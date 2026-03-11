ارتفعت أسهم شركة نيبيوس بنسبة 10% وسط استثمار بقيمة ملياري دولار من شركة إنفيديا 📈

أعلنت شركة إنفيديا (NVDA.US) عن استثمار ملياري دولار في شركة التكنولوجيا نيبيوس (NBIS.US). ويهدف هذا الاستثمار إلى دعم باقة خدمات الذكاء الاصطناعي المتكاملة التي تقدمها الشركة في بيئة الحوسبة السحابية الذكية.
وعقب هذا الإعلان، ارتفعت أسهم نيبيوس بنسبة 10%، وهو ما اعتبره المستثمرون تأكيدًا على قوة خدمات الشركة وإمكانية تحقيق فوائد طويلة الأجل من هذه الاتفاقية التجارية.
المصدر: xStation5
