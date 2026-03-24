تشهد الأدوات المالية الرئيسية تقلبات ملحوظة حالياً. المصدر: xStation
التقلبات الحالية في سوق العملات. المصدر: xStation
التقلبات الحالية في سوق الأسهم الأوروبية. المصدر: xStation
- تشهد جلسة التداول في الأسواق الأوروبية يوم الثلاثاء أجواءً متقلبة، يغلب عليها الغموض المحيط باتفاق وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الهجمات على أهداف الطاقة، على الرغم من نفي إيران إجراء أي محادثات واستمرار إسرائيل في هجماتها.
- يبقى الدولار والنفط والذهب مؤشرات رئيسية لتقلبات السوق وسط الاضطرابات الجيوسياسية.
- بالنظر إلى هذه المؤشرات، نلاحظ أن جلسة اليوم تجري وسط مناخ من الشكوك في السوق. يتفوق أداء النفط والدولار الأمريكي على الذهب، مما قد يشير إلى أن السوق لا تزال ترى العديد من المخاطر في الأيام المقبلة.
- ارتفع سعر النفط الخام وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 1%، على الرغم من أن الأسعار لا تزال دون 98 دولارًا للبرميل.
- ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) بنسبة 0.23%، مع تسجيل عملات نصف الكرة الجنوبي أسوأ أداء لها مجدداً، حيث انخفضت بنسبة 0.67% (AUDUSD) و0.55% (NZDUSD) مقابل الدولار الأمريكي على التوالي.
- أما في البورصات نفسها، فلا نرى اتجاهاً واضحاً، على الرغم من أن الزخم قد تحول نحو الهبوط في الدقائق الأخيرة. انخفض مؤشر داكس 40 الألماني بنسبة 0.8%، بينما انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.7% في نهاية جلسة التداول الأولى يوم الثلاثاء. ويشهد مؤشر W20 البولندي أداءً ضعيفاً للغاية، حيث انخفض بنحو 1.1% (الخاسر الأكبر في القارة).
- أما على صعيد الشركات الفردية، فتستحوذ شركة SAP على اهتمام المستثمرين بشكل خاص. فقد انخفضت أسهمها بنسبة 4% لتصل إلى 147.66 يورو، وهو أدنى مستوى لها في 26 شهراً، مما يجعلها أسوأ سهم أداءً على مؤشر داكس، بانخفاض إجمالي قدره 29% منذ بداية العام. خفّض توبي أوج، المحلل في جي بي مورغان، تصنيف السهم من "زيادة الوزن" إلى "محايد"، وخفّض السعر المستهدف بشكل كبير من 260 يورو إلى 175 يورو، كما أزال السهم من "قائمة تركيز المحللين". وأشار إلى التباطؤ المتوقع في نمو مؤشر تراكم الطلبات السحابية الحالية (CCB)، وزيادة تقلبات الأرباح نتيجةً لتحوّل نموذج الأعمال، والحاجة إلى زيادة الاستثمار في ظلّ اشتداد المنافسة، ما دفعه إلى خفض توقعاته للأرباح للفترة 2026-2028.
- كما خفّضت كلٌّ من كيبلر شوفرو وجيفريز أسعارهما المستهدفة إلى 190 يورو و230 يورو على التوالي، لكنّ الشركتين أبقتا على توصيتهما "بالشراء"، ما يُشير إلى ثقتهما في إمكانات الشركة على المدى الطويل رغم التحديات قصيرة الأجل.
- انخفضت أسهم شركة باير بنسبة تقارب 3% بعد تقارير تفيد بأن صندوق الاستثمار "إنكلوسيف كابيتال بارتنرز" يدرس بيع 8.5 مليون سهم (0.9% من رأس المال) بقيمة تقارب 327 مليون يورو، وهو ما يفسره السوق على أنه إشارة من أوبن إلى اعتقاده بأن إمكانات نمو الشركة قد استُنفدت. ونتيجة لذلك، احتلت باير المرتبة الثانية كأسوأ أداء في المؤشر الألماني الرئيسي.
- في المقابل، ارتفعت أسهم شركة بويغ الإسبانية بنسبة 16% بعد إعلان إستي لودر ومجموعة التجميل الإسبانية عن دخولهما في محادثات بشأن استحواذ محتمل.
