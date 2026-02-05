ملخص السوق: الجنيه الإسترليني يتراجع قبل قرار بنك إنجلترا؛ الفضة والذهب يعودان إلى الانخفاض 💡

ندخل ببطء المرحلة الثانية من جلسة تداول يوم الخميس.

لا تزال الأسواق تنتظر قرارات بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة. سيُعقد اجتماع بنك إنجلترا في أقل من 14 دقيقة، عند الساعة 13:00. أما قرار البنك المركزي الأوروبي فسيكون في تمام الساعة 14:15.

من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة، نظرًا لقوة الاقتصاد التي صمدت حتى الآن في وجه التوترات العالمية وقوة اليورو. كما يُتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، على الرغم من تزايد المخاوف بشأن سوق العمل البريطاني.

في الوقت الحالي، انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.46% في السوق الفورية، بينما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.2%، وانخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.45%.

تراجعت أسعار المعادن النفيسة بشكل حاد: انخفض سعر الفضة بنسبة 11% إلى 78 دولارًا، متراجعًا بذلك إلى أدنى مستوياته بعد انتعاشه خلال الجلستين السابقتين، وتراجع سعر الذهب بنسبة 1.7% أخرى إلى 4875 دولارًا، بينما انخفضت عقود البلاتين بنسبة 6.5%.

وهبط مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 0.16%، حيث كان أداء قطاعي التكنولوجيا والإعلام هو الأفضل، بينما كان أداء أسهم قطاع السيارات هو الأسوأ.

المصدر: xStation

سجلت شركة راينميتال إيه جي انخفاضًا بنسبة 6.9% بعد أن أدت توقعات المحللين إلى مراجعة نزولية لتوقعات الأرباح المتفق عليها لهذا العام.

وتراجعت أسهم شركة إيه بي مولر-ميرسك إيه/إس بنسبة 3.8% بعد أن أعلنت شركة الحاويات الدنماركية العملاقة أنها ستركز على ضبط التكاليف في ظل تراجع أسعار الشحن نتيجة إعادة فتح البحر الأحمر.

وانخفضت أسهم شركة كي جي إتش إم بولسكا ميدز إس إيه بنسبة 4.9%، لتتصدر بذلك قائمة الشركات الأكثر انخفاضًا في قطاع المواد الأساسية.

في الوقت نفسه، ساهم انخفاض أسعار الفضة في دعم أسهم شركة باندورا إيه/إس، التي ارتفعت بنسبة 6.3%، معوضةً بذلك توقف عمليات إعادة شراء الأسهم بعد توقعات بتباطؤ المبيعات هذا العام.

وانخفضت أسهم شركة شل بي إل سي بنسبة 2.3% بعد أن جاءت أرباحها أقل من التوقعات.

ويُعدّ الفرنك السويسري والدولار الأمريكي الأفضل أداءً في سوق الصرف الأجنبي. ونشهد انخفاضات، لا سيما في الجنيه الإسترليني.

نشهد انخفاضات كبيرة في أسعار العملات المشفرة. فقد انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 70 ألف جنيه إسترليني لأول مرة منذ نوفمبر 2024.