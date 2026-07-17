ملخص السوق: انخفاض المؤشرات الأوروبية وسط التوترات بين الولايات المتحدة وإيران 📉 أشباه الموصلات تحت الضغط

بالنظر إلى الرسم البياني لعقود يورو ستوكس 50 الآجلة (EU50)، نلاحظ بوضوح أن المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (EMA50) أصبح مستوى دعم. وقد يؤدي الانخفاض دون مستوى 6216 إلى فتح المجال أمام تصحيح أطول قد يصل إلى 5925 نقطة، حيث يظهر المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يومًا (EMA200) (الخط الأحمر). وقد تكون مخاوف التضخم وارتفاع أسعار النفط من العوامل الدافعة لهذا الانخفاض.

كما شهدت أسواق جنوب أوروبا انخفاضًا، حيث تراجع مؤشر فوتسي ميب الإيطالي بنحو 1%، وانخفض مؤشر إيبكس 35 الإسباني بنحو 0.3%.

كما شهدت أسواق جنوب أوروبا انخفاضًا، حيث تراجع مؤشر فوتسي ميب الإيطالي بنحو 1%، وانخفض مؤشر إيبكس 35 الإسباني بنحو 0.3%.

كما شهدت أسواق جنوب أوروبا انخفاضًا، حيث تراجع مؤشر فوتسي ميب الإيطالي بنحو 1%، وانخفض مؤشر إيبكس 35 الإسباني بنحو 0.3%.

كما شهدت أسواق جنوب أوروبا انخفاضًا، حيث تراجع مؤشر فوتسي ميب الإيطالي بنحو 1%، وانخفض مؤشر إيبكس 35 الإسباني بنحو 0.3%.

كما شهدت أسواق جنوب أوروبا انخفاضًا، حيث تراجع مؤشر فوتسي ميب الإيطالي بنحو 1%، وانخفض مؤشر إيبكس 35 الإسباني بنحو 0.3%.

كما شهدت أسواق جنوب أوروبا انخفاضًا، حيث تراجع مؤشر فوتسي ميب الإيطالي بنحو 1%، وانخفض مؤشر إيبكس 35 الإسباني بنحو 0.3%.

يتوقع معظم الاقتصاديين أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، على الرغم من أن أسواق المال بدأت تُسعّر احتمالية أكبر لرفعها في وقت لاحق من هذا العام.

يتوقع معظم الاقتصاديين أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، على الرغم من أن أسواق المال بدأت تُسعّر احتمالية أكبر لرفعها في وقت لاحق من هذا العام.

يتوقع معظم الاقتصاديين أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، على الرغم من أن أسواق المال بدأت تُسعّر احتمالية أكبر لرفعها في وقت لاحق من هذا العام.

يتوقع معظم الاقتصاديين أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، على الرغم من أن أسواق المال بدأت تُسعّر احتمالية أكبر لرفعها في وقت لاحق من هذا العام.

يتوقع معظم الاقتصاديين أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، على الرغم من أن أسواق المال بدأت تُسعّر احتمالية أكبر لرفعها في وقت لاحق من هذا العام.

يتوقع معظم الاقتصاديين أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، على الرغم من أن أسواق المال بدأت تُسعّر احتمالية أكبر لرفعها في وقت لاحق من هذا العام.

وقد ساهمت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع في تخفيف المخاوف بشأن رفع فوري لأسعار الفائدة، على الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط يُعقّد مرة أخرى توقعات التضخم.

وقد ساهمت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع في تخفيف المخاوف بشأن رفع فوري لأسعار الفائدة، على الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط يُعقّد مرة أخرى توقعات التضخم.

وقد ساهمت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع في تخفيف المخاوف بشأن رفع فوري لأسعار الفائدة، على الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط يُعقّد مرة أخرى توقعات التضخم.

وقد ساهمت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع في تخفيف المخاوف بشأن رفع فوري لأسعار الفائدة، على الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط يُعقّد مرة أخرى توقعات التضخم.

وقد ساهمت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع في تخفيف المخاوف بشأن رفع فوري لأسعار الفائدة، على الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط يُعقّد مرة أخرى توقعات التضخم.

وقد ساهمت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع في تخفيف المخاوف بشأن رفع فوري لأسعار الفائدة، على الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط يُعقّد مرة أخرى توقعات التضخم.

تُعد يو بي إس الآن من بين أكثر الشركات تفاؤلًا بشأن الأسهم الأوروبية، إذ تتوقع أن يرتفع مؤشر ستوكس 600 بنحو 8% بحلول نهاية العام.

تُعد يو بي إس الآن من بين أكثر الشركات تفاؤلًا بشأن الأسهم الأوروبية، إذ تتوقع أن يرتفع مؤشر ستوكس 600 بنحو 8% بحلول نهاية العام.

تُعد يو بي إس الآن من بين أكثر الشركات تفاؤلًا بشأن الأسهم الأوروبية، إذ تتوقع أن يرتفع مؤشر ستوكس 600 بنحو 8% بحلول نهاية العام.

تُعد يو بي إس الآن من بين أكثر الشركات تفاؤلًا بشأن الأسهم الأوروبية، إذ تتوقع أن يرتفع مؤشر ستوكس 600 بنحو 8% بحلول نهاية العام.

تُعد يو بي إس الآن من بين أكثر الشركات تفاؤلًا بشأن الأسهم الأوروبية، إذ تتوقع أن يرتفع مؤشر ستوكس 600 بنحو 8% بحلول نهاية العام.

تُعد يو بي إس الآن من بين أكثر الشركات تفاؤلًا بشأن الأسهم الأوروبية، إذ تتوقع أن يرتفع مؤشر ستوكس 600 بنحو 8% بحلول نهاية العام.

في الوقت نفسه، يتزايد تفاؤل كبار المحللين الاستراتيجيين بشأن الأسهم الأوروبية. ووفقًا لاستطلاع أجرته بلومبيرغ، رفعت كل من يو بي إس ودويتشه بنك توقعاتهما لنهاية العام لمؤشر ستوكس 600، مشيرتين إلى تسارع نمو أرباح الشركات ومرونة السوق في مواجهة المخاطر الجيوسياسية.

في الوقت نفسه، يتزايد تفاؤل كبار المحللين الاستراتيجيين بشأن الأسهم الأوروبية. ووفقًا لاستطلاع أجرته بلومبيرغ، رفعت كل من يو بي إس ودويتشه بنك توقعاتهما لنهاية العام لمؤشر ستوكس 600، مشيرتين إلى تسارع نمو أرباح الشركات ومرونة السوق في مواجهة المخاطر الجيوسياسية.

في الوقت نفسه، يتزايد تفاؤل كبار المحللين الاستراتيجيين بشأن الأسهم الأوروبية. ووفقًا لاستطلاع أجرته بلومبيرغ، رفعت كل من يو بي إس ودويتشه بنك توقعاتهما لنهاية العام لمؤشر ستوكس 600، مشيرتين إلى تسارع نمو أرباح الشركات ومرونة السوق في مواجهة المخاطر الجيوسياسية.

في الوقت نفسه، يتزايد تفاؤل كبار المحللين الاستراتيجيين بشأن الأسهم الأوروبية. ووفقًا لاستطلاع أجرته بلومبيرغ، رفعت كل من يو بي إس ودويتشه بنك توقعاتهما لنهاية العام لمؤشر ستوكس 600، مشيرتين إلى تسارع نمو أرباح الشركات ومرونة السوق في مواجهة المخاطر الجيوسياسية.

في الوقت نفسه، يتزايد تفاؤل كبار المحللين الاستراتيجيين بشأن الأسهم الأوروبية. ووفقًا لاستطلاع أجرته بلومبيرغ، رفعت كل من يو بي إس ودويتشه بنك توقعاتهما لنهاية العام لمؤشر ستوكس 600، مشيرتين إلى تسارع نمو أرباح الشركات ومرونة السوق في مواجهة المخاطر الجيوسياسية.

في الوقت نفسه، يتزايد تفاؤل كبار المحللين الاستراتيجيين بشأن الأسهم الأوروبية. ووفقًا لاستطلاع أجرته بلومبيرغ، رفعت كل من يو بي إس ودويتشه بنك توقعاتهما لنهاية العام لمؤشر ستوكس 600، مشيرتين إلى تسارع نمو أرباح الشركات ومرونة السوق في مواجهة المخاطر الجيوسياسية.

يتجاهل المستثمرون جزئيًا التوترات الجيوسياسية بفضل البداية القوية لموسم إعلان الأرباح، لا سيما من البنوك الأوروبية الكبرى، التي دعمت أسواق الأسهم في وقت سابق من هذا الأسبوع.

يتجاهل المستثمرون جزئيًا التوترات الجيوسياسية بفضل البداية القوية لموسم إعلان الأرباح، لا سيما من البنوك الأوروبية الكبرى، التي دعمت أسواق الأسهم في وقت سابق من هذا الأسبوع.

يتجاهل المستثمرون جزئيًا التوترات الجيوسياسية بفضل البداية القوية لموسم إعلان الأرباح، لا سيما من البنوك الأوروبية الكبرى، التي دعمت أسواق الأسهم في وقت سابق من هذا الأسبوع.

يتجاهل المستثمرون جزئيًا التوترات الجيوسياسية بفضل البداية القوية لموسم إعلان الأرباح، لا سيما من البنوك الأوروبية الكبرى، التي دعمت أسواق الأسهم في وقت سابق من هذا الأسبوع.

يتجاهل المستثمرون جزئيًا التوترات الجيوسياسية بفضل البداية القوية لموسم إعلان الأرباح، لا سيما من البنوك الأوروبية الكبرى، التي دعمت أسواق الأسهم في وقت سابق من هذا الأسبوع.

يتجاهل المستثمرون جزئيًا التوترات الجيوسياسية بفضل البداية القوية لموسم إعلان الأرباح، لا سيما من البنوك الأوروبية الكبرى، التي دعمت أسواق الأسهم في وقت سابق من هذا الأسبوع.

تتفوق الأسواق الأوروبية بشكل ملحوظ على نظيراتها الآسيوية، ويعود ذلك في الغالب إلى انخفاض انكشاف المؤشرات الأوروبية على أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.

تتفوق الأسواق الأوروبية بشكل ملحوظ على نظيراتها الآسيوية، ويعود ذلك في الغالب إلى انخفاض انكشاف المؤشرات الأوروبية على أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.

تتفوق الأسواق الأوروبية بشكل ملحوظ على نظيراتها الآسيوية، ويعود ذلك في الغالب إلى انخفاض انكشاف المؤشرات الأوروبية على أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.

تتفوق الأسواق الأوروبية بشكل ملحوظ على نظيراتها الآسيوية، ويعود ذلك في الغالب إلى انخفاض انكشاف المؤشرات الأوروبية على أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.

تتفوق الأسواق الأوروبية بشكل ملحوظ على نظيراتها الآسيوية، ويعود ذلك في الغالب إلى انخفاض انكشاف المؤشرات الأوروبية على أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.

تتفوق الأسواق الأوروبية بشكل ملحوظ على نظيراتها الآسيوية، ويعود ذلك في الغالب إلى انخفاض انكشاف المؤشرات الأوروبية على أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.

أدى ارتفاع أسعار النفط إلى إحياء المخاوف من استمرار التضخم مرتفعًا لفترة أطول، مما يصعّب على البنوك المركزية مواصلة تيسير السياسة النقدية.

أدى ارتفاع أسعار النفط إلى إحياء المخاوف من استمرار التضخم مرتفعًا لفترة أطول، مما يصعّب على البنوك المركزية مواصلة تيسير السياسة النقدية.

أدى ارتفاع أسعار النفط إلى إحياء المخاوف من استمرار التضخم مرتفعًا لفترة أطول، مما يصعّب على البنوك المركزية مواصلة تيسير السياسة النقدية.

أدى ارتفاع أسعار النفط إلى إحياء المخاوف من استمرار التضخم مرتفعًا لفترة أطول، مما يصعّب على البنوك المركزية مواصلة تيسير السياسة النقدية.

أدى ارتفاع أسعار النفط إلى إحياء المخاوف من استمرار التضخم مرتفعًا لفترة أطول، مما يصعّب على البنوك المركزية مواصلة تيسير السياسة النقدية.

أدى ارتفاع أسعار النفط إلى إحياء المخاوف من استمرار التضخم مرتفعًا لفترة أطول، مما يصعّب على البنوك المركزية مواصلة تيسير السياسة النقدية.

تبادلت الولايات المتحدة وإيران الضربات العسكرية لليوم السادس على التوالي، مما زاد من خطر حدوث المزيد من الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

تبادلت الولايات المتحدة وإيران الضربات العسكرية لليوم السادس على التوالي، مما زاد من خطر حدوث المزيد من الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

تبادلت الولايات المتحدة وإيران الضربات العسكرية لليوم السادس على التوالي، مما زاد من خطر حدوث المزيد من الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

تبادلت الولايات المتحدة وإيران الضربات العسكرية لليوم السادس على التوالي، مما زاد من خطر حدوث المزيد من الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

تبادلت الولايات المتحدة وإيران الضربات العسكرية لليوم السادس على التوالي، مما زاد من خطر حدوث المزيد من الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

تبادلت الولايات المتحدة وإيران الضربات العسكرية لليوم السادس على التوالي، مما زاد من خطر حدوث المزيد من الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

افتتحت الأسواق الأوروبية على انخفاض يوم الجمعة، حيث دفعت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط أسعار النفط إلى الارتفاع وأعادت إحياء المخاوف من التضخم. ومع ذلك، ظلّت عمليات البيع محدودة نسبيًا، إذ ساهمت البداية القوية لموسم إعلان أرباح الشركات في تخفيف الخسائر. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.6% في بداية التداولات، لكنه ظلّ في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية متواضعة.

المصدر: xStation5

تشهد العقود الآجلة لمؤشر داكس الألماني انخفاضًا اليوم أيضًا، وهي أعلى بقليل من مستوى المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم (الخط الأحمر)، عند 24500 نقطة. يقترب مؤشر القوة النسبية من المستوى المحايد عند 44، ولكن من ناحية حجم التداول، نلاحظ سيطرة واضحة للبائعين.

المصدر: xStation5

ارتفعت أسهم شركة تومرا سيستمز بنسبة 15% بعد إعلان الأرباح

ارتفعت أسهم شركة تومرا سيستمز (TOM.NO)، الشركة الأوروبية الرائدة في تصنيع آلات إعادة تدوير الزجاجات والعلب المعدنية، بنسبة تقارب 15% يوم الجمعة، مسجلةً أعلى مستوى لها منذ أواخر أبريل.

رحّب المستثمرون بنتائج الربع الثاني التي فاقت التوقعات، والنمو القوي الاستثنائي الذي حققه قسم التجميع في الشركة، والذي يُصنّع آلات إعادة تدوير الزجاجات والعلب المعدنية.

تجمع آلات إعادة التدوير التابعة للشركة أكثر من 50 مليار زجاجة وعلبة معدنية فارغة سنويًا على مستوى العالم.

أنظمة إعادة التدوير الجديدة تُساهم في نمو الإيرادات

ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 25% على أساس سنوي لتصل إلى 405 ملايين يورو، بينما ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدّل بنسبة 30% ليصل إلى 57 مليون يورو. وارتفع ربح السهم المعدّل من 0.08 يورو إلى 0.10 يورو، على الرغم من انخفاض هامش الربح الإجمالي إلى 41.3% من 44.3% في العام السابق، وذلك نتيجة لتغيرات في مزيج المنتجات.

كان قسم التحصيل هو الأقوى أداءً بلا منازع، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 45%. ويعود هذا النمو إلى إطلاق برامج استرداد الودائع الجديدة في بولندا والبرتغال وسنغافورة ورومانيا، مما عزز الطلب على آلات البيع العكسي التابعة للشركة.

ومن العوامل المحفزة الأخرى، عقد شركة تومرا الذي أُعلن عنه مؤخرًا لتزويد أحد كبار تجار التجزئة في المملكة المتحدة بحوالي 1200 آلة بيع عكسي، وذلك قبل إطلاق برنامج استرداد الودائع على مستوى البلاد، والمقرر إطلاقه في عام 2027. ووفقًا لباركليز، قد يحتاج السوق البريطاني في نهاية المطاف إلى ما يصل إلى 17000 آلة من آلات تومرا.

أما قطاعات الأعمال الأخرى للشركة، فقد حققت نتائج متباينة. إذ ارتفعت إيرادات قسم الأغذية بنسبة 5%، بينما انخفضت إيرادات إعادة التدوير بنسبة 11% نتيجة ضعف الطلب في آسيا. وقد حافظت تومرا على توقعاتها للعام بأكمله، وتتوقع أن تتراوح إيرادات التحصيل بين 400 و440 مليون يورو في النصف الثاني من عام 2026، مقارنةً بـ 454 مليون يورو في النصف الأول.

تتوقع الشركة أيضًا تحقيق إيرادات سنوية من إعادة التدوير تتراوح بين 200 و215 مليون يورو، وإيرادات من قسم الأغذية تتراوح بين 340 و360 مليون يورو. وحذرت الإدارة من أن التوترات التجارية والتعريفات الجمركية وعدم استقرار السوق بشكل عام قد تؤخر قرارات استثمار العملاء. يأتي حوالي 15% من إيرادات المجموعة من الولايات المتحدة، بينما يتم توريد أكثر من 90% من مبيعاتها في الولايات المتحدة من أوروبا، مما يجعل الشركة عرضة للتعريفات الجمركية المحتملة. وعلى الرغم من هذه المخاطر، ركز المستثمرون بشكل أساسي على الزخم القوي في أعمال التجميع وفرصة النمو طويلة الأجل التي يوفرها التوسع العالمي لأنظمة استرداد الودائع.

رسم بياني لشركة تومرا سيستمز (TOM.NO)

يسجل السهم مكاسب بنسبة تتجاوز 10% اليوم، ولكنه ظل في اتجاه هبوطي طويل الأجل لعدة سنوات. وحتى بعد الارتفاع الذي شهده اليوم، لا تزال الأسهم أقل بنحو 5% من المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم (الخط الأحمر)، والذي يُعتبر على نطاق واسع الحد الفاصل بين الاتجاهات الصعودية والهبوطية طويلة الأجل.

بالنسبة للمستثمرين المتفائلين، لا يقتصر التحدي الفني الرئيسي على اختراق المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم بالقرب من 117 كرونة نرويجية، بل يشمل أيضاً تجاوز مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% للاندفاع الهبوطي الأخير عند حوالي 128 كرونة نرويجية. وتقع مستويات الدعم المهمة بالقرب من 109 كرونة نرويجية، وهو سعر الافتتاح اليوم، ومنطقة 98-100 كرونة نرويجية، حيث تداول السهم قبل فجوة اليوم الصعودية.