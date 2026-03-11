اقرأ أكثر
٤:٤٣ م · ١١ مارس ٢٠٢٦

ارتفعت أسهم شركة نيبيوس بنسبة 10% وسط استثمار بقيمة ملياري دولار من شركة إنفيديا 📈

أعلنت شركة إنفيديا (NVDA.US) عن استثمار ملياري دولار في شركة التكنولوجيا نيبيوس (NBIS.US). ويهدف هذا الاستثمار إلى دعم باقة خدمات الذكاء الاصطناعي المتكاملة التي تقدمها الشركة في بيئة الحوسبة السحابية الذكية.

وعقب هذا الإعلان، ارتفعت أسهم نيبيوس بنسبة 10%، وهو ما اعتبره المستثمرون تأكيدًا على قوة خدمات الشركة وإمكانية تحقيق فوائد طويلة الأجل من هذه الاتفاقية التجارية.

المصدر: xStation5

١٢ مارس ٢٠٢٦, ٤:٠٧ م

ملخص السوق: تحاول الأسهم الأوروبية الاستقرار رغم ارتفاع أسعار النفط الخام 🔍
١٢ مارس ٢٠٢٦, ٢:٠٤ م

شركة تشب ستؤمن السفن التي تعبر مضيق هرمز 🗽 ماذا يعني ذلك للشركة؟
١١ مارس ٢٠٢٦, ١١:٢٨ م

من التبعية إلى السيطرة: تطوير شركة ميتا لرقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها
١١ مارس ٢٠٢٦, ١١:٢٤ م

مشاعر متباينة في وول ستريت وسط الحرب الإيرانية 🗽 أسهم أوراكل ترتفع بنسبة 10%
انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم
ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات