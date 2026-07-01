ملخص السوق: انتعاش أسهم الدفاع، وتحوم المؤشرات الأوروبية عند أعلى مستوياتها على الإطلاق 🔼 مكاسب Rheinmetall 4٪

افتتحت الأسهم الأوروبية جلسة الأربعاء دون اتجاه واضح بعد أن أغلق مؤشر ستوكس أوروبا 600 عند أعلى مستوى جديد على الإطلاق في الجلسة السابقة. لا يزال المستثمرون حذرين قبيل حدثين كبيرين كبيرين: إصدار بيانات التضخم الأولية لشهر يونيو/حزيران في منطقة اليورو وخطابات كبار محافظي البنوك المركزية في العالم في منتدى البنك المركزي الأوروبي حول البنوك المركزية في سينترا، البرتغال.

تعتبر أسهم الدفاع من بين أقوى الأسهم أداءً اليوم. وارتفعت أسهم Rheinmetall بنحو 4%، مع تقدم RENK Group وHensoldt بشكل حاد أيضًا. ويمتد الارتفاع إلى ما هو أبعد من ألمانيا، حيث رفع العديد من شركات الدفاع الفرنسية والبريطانية والنرويجية أيضًا. وفي الوقت نفسه، يتم تداول النفط الخام بالقرب من أدنى مستوياته منذ عدة أشهر عند حوالي 72 دولارًا للبرميل، مما يوفر دعمًا إضافيًا للأصول العالمية ذات المخاطر من خلال تخفيف مخاوف التضخم.

تحركات السوق الرئيسية

يورو ستوكس 50: -0.5%

ستوكس أوروبا 600: -0.3%

داكس: +0.2%

كاك 40: -0.3%

مؤشر فوتسي 100: -0.2%

إيبكس 35: -0.3%

مؤشر فوتسي ميب: -0.3%

تفتقر حركة السعر اليوم إلى اتجاه واضح. بعد الارتفاع القوي خلال الأسابيع الأخيرة، يبدو أن المستثمرين يقومون بجني الأرباح بينما ينتظرون محفزات الاقتصاد الكلي الجديدة التي يمكن أن تحدد الخطوة التالية في الأسهم الأوروبية.

المصدر: XTB Research

أداء أسهم قطاع الدفاع جيد بينما تراجع أداء أسهم قطاع السلع الفاخرة.

من بين أفضل الأسهم أداءً اليوم ضمن مؤشر ستوكس يوروب 600، نجد راينميتال، وإيرباص، ودويتشه تليكوم، مما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بقطاع الدفاع وقطاعات دفاعية مختارة.

في المقابل، كانت أسهم شنايدر إلكتريك، وأنهويزر-بوش إنبيف، وإل في إم إتش من بين أضعف الأسهم أداءً خلال الجلسة، مما يُسلط الضوء على استمرار تحوّل القطاعات في أسواق الأسهم الأوروبية.

المصدر: XTB Research

التحليل الفني لمؤشري DE40 وEU50

منذ يونيو 2025، شهد مؤشر يورو ستوكس 50 الآجل أربع تراجعات ملحوظة، تعافى خلالها من كل انخفاض بسرعة نسبية. ولا يزال الاتجاه الصعودي طويل الأجل قائماً، حيث يقع المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم (EMA200) حالياً قرب 5900 نقطة. ويشير التراجع إلى هذا المستوى إلى تصحيح بنسبة 8% تقريباً عن الأسعار الحالية.

ويختبر المؤشر مجدداً منطقة أعلى مستوى له على الإطلاق حول 6350 نقطة. وقد يؤدي اختراق حاسم فوق هذا المستوى إلى فتح المجال لمزيد من الارتفاع وتحقيق مستويات قياسية جديدة.

المصدر: xStation 5

يشهد مؤشر داكس الألماني ارتفاعًا في العقود الآجلة اليوم، على الرغم من تراجع حدة الارتفاع خلال الأشهر الأخيرة. فمنذ الربيع، انخفض المؤشر دون مستوى المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم (EMA200) خمس مرات منفصلة قبل أن يتعافى بنجاح في كل مرة.

ومن الناحية الفنية، يظل الحفاظ على مستوى الدعم فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (EMA50) قرب 24400 نقطة شرطًا أساسيًا لاستمرار الاتجاه الصعودي الحالي.

المصدر: xStation 5

تحوّل القطاعات في مؤشر يورو ستوكس 50

تُشير تحركات السوق الأخيرة إلى استمرار التحوّل النشط بين القطاعات والأسهم الفردية ضمن مؤشر يورو ستوكس 50. إذ يُحوّل المستثمرون رؤوس أموالهم بشكل انتقائي نحو الصناعات المتوقع أن تستفيد من زيادة الإنفاق الحكومي، واستقرار الأرباح، وتحسّن الأوضاع الاقتصادية الكلية، بينما يجنون الأرباح من القطاعات التي حققت أداءً متميزاً خلال العام الماضي.

المصدر: XTB Research

المصدر: XTB Research

تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى تحسن قطاع التصنيع، لكن التعافي لا يزال غير متكافئ.

تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادرة يوم الأربعاء إلى أن القطاع الصناعي الأوروبي يواصل استقراره بعد تباطؤ مطول، على الرغم من أن التعافي لا يزال غير متجانس.

خابت إسبانيا الآمال، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لديها إلى 49.7، وهو أقل من التوقعات وأقل من عتبة التوسع الرئيسية البالغة 50 نقطة. كما جاءت سويسرا دون التوقعات، على الرغم من أن قراءتها البالغة 54.3 لا تزال تشير إلى نمو قوي في قطاع التصنيع.

حققت فرنسا مفاجأة إيجابية، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لديها إلى 51.2، بينما بلغت القراءة النهائية لألمانيا 50.3، لتبقى ضمن نطاق التوسع بشكل طفيف. وقد تم تأكيد مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو عند 51.4، وهو أعلى بقليل من توقعات السوق.

بشكل عام، تشير البيانات إلى أن قطاع التصنيع الأوروبي يتحسن تدريجياً، لكن الزخم لا يزال هشاً. في حين أن الاستقرار من شأنه أن يدعم الشركات الدورية، إلا أن وتيرة التعافي لا تزال غير كافية للإشارة إلى تسارع قوي في أرباح الشركات.

يُعدّ التضخم اليوم المحفز الاقتصادي الكلي الرئيسي.

سيكون الحدث الأبرز اليوم هو صدور التقرير الأولي لمؤشر أسعار المستهلكين لمنطقة اليورو لشهر يونيو.

يتوقع الاقتصاديون تباطؤ التضخم العام من 3.2% إلى 3.0% على أساس سنوي.

من شأن قراءة أضعف أن تعزز التوقعات بأن الضغوط التضخمية تتراجع تدريجيًا بعد صدمة الطاقة هذا العام، مما قد يمنح البنك المركزي الأوروبي مرونة أكبر لتيسير السياسة النقدية لاحقًا هذا العام.

في المقابل، قد تدفع قراءة تضخم أقوى من المتوقع عوائد السندات الحكومية إلى الارتفاع، وتقلل من التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي مستقبلًا، مما يؤثر سلبًا على تقييمات الأسهم.

قد يُحدد منتدى سينترا توجهات الأسواق العالمية.

سيكون المحفز الرئيسي الثاني هو منتدى البنك المركزي الأوروبي السنوي حول العمل المصرفي المركزي في سينترا.

سيراقب المستثمرون عن كثب تصريحات كل من:

كيفن وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي

كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي

أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا

تيف ماكليم، محافظ بنك كندا

تتجه الأنظار بشكل خاص إلى كيفن وارش، الذي يُجري أول ظهور دولي بارز له منذ توليه رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ورغم أن الكثيرين توقعوا في البداية أن يتبنى موقفًا أكثر تشددًا في السياسة النقدية، إلا أن تصريحاته الأخيرة كانت أكثر تشددًا بشكل ملحوظ، مؤكدةً على خطر استمرار التضخم الهيكلي.

إن أي مؤشر على نية البنوك المركزية الكبرى الإبقاء على السياسة النقدية التقييدية لفترة أطول قد يؤثر على عوائد السندات وأسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم.

المخاطر الجيوسياسية لا تزال محط الأنظار

على الرغم من أن أسعار النفط الخام قد تراجعت إلى حد كبير عن المكاسب التي حققتها جراء الصراع الأخير في الشرق الأوسط، وعادت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها إلى حد كبير، إلا أن المخاطر الجيوسياسية لا تزال حاضرة في أذهان المستثمرين.

أشارت تقارير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد درس مؤخرًا خيار تجدد العمل العسكري ضد إيران قبل أن يقرر في نهاية المطاف مواصلة الجهود الدبلوماسية. تُشير المحادثات المرتقبة بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين في الدوحة إلى استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

ويُعدّ هذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة لأوروبا، إذ يتأثر اقتصاد منطقة اليورو بشكل أكبر بارتفاع أسعار الطاقة مقارنةً بالاقتصاد الأمريكي، ما يعني أن أي ارتفاع آخر في أسعار النفط قد يُؤدي سريعًا إلى زيادة توقعات التضخم وتعقيد توقعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

ما يترقبه المستثمرون

بعد سلسلة من المستويات القياسية، دخلت أسواق الأسهم الأوروبية مرحلة ترقب وانتظار.

إذا جاء تقرير التضخم اليوم أقل من التوقعات، واتخذت البنوك المركزية موقفًا متوازنًا، فقد تُواصل الأسهم الأوروبية صعودها الأخير.

مع ذلك، فإن قراءة تضخم أعلى من المتوقع أو تصريحات أكثر تشددًا من بنك سينترا قد تُشجع المستثمرين على جني الأرباح بعد المكاسب القوية التي سُجلت في الأسابيع الأخيرة.

في الوقت الراهن، لا تزال الأسواق هادئة نسبيًا، لكن اجتماع بيانات التضخم الرئيسية، وتصريحات البنوك المركزية، والتطورات الجيوسياسية قد يزيد من التقلبات بشكل ملحوظ في وقت لاحق من الجلسة.