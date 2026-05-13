ملخص السوق: عودة المضاربين على الصعود إلى وول ستريت (13.05.2026)

- استقرت أسعار النفط الخام قبيل القمة الأمريكية الصينية المرتقبة. ويحافظ خام برنت على مستوى مرتفع عند حوالي 107 دولارات للبرميل بعد مكاسب قوية خلال الجلستين الأوليين من هذا الأسبوع.
- تتعافى العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية من خسائرها عقب صدور بيانات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.3%، بينما ارتفع مؤشر US100 بنسبة تصل إلى 0.8%. وبعد انخفاضات الأمس، عادت إلى الظهور في وسائل الإعلام رواياتٌ حول ما يُسمى بـ"شراء عند الانخفاض". وشهد السوق الكوري الجنوبي انتعاشاً مماثلاً.
- ترتفع أسهم شركة إنفيديا بنسبة تصل إلى 2.5% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، مدعومةً بتقارير تفيد بأن جنسن هوانغ قد يرافق دونالد ترامب في زيارته إلى الصين، مما قد يفتح الباب أمام صفقات جديدة متعلقة بالرقائق الإلكترونية.
- لا يزال الاهتمام العالمي مُنصباً على بكين. وللتذكير، تبدأ غداً زيارة رسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين تستغرق يومين. ومن المتوقع أن تشمل المواضيع الرئيسية إيران والخليج العربي، على الرغم من أن المراقبين لا يتوقعون أي اختراقات كبيرة.
- فرنسا: أظهرت بيانات أبريل اليوم إشارات متباينة. بلغ معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك 2.2% على أساس سنوي، ومؤشر أسعار المستهلك المنسق 2.5%، وكلاهما متوافق مع التوقعات. مع ذلك، ارتفع معدل البطالة إلى 8.1%، مما يشير إلى بعض الضعف في سوق العمل.
- منطقة اليورو: تؤكد أحدث البيانات تباطؤ النشاط الاقتصادي. بلغ الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول 0.8% على أساس سنوي، بينما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.1%، وهو أقل بكثير من التوقعات، مما يسلط الضوء على استمرار ضعف قطاع التصنيع.
- انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% تقريبًا، ليختبر مستوى 1.35 وسط حالة من عدم اليقين السياسي في المملكة المتحدة.
- يحافظ الذهب على استقراره فوق 4700 دولار، بينما تواصل الفضة اتجاهها الصعودي، في حين تجاوز النحاس 14000 دولار.
أخبار الأسهم والشركات:
حققت شركة دويتشه تيليكوم (DTE.DE) بداية قوية للعام، حيث سجلت زيادة بنسبة 6.5% في صافي الربح المعدل وتدفقات نقدية مستقرة. كانت النتائج قوية بما يكفي للإدارة لرفع توقعاتها للأرباح التشغيلية والتدفقات النقدية الحرة للعام 2026.
حققت شركة أليانز (ALV.DE) إيرادات بلغت 53 مليار يورو، بينما استقطبت شركتا بيمكو وأليانز جي آي تدفقات رأسمالية جديدة بقيمة 21 مليار يورو.
أعلنت شركة سيمنز (SIE.DE) عن نتائج متباينة: فقد جاءت الإيرادات وصافي الدخل أقل من المتوقع بقليل، لكن الطلبات الجديدة حققت أداءً قويًا بقيمة 24.1 مليار يورو، متجاوزة التوقعات بشكل ملحوظ. وعلى الرغم من بعض الضغوط على هوامش الربح الصناعية، حافظت الشركة على توقعاتها للنمو وأعلنت عن برنامج كبير لإعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 6 مليارات يورو.
يشهد الاقتصاد اليوم تقلبات ملحوظة في مختلف قطاعاته الرئيسية، ولا سيما في قطاع التكنولوجيا الذي يشهد انتعاشاً قوياً.
يُظهر تباين القطاعات مكاسب قوية في أسهم شركتي ASML وInfineon، بينما تشهد أسهم قطاع المستهلكين أداءً ضعيفاً.
من بين الشركات التي تحظى بمتابعة دقيقة اليوم، شركتا سيمنز ودويتشه تيليكوم، اللتان حققتا مكاسب بفضل أرباحهما القوية. في المقابل، تواصل شركة راينميتال تراجعها الأخير.
