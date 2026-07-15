ملخص السوق: المؤشرات ترتفع مع ارتفاع أسهم التكنولوجيا وانخفاض بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.5%، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.25%، مدعومة بنتائج قوية للغاية من شركات أشباه الموصلات.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.5%، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.25%، مدعومة بنتائج قوية للغاية من شركات أشباه الموصلات.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.5%، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.25%، مدعومة بنتائج قوية للغاية من شركات أشباه الموصلات.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.5%، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.25%، مدعومة بنتائج قوية للغاية من شركات أشباه الموصلات.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.5%، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.25%، مدعومة بنتائج قوية للغاية من شركات أشباه الموصلات.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.5%، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.25%، مدعومة بنتائج قوية للغاية من شركات أشباه الموصلات.

بنسبة 8٪ تقريبًا بعد أن رفعت الشركة توقعات مبيعاتها وأعلنت عن خطط لزيادة إنتاج معدات صناعة الرقائق المستخدمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ارتفعت أسهم ASML بنسبة 8٪ تقريبًا بعد أن رفعت الشركة توقعات مبيعاتها وأعلنت عن خطط لزيادة إنتاج معدات صناعة الرقائق المستخدمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ارتفعت أسهم ASML بنسبة 8٪ تقريبًا بعد أن رفعت الشركة توقعات مبيعاتها وأعلنت عن خطط لزيادة إنتاج معدات صناعة الرقائق المستخدمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ارتفعت أسهم ASML بنسبة 8٪ تقريبًا بعد أن رفعت الشركة توقعات مبيعاتها وأعلنت عن خطط لزيادة إنتاج معدات صناعة الرقائق المستخدمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ارتفعت أسهم ASML بنسبة 8٪ تقريبًا بعد أن رفعت الشركة توقعات مبيعاتها وأعلنت عن خطط لزيادة إنتاج معدات صناعة الرقائق المستخدمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ارتفعت أسهم ASML بنسبة 8٪ تقريبًا بعد أن رفعت الشركة توقعات مبيعاتها وأعلنت عن خطط لزيادة إنتاج معدات صناعة الرقائق المستخدمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ويتقدم خام برنت للجلسة الثالثة على التوالي ويتم تداوله عند حوالي 85.60 دولارًا للبرميل بعد موجة أخرى من الضربات الأمريكية على أهداف في إيران وتعهد دونالد ترامب بتكثيف العمل العسكري.

ويتقدم خام برنت للجلسة الثالثة على التوالي ويتم تداوله عند حوالي 85.60 دولارًا للبرميل بعد موجة أخرى من الضربات الأمريكية على أهداف في إيران وتعهد دونالد ترامب بتكثيف العمل العسكري.

ويتقدم خام برنت للجلسة الثالثة على التوالي ويتم تداوله عند حوالي 85.60 دولارًا للبرميل بعد موجة أخرى من الضربات الأمريكية على أهداف في إيران وتعهد دونالد ترامب بتكثيف العمل العسكري.

ويتقدم خام برنت للجلسة الثالثة على التوالي ويتم تداوله عند حوالي 85.60 دولارًا للبرميل بعد موجة أخرى من الضربات الأمريكية على أهداف في إيران وتعهد دونالد ترامب بتكثيف العمل العسكري.

ويتقدم خام برنت للجلسة الثالثة على التوالي ويتم تداوله عند حوالي 85.60 دولارًا للبرميل بعد موجة أخرى من الضربات الأمريكية على أهداف في إيران وتعهد دونالد ترامب بتكثيف العمل العسكري.

ويتقدم خام برنت للجلسة الثالثة على التوالي ويتم تداوله عند حوالي 85.60 دولارًا للبرميل بعد موجة أخرى من الضربات الأمريكية على أهداف في إيران وتعهد دونالد ترامب بتكثيف العمل العسكري.

وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية، تظل أسعار النفط أقل بكثير من أعلى مستوياتها السابقة فوق 100 دولار للبرميل، في حين يحول المستثمرون اهتمامهم بشكل متزايد إلى موسم أرباح الشركات.

وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية، تظل أسعار النفط أقل بكثير من أعلى مستوياتها السابقة فوق 100 دولار للبرميل، في حين يحول المستثمرون اهتمامهم بشكل متزايد إلى موسم أرباح الشركات.

وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية، تظل أسعار النفط أقل بكثير من أعلى مستوياتها السابقة فوق 100 دولار للبرميل، في حين يحول المستثمرون اهتمامهم بشكل متزايد إلى موسم أرباح الشركات.

وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية، تظل أسعار النفط أقل بكثير من أعلى مستوياتها السابقة فوق 100 دولار للبرميل، في حين يحول المستثمرون اهتمامهم بشكل متزايد إلى موسم أرباح الشركات.

وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية، تظل أسعار النفط أقل بكثير من أعلى مستوياتها السابقة فوق 100 دولار للبرميل، في حين يحول المستثمرون اهتمامهم بشكل متزايد إلى موسم أرباح الشركات.

وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية، تظل أسعار النفط أقل بكثير من أعلى مستوياتها السابقة فوق 100 دولار للبرميل، في حين يحول المستثمرون اهتمامهم بشكل متزايد إلى موسم أرباح الشركات.