ملخص السوق: المؤشرات ترتفع مع ارتفاع أسهم التكنولوجيا وانخفاض بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي

- تواصل مؤشرات الأسهم العالمية مكاسبها، مدفوعةً بارتفاع قوي آخر في أسهم شركات التكنولوجيا.
- جاء معدل تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أقل من التوقعات، حيث انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 0.3% على أساس شهري، وهو انخفاض غير متوقع.
- يتراجع الدولار الأمريكي بشكل طفيف، على الرغم من أن مؤشر الدولار الأمريكي لا يزال فوق مستوى 100 الرئيسي.
- تواصل مؤشرات الأسهم العالمية مكاسبها، مدفوعةً بارتفاع قوي آخر في أسهم شركات التكنولوجيا.
- جاء معدل تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أقل من التوقعات، حيث انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 0.3% على أساس شهري، وهو انخفاض غير متوقع.
- يتراجع الدولار الأمريكي بشكل طفيف، على الرغم من أن مؤشر الدولار الأمريكي لا يزال فوق مستوى 100 الرئيسي.
يعود قطاع التكنولوجيا مرة أخرى إلى تحقيق المكاسب في أسواق الأسهم العالمية، حيث يحاول المستثمرون التوفيق بين موسم الأرباح القوي للغاية والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط. ويتركز اهتمام السوق في الوقت نفسه على نتائج الشركات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وأسعار النفط، والتوقعات المستقبلية لسياسة الاحتياطي الفيدرالي بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الأضعف من المتوقع. عزز تقرير مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي الأخير إشارة مؤشر أسعار المستهلك يوم أمس، مع انخفاض أسعار المنتجين بنسبة 0.3٪ على أساس شهري وجاءت الزيادة السنوية أقل من التوقعات.
- ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.5%، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.25%، مدعومة بنتائج قوية للغاية من شركات أشباه الموصلات.
- ارتفعت أسهم ASML بنسبة 8٪ تقريبًا بعد أن رفعت الشركة توقعات مبيعاتها وأعلنت عن خطط لزيادة إنتاج معدات صناعة الرقائق المستخدمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
- ارتفعت أسهم SK Hynix بنسبة 9٪، لمواكبة الارتفاع السابق في ADRs المدرجة في الولايات المتحدة لمنتج الذاكرة.
- ويتقدم خام برنت للجلسة الثالثة على التوالي ويتم تداوله عند حوالي 85.60 دولارًا للبرميل بعد موجة أخرى من الضربات الأمريكية على أهداف في إيران وتعهد دونالد ترامب بتكثيف العمل العسكري.
- وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية، تظل أسعار النفط أقل بكثير من أعلى مستوياتها السابقة فوق 100 دولار للبرميل، في حين يحول المستثمرون اهتمامهم بشكل متزايد إلى موسم أرباح الشركات.
- ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 4.60%، مع وجود حركة مماثلة مرئية أيضًا عبر أسواق السندات الأوروبية.
- لا يزال الدولار الأمريكي مستقرًا نسبيًا، في حين استبعدت الأسواق إلى حد كبير رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع المقبل، لكنها استمرت في التسعير باحتمال كبير للتحرك في سبتمبر.
انخفض تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع بنسبة 0.3٪ على أساس شهري، مقارنة مع توقعات بزيادة بنسبة 0.1٪، في حين جاء المعدل السنوي عند 5.6٪، أقل من التوقعات البالغة 6.2٪. كما تباطأ مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بشكل أكثر حدة من المتوقع، إلى 4.7% على أساس سنوي مقابل توقعات 5.1%، في حين قدم مؤشر نيويورك إمباير ستيت مفاجأة إيجابية واضحة، حيث ارتفع إلى 15 مقارنة بتوقعات 9.
US100 (الفاصل الزمني D1)
ويتحرك عقد US100 نحو مستوى 30,000 نقطة ويتم تداوله فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا، والذي يتميز بالخط البرتقالي، عند حوالي 29,960 نقطة. يواصل المستثمرون شراء الأسهم المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مما يدعم معنويات السوق بشكل عام.
المصدر: xStation5
انخفضت العقود الآجلة على مؤشر داكس الألماني بشكل طفيف اليوم، حيث اختبرت مستوى 25000 - 251000 نقطة، بالقرب من مستوى الدعم EMA50 (الخط البرتقالي).
المصدر: xStation5
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