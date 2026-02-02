ملخص السوق: أوروبا تتعافى، وبيع من قبل المطلعين، ومؤشرات مديري المشتريات قوية في الاتحاد الأوروبي

بعد تردد مبدئي في بداية الجلسة، شهد السوق الأوروبي ارتفاعًا ملحوظًا. وسجلت جميع المؤشرات الرئيسية تقريبًا في القارة العجوز مكاسب.

وكانت المؤشرات الأقوى أداءً هي IBEX (+1%)، و SMI (+1%)، و DAX (+0.8%).

كما ارتفع مؤشرا CAC 40 (+0.5%) و FTSE 100 (+0.7%).

وسجل مؤشر EURO STOXX ارتفاعًا بنسبة 0.6%.

وتلقى المستثمرون مجموعة بيانات اقتصادية كلية إيجابية من أوروبا. نشرت ماركيت قراءات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر يناير في الدول الأوروبية:

بولندا: 48.8 (المتوقع: 49؛ السابق: 48.5)

سويسرا: 48.8 (المتوقع: 47.9؛ السابق: 45.8)

فرنسا: 51.2 (المتوقع: 51؛ السابق: 50.7)

ألمانيا: 49.1 (المتوقع: 48.7؛ السابق: 45.8)

كما نشرت سويسرا بيانات مبيعات التجزئة. وباستثناء التأثيرات الموسمية، ارتفعت مبيعات ديسمبر بنسبة 2.9%، مقارنةً بتوقعات بلغت 2%.

وفي المملكة المتحدة، بلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي 51.8 مقابل توقعات بلغت 51.6. وارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بنسبة 0.3% في يناير.

وتتعرض شركات التعدين والأسهم المرتبطة بالمعادن الثمينة لضغوط في أعقاب عمليات البيع الحادة التي شهدها سوق المعادن الثمينة يوم الجمعة. انخفض سهم فريسنيلو بنسبة 3%، وخسر سهم كي جي إتش إم 7%، وتراجع سهم ريو تينتو بأكثر من 1%.

أعلن كير ستارمر نية المملكة المتحدة الانضمام إلى صندوق مشترك يهدف إلى تطوير صناعة الدفاع.

تشهد أسهم شركات إنتاج ألعاب الفيديو انخفاضات كبيرة. فبعد إطلاق طراز جيميني 3 الجديد، الذي يُقال إنه قادر على تطوير ألعاب الفيديو بشكل مستقل، انخفضت أسهم يوبيسوفت بنسبة 3%.

يحذر محللو دويتشه بنك من أن هياكل تخصيص الأصول بين المستثمرين المؤسسيين آخذة في التغير، مما يشير إلى تدهور في معنويات المخاطرة. وقد بلغ بيع الأسهم من قبل المطلعين أعلى مستوياته منذ عام 2021.

يحاول الذهب والفضة الاستقرار بعد الخسائر الأخيرة. وتعود أسعار الفضة للارتفاع فوق 80 دولارًا للأونصة، بينما يتداول الذهب فوق 4700 دولار.

تشهد سلع الطاقة انخفاضات كبيرة. فبعد فشل الهجوم المتوقع على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، استوعب السوق جزءًا من علاوة المخاطر الجيوسياسية. انخفضت أسعار النفط بنحو 5%، حيث يُتداول خام غرب تكساس الوسيط عند حوالي 62 دولارًا للبرميل. كما يشهد الغاز الطبيعي انخفاضًا، إذ تُؤدي توقعات الطقس الجديدة الأكثر دفئًا إلى ضغط هبوطي على الأسعار.

تشهد سوق العملات الأجنبية تحركات ملحوظة:

انخفض الفرنك السويسري بنسبة 0.7% مقابل الدولار الأمريكي و0.4% مقابل اليورو.

يتراجع الدولار الكندي بنسبة 0.3% مقابل الدولار الأمريكي.

ينخفض ​​اليورو بنسبة 0.2% مقابل كل من الدولار الأمريكي والين الياباني.

يستعيد سوق العملات الرقمية جزءًا من خسائره الأخيرة. فقد تجاوز سعر الإيثيريوم 2300 دولار، بينما يحافظ سعر البيتكوين على مستوى 77000 دولار.