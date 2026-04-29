ملخص السوق: انخفاض الأسهم الأوروبية قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي وأرباح شركات التكنولوجيا الكبرى 📉

تتداول المؤشرات الأوروبية على انخفاض، حيث تراجع مؤشر داكس بأكثر من 0.2%. ويُقيّم المستثمرون موسم إعلان الأرباح وينتظرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم بشأن أسعار الفائدة، بالإضافة إلى نتائج شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى بعد إغلاق السوق. كما انخفضت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية انخفاضًا طفيفًا. وقد بدأ موسم إعلان الأرباح في أوروبا بشكل متفاوت، حيث يبحث المستثمرون عن مؤشرات حول كيفية تأثير ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الصراع الإيراني على التضخم وهوامش أرباح الشركات. ولا تزال أوروبا أكثر حساسية لارتفاع أسعار النفط والغاز من الولايات المتحدة نظرًا لانخفاض إمداداتها المحلية من الطاقة. ويتوقع السوق أن يؤدي ازدياد الضغوط التضخمية في أوروبا إلى زيادة احتمالية اتخاذ البنوك المركزية إجراءات أكثر حذرًا في الأيام المقبلة.

وكان أداء مؤشر ستوكس 600 مستقرًا بشكل عام في بداية التداولات، مما يعكس حذر السوق قبيل قرارات البنوك المركزية الرئيسية. وترتفع أسهم بنك يو بي إس بعد نتائج الربع الأول، مدعومة بنشاط قوي في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، مما يعزز التوقعات بتوزيعات الأرباح على المساهمين. وانخفضت أسهم دويتشه بنك في أعقاب مخاوف تتعلق بتعرضه للعقارات التجارية، مما يُذكّر المستثمرين بالمخاطر في القطاع المصرفي.

تشهد أسهم أديداس ارتفاعًا ملحوظًا بعد نتائج ربع سنوية فاقت التوقعات، وتأكيدها لتوقعاتها للعام بأكمله، مدعومةً بالطلب المتزايد على منتجات كرة القدم والجري والتدريب. ويُقيّم المستثمرون مخاطر استمرار الصراع الأمريكي الإيراني في مقابل قرار الإمارات العربية المتحدة الانسحاب من تحالف أوبك+، والذي قد يزيد تدريجيًا من إمدادات النفط، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يُسهم في حل توترات الإمدادات بسرعة. وتشمل القطاعات الأضعف أداءً في جلسة التداول الأوروبية اليوم: السلع الفاخرة، وتجارة التجزئة، والصناعات، والمرافق.

(DE40) (الإطار الزمني اليومي):

تراجعت أسعار العقود الآجلة لمؤشر داكس الألماني (DE40) إلى ما دون 4100 نقطة، لتختبر مجددًا المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم (EMA200، الخط الأحمر).

النفط والتضخم والبنوك المركزية

لا تزال أسعار النفط مرتفعة، حيث يواصل السوق تقييم مخاطر الحصار المطول المفروض على إيران وما قد يترتب عليه من اضطرابات في الإمدادات من منطقة الخليج العربي. ويظل خطر التضخم عاملاً رئيسياً في أسواق السندات، إذ يمكن لارتفاع أسعار الطاقة أن يُبقي الضغط على العوائد ويُعقّد جهود البنوك المركزية لتخفيف السياسة النقدية. ومن المتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، على الرغم من استمرار السوق في مناقشة إمكانية رفعها مستقبلاً إذا ما استمر التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة.

العملات والسندات

يشهد الدولار الأمريكي ارتفاعاً في قيمته وسط ارتفاع أسعار النفط، بينما يبقى اليورو ضعيفاً مقابل الدولار. وينظر سوق الصرف الأجنبي إلى مستوى 1.17 لزوج اليورو/الدولار الأمريكي كمعيار رئيسي لقياس معنويات السوق فيما يتعلق بالتطورات في الشرق الأوسط. وقد ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو بشكل طفيف قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي، وقد تؤثر البيانات الاقتصادية الكلية القادمة بشكل أكبر على تسعير سوق الدين.

السلع

لا يزال سوق النفط يركز على مفاوضات السلام، والتطورات في مضيق هرمز، وبيانات المخزونات الأمريكية، والتي قد تُشير إلى مدى سرعة انخفاض المخزونات. يشهد الذهب انخفاضًا طفيفًا، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي تدعم الطلب الاستثماري وعمليات شراء البنوك المركزية. وأبقت غولدمان ساكس على نظرتها الإيجابية للذهب، مشيرةً إلى إمكانية وصول الأسعار إلى 5400 دولار للأونصة بحلول نهاية العام.

أبرز أخبار الشركات: أعلنت أسترازينيكا عن نمو في الإيرادات والأرباح مدفوعًا بالمبيعات القوية لعلاجات الأورام والأمراض النادرة. واتفقت كوني على الاستحواذ على شركة تي كي إليفيتور مقابل حوالي 24 مليار دولار، وهي صفقة قد تُنشئ أكبر شركة مصنعة للمصاعد في العالم من حيث المبيعات. وحسّنت جلاكسو سميث كلاين (GSK) نتائجها بفضل المبيعات القوية للأدوية المتخصصة، وأعلنت عن زيادة في توزيعات الأرباح لعام 2026. وتعمل توتال إنيرجيز على زيادة عوائد المساهمين، مدعومةً بأرباح أقوى مرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

وأعلنت بنوك سانتاندير ولويدز ودويتشه بنك عن تحسن في نتائجها، على الرغم من أن المستثمرين ما زالوا يركزون على جودة الائتمان والمخاطر المتعلقة بالاقتصاد الكلي في القطاع المصرفي.

دويتشه بنك (DBK.DE)، الإطار الزمني اليومي

