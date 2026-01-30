ملخص السوق: المؤشرات الأوروبية تتفوق على الأسهم الأمريكية قبل افتتاح بورصة وول ستريت 📉

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الجمعة مع ترقب المستثمرين لقرار الرئيس ترامب بشأن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم. وتتزايد توقعات الأسواق بأن يكون كيفن وارش هو المرشح الأوفر حظاً، وذلك بعد تقارير أشارت إلى احتمالية اختياره من قبل ترامب. في المقابل، حققت الأسهم الأوروبية أداءً جيداً، حيث ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.5% تقريباً (مدعوماً بانتعاش أسهم أديداس بنسبة 4%)، وحقق مؤشرا فوتسي البريطاني وكاك 40 الفرنسي مكاسب طفيفة.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1% تقريباً، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.2%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.7%، مما يشير إلى جلسة أخرى من النفور من المخاطرة (خاصةً بالنسبة لقطاع التكنولوجيا). ومن أهم البيانات الاقتصادية الكلية المقرر صدورها اليوم مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي في تمام الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت غرينتش، ومؤشر مديري المشتريات في شيكاغو في تمام الساعة 1:45 ظهراً بتوقيت غرينتش.

يُنظر إلى كيفن وارش على أنه متشدد نسبياً، وله تاريخ في تشديد سياساته تجاه التضخم، على الرغم من أنه أيد مؤخراً خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتماشى بشكل أكبر مع خطاب ترامب.

أفادت التقارير أن ترامب التقى وارش في البيت الأبيض يوم الخميس، وأعلن أنه سيُعلن عن مرشحه لمجلس الاحتياطي الفيدرالي صباح الجمعة.

ارتفع الدولار الأمريكي مع تحوّل التوقعات نحو وارش، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة، بقيادة عائد السندات لأجل 30 عامًا (+5 نقاط أساس).

انخفضت أسعار الذهب والفضة بشكل حاد، مما أدى إلى تهدئة الارتفاعات المبالغ فيها.

تراجع الذهب بشكل كبير (بنسبة تتراوح بين 4 و7% تقريبًا خلال اليوم، حسب الظروف).

انخفضت الفضة بشكل حاد (بأكثر من 10%، مع بعض التقارير التي أشارت إلى انخفاضات أكبر).

كما انخفض البلاتين بشكل حاد (بنسبة تزيد عن 10%).

بقي البيتكوين ومعظم العملات الرقمية تحت ضغط. ملاحظات المحللين اليوم:

بدأت شركة بيل هانت تداول أسهم أفيفا بتوصية شراء، مُشيرةً إلى حجمها المتنوع الذي يدعم عائد حقوق الملكية في حدود 15%.

رفعت مؤسسة أودو بي إتش إف تصنيف شركة وورلدلاين إلى محايد، مشيرةً إلى خطة تعافٍ أكثر مصداقية حتى عام 2030.

أبرز أخبار الشركات الأوروبية:

ارتفعت أسهم أديداس الأمريكية ( ADRs ) بعد أن تجاوزت أرباح الربع الرابع الأولية التوقعات.

جاءت أرباح سواتش التشغيلية للسنة المالية أقل من التقديرات.

جاءت مبيعات سيجنيفاي المقارنة للربع الرابع أقل من التوقعات؛ وتم إطلاق مراجعة استراتيجية.

تجاوزت أرباح رايفايزن الموزعة التوقعات؛ وتتوقع ربحية مستقرة.

رفعت كايكسا بنك أهدافها للفترة 2025-2027؛ وتجاوز صافي دخل الربع الرابع التوقعات؛ واقترحت توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.3321 يورو للسهم.

ومن التحديثات البارزة الأخرى نتائج/تحركات كبيرة من شركات إس كي إف، وأتوس سوفتوير، وإلكترولوكس، وسكاتيك، وإيرتل أفريكا، وبيليرود، ودبليو دي بي، وغيرها.

تغييرات التصنيفات:

رفع التصنيفات: أكسيسو تكنولوجي، وإينا، وفرابورت، وفوجرو، وجينوبتك، وإس إي بي، وورلدلاين.

خفضت الشركات التالية تصنيفاتها: ألما ميديا، أنتوفاغاستا، كارفور، غرينرجي رينوفابلز، كوجامو، أوريون، باندورا، ستولت نيلسن، سومينين، دبليو إيه جي بايمنت، ويتبريد.

بعيدًا عن أخبار الاحتياطي الفيدرالي، عادت التوترات التجارية إلى الواجهة:

هدد ترامب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على واردات الطائرات الكندية.

كما حذر من أن الولايات المتحدة قد تسحب شهادات اعتماد الطائرات الجديدة من شركات مثل بومباردييه، مستشهدًا بعوائق الاعتماد المفروضة على طائرات غلف ستريم الأمريكية.

قد تواجه المكسيك رسومًا جمركية جديدة بعد تعهد ترامب بفرض تعريفات جمركية على الدول الموردة للنفط إلى كوبا.

كانت أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى متباينة، ولم يُسهم تقرير آبل كثيرًا في تحسين المعنويات:

استقرت أسهم آبل قبل افتتاح السوق بعد تجاوزها توقعات الأرباح، مدعومة بمبيعات قياسية لهواتف آيفون.

حذر الرئيس التنفيذي تيم كوك من أن النقص العالمي في ذاكرة الوصول العشوائي قد يُؤثر سلبًا على هوامش الربح المستقبلية.

ارتفعت أسهم سانديسك ( SNDK.US ) بنسبة 20% قبل افتتاح السوق بعد نتائج قوية وتوقعات متفائلة، مواصلةً بذلك ارتفاعها الكبير منذ بداية العام. جاءت أرباح الشركة أعلى بنسبة تقارب 100% من التوقعات.

وأرجعت الشركة ذلك إلى الطلب المتزايد المرتبط باحتياجات الذاكرة والتخزين المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع قفزة كبيرة في قطاع مراكز البيانات.

وتشمل أبرز أرباح اليوم التي تستحق المتابعة أرباح إكسون وشيفرون (قبل افتتاح السوق)، بالإضافة إلى أمريكان إكسبريس وفيريزون.

وعلى الرغم من التقلبات، ظلت معظم المؤشرات الأمريكية الرئيسية مرتفعة خلال الأسبوع، وتتبع جميعها مكاسب شهر يناير، مع تأخر طفيف لمؤشر داو جونز.

وورد أن شركة بيربلكسيتي وقّعت صفقة سحابية بقيمة 750 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات مع مايكروسوفت أزور، متجاوزةً بذلك اعتمادها الطويل الأمد على خدمات أمازون السحابية ( AWS ) ومستفيدةً من نماذج رائدة عبر منظومة مايكروسوفت فاوندري.

رسوم بيانية لمؤشري US500 وDE40 (الفاصل الزمني اليومي)

المصدر: xStation5

المصدر: xStation5