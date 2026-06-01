هل تقوم الصناديق بشراء الأسهم أم لا؟

نشرت غولدمان ساكس تقريرًا ثاقبًا يشير إلى أن مشتريات الأسهم الأمريكية قد زادت بأسرع وتيرة لها منذ ستة أشهر. فهل يدل هذا على حماسٍ لا لبس فيه لدى المستثمرين المؤسسيين تجاه سوق الأسهم الأمريكية؟

يُظهر السوق تباينًا كبيرًا في توجهاته؛ إذ تتركز مشتريات السوق بشكل أساسي على صناديق المؤشرات المتداولة والأسهم. ومع ذلك، ثمة تفصيل هام لا يظهر بوضوح في التقرير، كما تشير تحليلات بلومبيرغ، وهو أن مشتريات الأسهم تُعدّ في معظمها عمليات "تغطية مراكز البيع"، أي شراء الأسهم للحد من خسائر مراكز البيع.

بلغت المراكز الطويلة (الفوائد المفتوحة) ذروتها محليًا بين مديري الأصول (وفقًا لـ TFF) في عام 2024، حيث وصلت إلى حوالي 27%. قبل بضعة أشهر، كانت لا تزال تقارب 25%، لكنها انخفضت اليوم إلى حوالي 15%.

استنادًا إلى بيانات غولدمان ساكس، تظهر ثلاثة اتجاهات سلبية في ثلاثة قطاعات مختلفة.

القطاع المالي - زادت نسبة التخصيص ستة أضعاف، ومع ذلك لا يزال إجمالي التخصيص عند أدنى مستوياته في خمس سنوات. والجدير بالذكر أن معظم الاستثمارات في هذا القطاع تتركز في البنوك.

الصناعة - لا يزال التشاؤم سائداً بشأن الصناعة الأمريكية. فقد شهدت 7 أسابيع من أصل 8 أسابيع الماضية انخفاضات صافية، وبلغت مراكز البيع المكشوف في هذا القطاع أعلى مستوياتها منذ عام 2024.

أشباه الموصلات - بعد مكاسب هائلة، أعلنت العديد من المؤسسات (بما فيها غولدمان ساكس) عن تصفية جزء كبير من مراكزها في هذه الصناعة.

هل يعني هذا انخفاضات حتمية؟

لا، مع أنه يشير إلى مشكلة واضحة. فخصائص وظروف سوق المشتقات الحالية تضمن أن تكون التصحيحات طفيفة وأن تكون المكاسب كبيرة.

يخفي انخفاض التقلبات "الورقية" مخاطر حقيقية. لا يزال مديرو الصناديق متفائلين، لكن هذا التفاؤل بدأ يتلاشى. حالياً، يعتمد السوق على أحلام غير واقعية بشكل متزايد بنهاية سريعة للصراع في إيران، وعوائد غير واقعية على استثمارات الذكاء الاصطناعي.

بالنظر إلى المؤشرات والمستويات الحالية، فإن السوق معرض حالياً لتصحيح مدمر بمجرد أن يتغير سيناريو الاقتصاد الكلي المستهدف بشكل واضح.

مؤشر التقلبات (D1)

يشير مؤشر التقلبات (VIX) حاليًا إلى الحد الأدنى للنطاق الذي يتحرك فيه منذ حوالي عام 2024. المصدر: xStation5