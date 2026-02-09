ملخص السوق: نوفو نورديسك تقفز بأكثر من 7% 🚀

- حافظت الأسهم الأوروبية على مكاسب طفيفة، لكن ظلّت توجهات السوق انتقائية ومتباينة للغاية. وعلى الرغم من الأداء الجيد للأرباح الفصلية بشكل عام، إلا أن المستثمرين يتفاعلون بحذر حتى مع أدنى انحراف عن التوقعات، مما يُبرز استمرار صعوبة بيئة السوق مقارنةً بالأسهم الأمريكية.
- في وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.25%، ليظلّ قريباً من مستويات قياسية مرتفعة. وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.23%، ومؤشر ITA40 الإيطالي بنسبة 0.98%، ومؤشر SPA 35 الإسباني بنسبة 0.35%، بينما انخفض مؤشر UK100 البريطاني بنسبة 0.60%.
- تسير الشركات المدرجة في مؤشر ستوكس 600 على المسار الصحيح لتحقيق نمو في ربحية السهم بنسبة 8% تقريباً في الربع الرابع؛ حيث تجاوزت 61% منها توقعات ربحية السهم، وتجاوزت 58% منها توقعات الإيرادات. ومع ذلك، لا يزال احتمال ارتفاع المؤشر محدوداً، نظراً لردود فعل السوق السلبية في كثير من الأحيان، وعدم تلبية التوقعات المرتفعة لعام 2026.
- حققت الشركات الحساسة للتعريفات الجمركية أقوى أداء للأرباح خلال عام، بينما تراجع أداء الشركات التي تتعامل مع السوق الصينية والشركات التي تركز بشكل كامل على الاتحاد الأوروبي. وتفوقت أسهم القيمة والنمو والجودة على التوقعات بشكل أكثر اتساقًا من أسهم الزخم والشركات الصغيرة.
- قطاعات متخصصة في مخاطر الذكاء الاصطناعي تحت ضغط: انخفضت أسهم شركات البرمجيات وخدمات البيانات والناشرين ومزودي المعلومات المالية ومديري الأصول البديلة وشركات الألعاب، حيث أخذت الأسواق في الحسبان مخاطر هوامش الربح متوسطة الأجل الناتجة عن الاضطرابات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
أبرز تحركات الأسهم الفردية (أوروبا):
- انتعش سهم نوفو نورديسك بنسبة 7% بعد تصحيح الأسبوع الماضي الذي بلغ نحو 25%، عقب إعلان شركة Hims & Hers عن توقفها عن بيع نسخ Wegovy بعد تشديد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لإجراءات الرقابة.
- ارتفع سهم يونيكريديت بنسبة 4% بعد تقديمه توقعات قوية حتى عام 2030 وخطط لإعادة حوالي 50 مليار يورو للمساهمين بحلول عام 2030.
- قفز سهم إنبوست بنسبة 13% وسط اهتمام بالاستحواذ عليها، مما رفع قيمتها السوقية إلى 7.8 مليار يورو.
الاقتصاد الكلي العالمي
- حصل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان على أغلبية ساحقة، مما أبقى قضية تاكايتشي محط الأنظار وعزز التوقعات بتوسع مالي.
- يُرجّح بشدة تعليق ضريبة مبيعات المواد الغذائية لمدة عامين، ويُقدّر أن يُحدث عجزًا ماليًا سنويًا يُقارب 5 تريليونات ين، ما سيكون له تداعيات كبيرة على السندات والعملات الأجنبية.
- ارتفع الين بعد تدخل لفظي من السلطات اليابانية. انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين بنسبة 0.50%، ويُعدّ الين من بين أقوى عملات مجموعة العشر رغم فوز تاكايتشي الحاسم.
- لا تزال المعادن النفيسة قوية: يختبر الذهب مستوى 5000 دولار، مرتفعًا بنسبة 1.0% خلال اليوم، بينما ارتفعت الفضة بنسبة 2.40% لتصل إلى 97 دولارًا.
الولايات المتحدة: هل تشير الأرقام القياسية للرواتب إلى مسار أبطأ لخفض أسعار الفائدة؟
عاجل: بيانات الوظائف غير الزراعية من الولايات المتحدة
ملخص السوق: ارتفاع أسعار النفط وسط التوترات الأمريكية الإيرانية 📈 مؤشرات أوروبية هادئة قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية
ديوا تستحوذ على حصة «دبي القابضة» في «إمباور» مقابل 1.4 مليار دولار