ملخص السوق: إعادة هيكلة الأسواق الأوروبية بعد الاضطرابات التجارية – ما الذي يجب مراقبته؟ 🔎

تراجعت معظم البورصات الأوروبية يوم الاثنين بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض تعريفة جمركية عالمية موحدة جديدة بنسبة 15%، تدخل حيز التنفيذ فوراً.

جاء هذا القرار عقب حكمٍ للمحكمة العليا الأمريكية أوقف العمل بجزء كبير من نظام التعريفات السابق، الذي كان قد ساهم في تحسين معنويات السوق لفترة وجيزة في نهاية الأسبوع الماضي. وقد أدى هذا التصعيد المتجدد إلى زيادة حالة عدم اليقين التجاري وانخفاض الإقبال على المخاطرة. ويشعر المستثمرون بالقلق إزاء تأثير ذلك على النمو العالمي وتوقعات التضخم. وتشير العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية أيضاً إلى افتتاح ضعيف.

تتعرض المؤشرات الأوروبية الرئيسية لضغوط، حيث انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 ( EU50 ) بنحو 0.20%، بينما تراجع مؤشر داكس الألماني بنحو 0.44%، مما يعكس انكشافه الكبير على التجارة الدولية. وسجل مؤشر FRE40 الفرنسي لفترة وجيزة مستوى قياسياً جديداً قبل أن يتراجع (حالياً -0.25%). وانخفض مؤشر UK100 بنسبة 0.25%. ويتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوسع نطاقاً بنحو 0.30%، مع تسجيل معظم القطاعات أداءً سلبياً. وتُعد الشركات الصناعية الحساسة للتجارة الخارجية من بين الأضعف أداءً.

تتباين تحركات القطاعات والأسهم الفردية. فقد دعمت شركات السلع الفاخرة، مثل كيرينغ ( KER.FR +3.30% ) وإل في إم إتش ( MC.FR +1.50% )، السوق الفرنسية في البداية، بينما تراجعت أسهم شركات الطيران والدفاع، بما في ذلك إيرباص وتاليس.

انخفض سهم شركة نوفو نورديسك ( NOVOB.DK ) بأكثر من 12% بعد فشل عقارها لعلاج السمنة، كاجريسيما، في تحقيق الهدف الرئيسي في تجربة سريرية. وقد زاد هذا من المخاوف بشأن المنافسة.

وخسر سهم شركة جونسون ماثي ( JMAT.UK ) أكثر من 16% بعد خفض سعر بيع قسم كاتاليست تكنولوجيز التابع لها.

في المقابل، ارتفع سهم شركة جيه دي سبورتس ( JD.UK ) بنسبة 5.00% بعد إعلانها عن برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني.

انخفض سهم شركة رولز رويس ( RR.UK ) بنسبة 1.20% قبيل إعلان أرباحها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقدّمت بيانات الاقتصاد الكلي بعض الدعم للتوقعات الأوروبية على الرغم من تقلبات السوق. فقد ارتفع مؤشر مناخ الأعمال الألماني ( Ifo ) إلى 88.6 نقطة في فبراير، متجاوزًا التوقعات بقليل، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس، مما يشير إلى بوادر تعافٍ حذرة.

كما أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو، الصادرة في نهاية الأسبوع الماضي، عودة قطاع التصنيع إلى النمو بعد عدة أشهر من الانكماش.