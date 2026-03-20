ملخص الصباح: الأسواق تتوقع نهاية سريعة للنزاع (20.03.2026)

لا تزال التوترات في الشرق الأوسط مرتفعة، مع استمرار تبادل الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة في أنحاء المنطقة.

انتهت جلسة وول ستريت أمس بانخفاضات طفيفة. فبعد موجة بيع حادة في البداية، استعادت المؤشرات الأمريكية جزءًا كبيرًا من خسائرها، وأغلقت في نهاية المطاف على انخفاض طفيف. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3%، وخسر مؤشر داو جونز حوالي 0.4%.

تفاعلت الأسواق مع تصريحات مطمئنة من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، الذي أكد أن العملية ضد إيران تسير وفقًا للخطة الموضوعة، وأن معظم البنية التحتية الصاروخية الإيرانية قد دُمرت. وأضاف أن عملية صنع القرار في إيران تشهد حاليًا تشتتًا، مما قد يشير إلى تصاعد الصراعات الداخلية داخل النظام وبداية صراعات فصائلية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التأثير السلبي للحرب مع إيران كان أقل من المتوقع، وأعرب عن ثقته في أن الصراع سينتهي قريبًا. ومع ذلك، لم يستبعد إمكانية حدوث توغل بري في إيران.

تدرس أوروبا واليابان التدخل في مضيق هرمز، مع التركيز بشكل أساسي على مهام تحقيق الاستقرار بدلاً من العمليات العسكرية، على الرغم من أن التفاصيل لا تزال غير واضحة. يوم الخميس، أعلنت دول أوروبية رئيسية، إلى جانب اليابان، في بيان مشترك، أنها ستتخذ خطوات لتحقيق استقرار أسواق الطاقة، وأنها على استعداد للمشاركة في مبادرات لضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز.

انخفض سعر خام برنت إلى ما دون 110 دولارات أمريكية للبرميل. ويعود هذا الانخفاض إلى مؤشرات تُرجّح عدم وقوع هجمات أخرى على منشآت الغاز الإيرانية.

أُغلقت الأسواق في اليابان بمناسبة عطلة رسمية، مما حدّ من السيولة خلال جلسة التداول الآسيوية. أما في أماكن أخرى، فقد كان الوضع متبايناً. ارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بشكل طفيف، وكذلك مؤشر نيفتي 50 الهندي، بينما شهدت أسواق أستراليا وشنغهاي تراجعاً.

حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المركزي للدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني اليوم عند 6.8898، مقابل توقعات بلغت 6.8773.

كما أبقى بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، بما يتماشى مع توقعات السوق. لا يزال سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد عند 3.00%، بينما بقي سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة خمس سنوات، وهو سعر مهم للرهون العقارية، عند 3.50%.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة، فيستعيد الذهب بعض خسائره التي تكبدها أمس، متجاوزًا 4650 دولارًا أمريكيًا للأونصة، بينما لا تزال الفضة تحت ضغط، حيث انخفضت إلى ما دون 72 دولارًا أمريكيًا للأونصة.