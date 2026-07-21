ملخص السوق: عودة المستثمرين المتفائلين إلى أوروبا بفضل الوساطة الأمريكية الإيرانية وبيانات من ألمانيا

سجلت المؤشرات والعقود الآجلة الأوروبية الرئيسية مكاسب قوية في منتصف جلسة التداول، مواصلةً انتعاشها بعد بداية ضعيفة للأسبوع.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر DE40 بنحو 0.80%، وارتفع مؤشر EU50 بنسبة 1.10%، ويتداول مؤشر STOXX 600 الأوروبي الشامل في المنطقة الإيجابية بعد خسائر الجلسة السابقة، حيث يتوقع المستثمرون انخفاض حدة الصراع في الشرق الأوسط.

ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى أنباء الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام، مما يحد من تأثير العوامل الجيوسياسية على أسعار سلع الطاقة ويساهم في تهدئة معنويات المستثمرين في أسواق الأسهم.

كما ساهم في هذا الارتفاع في ألمانيا قفزة كبيرة في مؤشر ZEW، حيث ارتفع مؤشر ثقة المستثمرين إلى 26.3 نقطة من 10.5 نقطة، متجاوزًا التوقعات (17.5 نقطة)، وهو ما يعزوه الاقتصاديون إلى إصلاحات المستشار ميرز في مجال المعاشات التقاعدية والضرائب.

ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت ارتفاعًا طفيفًا بالقيمة الحقيقية (حوالي 90 دولارًا للبرميل)، على الرغم من انخفاضهما في وقت سابق من الجلسة بنسبة تصل إلى 1%، حيث يوازن السوق بين مخاطر وقف إطلاق النار وتهديد الحصار البحري الذي قد يفرضه الحوثيون على السعودية.

بقي الدولار مستقرًا أو ضعيفًا قليلًا (مؤشر الدولار الأمريكي -0.05%)، بينما ارتفع سعر الذهب بأكثر من 1% ليصل إلى حوالي 4065 دولارًا للأونصة، وسجلت الفضة ارتفاعًا ملحوظًا بأكثر من 5%، مدفوعةً بآمال خفض التصعيد وتخفيف الضغوط التضخمية.

يُحقق قطاع التكنولوجيا أفضل أداء (+2.12% مساهمة في المؤشر)، بقيادة شركتي ASML وInfineon، يليه قطاع الطاقة (+1.52%) ثم القطاع الصناعي (+0.93%).

أما القطاعات الأقل أداءً فهي الاتصالات (-1.29%، متأثرة سلبًا بشركتي Prosus وDeutsche Telekom)، والمواد (-0.71%)، والرعاية الصحية (-0.24%).

معلومات الشركات:

تشهد أسهم شركات التكنولوجيا والصناعة أكبر تحركات في مؤشر يورو ستوكس 50 اليوم، حيث ترتفع، بينما تتراجع أسهم شركات القطاع المالي والاتصالات.