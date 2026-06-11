ملخص السوق: مؤشرات الأسهم الأوروبية تحاول التعافي 📈 ارتفاع سهم ويز إير بنسبة 6% بعد إعلان الأرباح

تتعافى أسواق الأسهم الأوروبية من موجة بيع حديثة، حيث يستغل المستثمرون انخفاض التقييمات ويشترون عند تراجع الأسعار. وينبع عدم اليقين من تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما يُؤجج المخاوف بشأن إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط والآثار التضخمية المترتبة على استمرار الصراع. ورغم هذه التحديات، لا تزال عقلية "الشراء عند الانخفاض" سائدة في الأسواق الأوروبية.

النقاط الرئيسية:

تتعافى الأسهم الأوروبية من انخفاضاتها الأخيرة، وقد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بما يتماشى مع توقعات السوق.

تحافظ المؤشرات الأوروبية الرئيسية على أدائها الجيد نسبيًا رغم ضعف قطاع التكنولوجيا.

يستمر ارتفاع عوائد السندات والتوترات الجيوسياسية في الحد من الإقبال على المخاطرة وزيادة حالة عدم اليقين بشأن استدامة انتعاش السوق.

يتطلع المستثمرون إلى ما هو أبعد من قرار سعر الفائدة الصادر اليوم، ويركزون بشكل أساسي على أي إشارات من رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بشأن أي خطوة لاحقة محتملة في سبتمبر.

أسهم تحت المجهر

انخفض سهم شركة SAP بنحو 4%، وخسر سهم شركة Capgemini أكثر من 3%، مما أثر سلبًا على قطاع التكنولوجيا الأوروبي بعد أن كشفت شركة Oracle عن خطط إنفاق رأسمالي ضخمة.

ارتفع سهم Hugo Boss بأكثر من 8% بعد أن أطلقت مجموعة Frasers عرض استحواذ بقيمة ملياري يورو على علامة الأزياء الألمانية.

انخفض سهم Frasers Group بنحو 2% مع تقييم المستثمرين للآثار المالية لعملية الاستحواذ المقترحة.

ارتفع سهم Wizz Air بنحو 6% بعد أن أعلنت عن أرباح سنوية فاقت توقعات السوق.

المصدر: xStation5

المصدر: xStation5

عودة ويز إير إلى الربحية مع انحسار تأثيرات مشاكل المحركات

حققت ويز إير نتائج تُعتبر خطوة هامة نحو استقرار نموذج أعمالها بعد عامين صعبين للغاية اتسما بمشاكل في محركات برات آند ويتني GTF. وقد عادت الشركة إلى الربحية قبل الضرائب، وحسّنت تدفقاتها النقدية، وحافظت على نمو قوي في عدد الركاب رغم استمرار القيود التشغيلية. والأهم من ذلك، أشارت الإدارة إلى أن تأثير توقف الطائرات عن العمل يتلاشى تدريجيًا، مع تسليط الضوء على فرص النمو المحتملة الناجمة عن تزايد الضغط على المنافسين الأضعف. وقد لاقى التقرير ترحيبًا من المستثمرين، مما أدى إلى ارتفاع سعر السهم بنسبة تصل إلى 6% خلال جلسة تداول يوم الخميس.

النقاط الرئيسية

عادت ويز إير إلى الربحية، محققةً 27 مليون يورو ربحًا قبل الضرائب، ونحو مليار يورو تدفقًا نقديًا حرًا.

النتائج الرئيسية انخفض عدد الطائرات المتوقفة عن العمل بسبب عمليات فحص محركات برات آند ويتني من 42 إلى 30 طائرة، ومن المتوقع حل المشكلة بالكامل بحلول نهاية عام 2027. وتتوقع الإدارة نموًا قويًا في حركة الطيران خلال السنة المالية 2027، وترى فرصًا سانحة لاكتساب حصة سوقية من المنافسين ذوي الوضع المالي الأضعف.

تؤكد النتائج تعافي نموذج العمل

حققت شركة ويز إير أرباحًا قبل الضرائب بلغت 27 مليون يورو خلال السنة المالية، مسجلةً بذلك عودةً إلى الربحية بعد خسائر سابقة. وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 16% على أساس سنوي، بينما زاد عدد المسافرين بنسبة 10% ليصل إلى 70 مليون مسافر.

وكان توليد النقد مثيرًا للإعجاب بشكل خاص، حيث بلغ التدفق النقدي الحر ما يقارب مليار يورو، بزيادة قدرها 22% عن العام السابق، على الرغم من سداد سندات بقيمة 500 مليون يورو في يناير 2026. وارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 23.2%، مما يُبرز قدرة الشركة على الاستفادة من حجم عملياتها وتحسين كفاءتها التشغيلية.

كما أظهرت الميزانية العمومية تحسنًا ملحوظًا، حيث أنهت ويز إير العام بأكثر من ملياري يورو نقدًا، مع استقرار مستويات صافي الدين، وانخفاض نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من 4.4 إلى 3.7. وأكدت الإدارة مجددًا طموحها لخفض نسبة المديونية إلى ما يقارب ضعف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تدريجيًا.

لا تزال مشاكل المحركات قائمة، لكن المخاطر تتراجع تدريجيًا

لا تزال عمليات فحص محركات برات آند ويتني GTF تشكل التحدي التشغيلي الأكبر لشركة الطيران. فعلى مدار عامين تقريبًا، حدّت هذه المشكلة من نمو الطاقة الاستيعابية وأجبرت على إيقاف جزء كبير من الأسطول مؤقتًا.

ومع ذلك، تشير التطورات الأخيرة إلى تقدم واضح. فقد انخفض عدد الطائرات المتوقفة عن العمل إلى 30 طائرة من 42 طائرة في العام السابق، وتتوقع الإدارة عودة جميع الطائرات المتأثرة إلى الخدمة بحلول نهاية عام 2027.

من وجهة نظر المستثمرين، يُعد هذا أهم ما يمكن استخلاصه من التقرير. فهو يشير إلى أن السوق بدأ يرى مسارًا نحو الاستخدام الأمثل للأسطول والعودة إلى ديناميكيات النمو الطبيعية.

تركز ويز إير جهودها على أوروبا وتعطي الأولوية للربحية

تواصل الإدارة إعادة هيكلة شبكة خطوطها، مركزةً مواردها على أسواقها الرئيسية في وسط وشرق أوروبا. وقد أُعيد توجيه جزء كبير من الطاقة الاستيعابية التي كانت مخصصة سابقًا للشرق الأوسط إلى أوروبا، حيث تسمح المسارات الأقصر باستخدام الطائرات بشكل أكبر وزيادة عدد الرحلات.

انسحبت شركة الطيران بالفعل من أبوظبي وقلصت اعتمادها على العديد من المطارات ذات الأداء الضعيف. كما أشارت الإدارة إلى أن مطار غاتويك بلندن ليس من أولويات النمو الرئيسية نظرًا لارتفاع رسوم المطار والقيود التشغيلية.

ومن القرارات الاستراتيجية البارزة الأخرى التخلي عن نموذج تشغيل طائرات إيرباص A321XLR بشكل مستقل. وبدلاً من ذلك، سيتم دمج جميع طائرات A321XLR في أسطول طائرات A321neo القياسي، مما يبسط العمليات ويقلل من التعقيد.

لا تزال توقعات النمو قوية للغاية. تشير توقعات الإدارة للنصف الأول من السنة المالية 2027 إلى استمرار التوسع السريع. ومن المتوقع أن تزداد سعة المقاعد المتاحة بنحو 25% في الربع الأول وبأكثر من 25% في الربع الثاني.

ومن المتوقع أن يأتي دعم إضافي من الاستئناف التدريجي لعمليات تل أبيب واستمرار عودة الطائرات المتوقفة عن العمل. كما ترى الإدارة بيئة تنافسية مواتية في ظل مواجهة شركات الطيران في جميع أنحاء أوروبا لارتفاع تكاليف الوقود، وقيود السيولة، وتقادم أساطيلها.

أشار الرئيس التنفيذي جوزيف فارادي صراحةً إلى أن النصف الثاني من العام قد يُحدث فراغات في السوق، بل وقد يؤدي إلى إفلاس بعض شركات الطيران، مما يُتيح فرصًا لشركة ويز إير للاستحواذ على حصة سوقية إضافية.

رأي المحللين

بشكل عام، ينبغي النظر إلى النتائج بإيجابية. لم تكتفِ ويز إير بالعودة إلى الربحية فحسب، بل أظهرت أيضًا قدرةً قوية على توليد التدفقات النقدية وتحسين مؤشرات الرافعة المالية. والأهم من ذلك، أن الحل التدريجي لمشكلة محركات برات آند ويتني يُشير إلى أن العقبة الرئيسية التي حدّت من النمو خلال العامين الماضيين بدأت تتلاشى. إذا نجحت الإدارة في تحقيق الجدول الزمني المُحدد لإنعاش أسطولها، فبإمكان ويز إير دخول عامي 2027-2028 بأسطول يُعد من أحدث الأساطيل وأكثرها كفاءةً من حيث التكلفة في أوروبا. وبالإضافة إلى النمو السريع في الطاقة الاستيعابية، والتركيز المُتجدد على الأسواق الأساسية المُربحة، وإمكانية الاستفادة من اندماج الشركات في القطاع، تبدو الشركة في وضع جيد لتحسين الأرباح وتعزيز مكانتها التنافسية على المدى المتوسط.

المصدر: xStation5