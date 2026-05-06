ملخص السوق: تقارير أكسيوس تُحرك الأسواق الأوروبية؛ نوفو نورديسك نجمة اليوم! 🚀

افتتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة الأربعاء على ارتفاع ملحوظ، حيث ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 (EU50) الآجل بنحو 2.74%، بينما ارتفع مؤشر داكس الألماني (DE40) بنسبة 2.51%، مما يعكس تحسناً عالمياً في معنويات المستثمرين. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى التقدم المحرز في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، فبحسب تقارير موقع أكسيوس، باتت واشنطن على وشك توقيع مذكرة تفاهم من صفحة واحدة تنص على وقف تخصيب اليورانيوم الإيراني، والرفع التدريجي للعقوبات، وفتح مضيق هرمز.

كما يؤثر احتمال خفض حدة الصراع في الشرق الأوسط بشكل مباشر على أسعار النفط، حيث انخفض كل من خام برنت (OIL) وخام غرب تكساس الوسيط (OIL.WTI) بأكثر من 9-10%، ويتداولان حالياً عند 100.47 دولار و92.25 دولار للبرميل على التوالي. من الواضح أن الدولار الأمريكي يفقد قيمته، حيث انخفض مؤشر USDIDX بنسبة 0.67% إلى 97.70، بينما ارتفع زوج اليورو/الدولار بنسبة 0.64% ويتداول فوق مستوى 1.1767، مما يشير إلى تحول رؤوس الأموال بعيدًا عن أصول الملاذ الآمن. على مستوى القطاعات في مؤشر يورو ستوكس 50، تتصدر قطاعات الصناعات (سافران +4.30%، إيرباص +2.59%، سيمنز للطاقة +2.32%) والقطاعات المالية (يونيكريديت +2.82%، آي إن جي +2.97%، بي إن بي باريبا +2.61%) قائمة القطاعات الرابحة، في حين يُعد قطاع الطاقة الأضعف أداءً، حيث انخفض سهم إيني بنسبة 2.44% وتوتال إنيرجيز بنسبة 1.12%. يشهد قطاع التكنولوجيا أداءً متبايناً - حيث ارتفعت أسهم شركة ASML بنسبة 1.90%، بينما انخفضت أسهم شركة Infineon بنسبة 2.02%، وفي قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، انخفضت أسهم شركة AB InBev بنسبة 3.58%، وكانت شركة Wolters Kluwer واحدة من أكبر الخاسرين في ذلك اليوم (-7.55%).

جدول يوضح أفضل وأسوأ الشركات أداءً خلال جلسة التداول اليوم في أوروبا. المصدر: قسم الأبحاث في المقر الرئيسي لشركة XTB

أداء القطاع (المصدر: قسم الأبحاث في المقر الرئيسي لشركة XTB)

