق مؤشر هانغ سنغ اليوم مرتفعًا بنحو 3%، وارتفع مؤشر CSI في البر الرئيسي بنسبة 1%، بعد أن أعلن البنك المركزي الصيني عن الحجم التفصيلي لمرفق إقراض SFISF ومع ذلك، لم تكن المكاسب في الصين ضخمة اليوم، حيث يتم تداول HK.cash حاليًا عند مكسب "رمزي تقريبًا" بنسبة 1%. كان حجم التعافي متواضعًا للغاية اليوم عندما ندرك أن مؤشر SZSE Composite ومقره شنتشن، كان في طريقه إلى الانخفاض بنسبة 8%، وهو الأكبر منذ مايو 1997 أي 27 عامًا، وسجل اليوم انخفاضًا آخر بنسبة 0.8%.

يركز انتباه السوق الآن على المؤتمر الصحفي لوزارة المالية الصينية المقرر عقده يوم السبت، حيث ستقدم الصين تفاصيل خطتها للتحفيز المالي. موضوع المؤتمر الصحفي هو "تكثيف تعديل السياسة المالية المضادة للدورة الاقتصادية لتعزيز النمو الاقتصادي المرتفع".

بكين ــ إن الإجماع في السوق يشير إلى ضرورة تخصيص ما لا يقل عن 2 إلى 3 تريليون يوان (حوالي 300 إلى 400 مليار دولار أميركي) كجزء من حزمة تحفيز واسعة النطاق وفقاً لبنك جوليوس باير السويسري؛ ويتوقع البنك المزيد من الإعلانات المتعلقة بـ "التحفيز" في الأسابيع المقبلة.

أعلن البنك المركزي الصيني، بنك الشعب الصيني، اليوم عن إنشاء مرفق مقايضة للأوراق المالية والصناديق وشركات التأمين (إس إف آي إس إف)، بتخصيص أولي قدره 500 مليار يوان (ما يعادل حوالي 71 مليار دولار أميركي).

تهدف المبادرة إلى دعم سوق الأسهم في المقام الأول، من خلال دفع المؤسسات إلى التخلي عن السندات وزيادة المخصصات في المؤشرات. ورغم أن الإعلان عن تنفيذ مثل هذه المبادرة تم قبل أسبوعين تقريباً، فإن قرار اليوم يظهر أن بنك الشعب الصيني عازم حقاً على التحرك بسرعة، وإنشاء مرفق قروض للمؤسسات المالية وشركات التأمين والصناديق لشراء الأسهم.

تعتبر الصورة الكبيرة هي تحسين لظروف السيولة في السوق الصينية ودعم مجموعة من الاستثمارات في الأسهم من خلال توفير السندات الحكومية للمؤسسات. وتسمح هذه الآلية للمؤسسات المالية بالاستفادة من السندات وإعادة بيعها لجمع رأس المال، والذي يمكن توجيهه بعد ذلك إلى عمليات شراء الأسهم وليس من المستغرب أن ينظر المستثمرون إلى إنشاء هذه الآلية باعتبارها خبراً طيباً، مما أدى إلى تحسين المشاعر حول المؤشرات الصينية. والسؤال هو: هل ستستمر هذه الآلية لفترة طويلة؟

الرسم البياني لسوق النقد في هونج كونج (الفاصل الزمني H4)

المصدر: xStation5