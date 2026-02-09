ملخص السوق: نوفو نورديسك تقفز بأكثر من 7% 🚀

حافظت الأسهم الأوروبية على مكاسب طفيفة، لكن ظلّت توجهات السوق انتقائية ومتباينة للغاية. وعلى الرغم من الأداء الجيد للأرباح الفصلية بشكل عام، إلا أن المستثمرين يتفاعلون بحذر حتى مع أدنى انحراف عن التوقعات، مما يُبرز استمرار صعوبة بيئة السوق مقارنةً بالأسهم الأمريكية.

في وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.25%، ليظلّ قريباً من مستويات قياسية مرتفعة. وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.23%، ومؤشر ITA40 الإيطالي بنسبة 0.98%، ومؤشر SPA 35 الإسباني بنسبة 0.35%، بينما انخفض مؤشر UK100 البريطاني بنسبة 0.60%.

تسير الشركات المدرجة في مؤشر ستوكس 600 على المسار الصحيح لتحقيق نمو في ربحية السهم بنسبة 8% تقريباً في الربع الرابع؛ حيث تجاوزت 61% منها توقعات ربحية السهم، وتجاوزت 58% منها توقعات الإيرادات. ومع ذلك، لا يزال احتمال ارتفاع المؤشر محدوداً، نظراً لردود فعل السوق السلبية في كثير من الأحيان، وعدم تلبية التوقعات المرتفعة لعام 2026.

حققت الشركات الحساسة للتعريفات الجمركية أقوى أداء للأرباح خلال عام، بينما تراجع أداء الشركات التي تتعامل مع السوق الصينية والشركات التي تركز بشكل كامل على الاتحاد الأوروبي. وتفوقت أسهم القيمة والنمو والجودة على التوقعات بشكل أكثر اتساقًا من أسهم الزخم والشركات الصغيرة.