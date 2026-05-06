ملخص السوق: تقارير أكسيوس تُحرك الأسواق الأوروبية؛ نوفو نورديسك نجمة اليوم! 🚀

افتتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة الأربعاء على ارتفاع ملحوظ، حيث ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 (EU50) الآجل بنحو 2.74%، بينما ارتفع مؤشر داكس الألماني (DE40) بنسبة 2.51%، مما يعكس تحسناً عالمياً في معنويات المستثمرين. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى التقدم المحرز في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، فبحسب تقارير موقع أكسيوس، باتت واشنطن على وشك توقيع مذكرة تفاهم من صفحة واحدة تنص على وقف تخصيب اليورانيوم الإيراني، والرفع التدريجي للعقوبات، وفتح مضيق هرمز.
كما يؤثر احتمال خفض حدة الصراع في الشرق الأوسط بشكل مباشر على أسعار النفط، حيث انخفض كل من خام برنت (OIL) وخام غرب تكساس الوسيط (OIL.WTI) بأكثر من 9-10%، ويتداولان حالياً عند 100.47 دولار و92.25 دولار للبرميل على التوالي. من الواضح أن الدولار الأمريكي يفقد قيمته، حيث انخفض مؤشر USDIDX بنسبة 0.67% إلى 97.70، بينما ارتفع زوج اليورو/الدولار بنسبة 0.64% ويتداول فوق مستوى 1.1767، مما يشير إلى تحول رؤوس الأموال بعيدًا عن أصول الملاذ الآمن. على مستوى القطاعات في مؤشر يورو ستوكس 50، تتصدر قطاعات الصناعات (سافران +4.30%، إيرباص +2.59%، سيمنز للطاقة +2.32%) والقطاعات المالية (يونيكريديت +2.82%، آي إن جي +2.97%، بي إن بي باريبا +2.61%) قائمة القطاعات الرابحة، في حين يُعد قطاع الطاقة الأضعف أداءً، حيث انخفض سهم إيني بنسبة 2.44% وتوتال إنيرجيز بنسبة 1.12%. يشهد قطاع التكنولوجيا أداءً متبايناً - حيث ارتفعت أسهم شركة ASML بنسبة 1.90%، بينما انخفضت أسهم شركة Infineon بنسبة 2.02%، وفي قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، انخفضت أسهم شركة AB InBev بنسبة 3.58%، وكانت شركة Wolters Kluwer واحدة من أكبر الخاسرين في ذلك اليوم (-7.55%).
جدول يوضح أفضل وأسوأ الشركات أداءً خلال جلسة التداول اليوم في أوروبا. المصدر: قسم الأبحاث في المقر الرئيسي لشركة XTB
أداء القطاع (المصدر: قسم الأبحاث في المقر الرئيسي لشركة XTB)
- لا شك أن شركة نوفو نورديسك هي نجمة اليوم. فقد ارتفعت أسهمها بنسبة تصل إلى 9.2% عقب إعلان نتائجها للربع الأول من عام 2026، والتي فاقت التوقعات بشكل ملحوظ: حيث بلغت الإيرادات المعلنة 96.82 مليار كرونة دانمركية (مقابل تقديرات بلغت 69.38 مليار كرونة دانمركية)، ووصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب إلى 59.62 مليار كرونة دانمركية مقابل توقعات بلغت 29 مليار كرونة دانمركية فقط، وبلغ هامش الربح الإجمالي 85.9% مقابل التوقعات البالغة 81.3%. وكان المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع هو دواء Wegovy، بنسختيه: الحقن (بمبيعات بلغت 18.24 مليار كرونة دانمركية)، والأقراص المبتكرة (بمبيعات بلغت 2.26 مليار كرونة دانمركية في الربع الأول منذ إطلاقه في يناير). ووفقًا لمايك دوستدار، الرئيس التنفيذي للشركة، يُعد Wegovy "أقوى إطلاق لمنتج GLP-1 على الإطلاق في الولايات المتحدة"، وقد تجاوزت وصفاته الطبية الأسبوعية 200 ألف وصفة. رفعت الشركة توقعاتها لعام 2026، وتتوقع الآن أن تتغير الإيرادات المعدلة بنسبة تتراوح بين -4% و-12% بأسعار صرف ثابتة (مقارنةً بتوقعات سابقة تتراوح بين -5% و-13%)، وهو ما يعتبره محللو مورغان ستانلي افتراضات متحفظة تشير إلى نتيجة في النصف الأعلى من النطاق المتوقع.
- وترتفع أسهم بي إم دبليو بنسبة تصل إلى 6%، حيث جاءت نتائج الربع الأول من عام 2026، على الرغم من انخفاض طفيف في الإيرادات (31.0 مليار يورو مقابل 32.2 مليار يورو متوقعة)، إيجابيةً في المؤشرات الرئيسية: فقد بلغ هامش الربح قبل الفوائد والضرائب في قطاع السيارات 5.0% (أعلى من التقدير البالغ 4.7%)، وكان التدفق النقدي أعلى بكثير من التوقعات. ويؤكد كل من جي بي مورغان وبرنشتاين أن النتيجة تتضمن مخصصًا لمرة واحدة بقيمة 300 مليون يورو لإجراءات قانونية - وبدون هذا المخصص، كانت النتائج ستتوافق مع التوقعات. تُبقي الشركة على توقعاتها لعام 2026، وتتوقع هامش ربح قبل الفوائد والضرائب يتراوح بين 4 و6%، مع تحذيرها من تأثير سلبي محتمل للرسوم الجمركية بنحو 1.25 نقطة مئوية.
- وحققت لوفتهانزا ارتفاعًا بنسبة تصل إلى 3.5% رغم تسجيلها خسارة اسمية في الربع الثاني من عام 2026، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى ثبات توقعاتها للعام بأكمله، وهو ما اعتبره بنك جيه بي مورغان مفاجأة إيجابية، إذ كان السوق قد توقع بالفعل مراجعة تنازلية. وبلغت الإيرادات 8.75 مليار يورو (مقابل 8.49 مليار يورو متوقعة، بزيادة قدرها 7.6% على أساس سنوي)، بينما بلغت خسارة الربح قبل الفوائد والضرائب 612 مليون يورو مقارنة بخسارة متوقعة قدرها 650 مليون يورو، وارتفع التدفق النقدي الحر المعدل بنسبة 65% على أساس سنوي ليصل إلى 1.38 مليار يورو. لا تزال تكاليف الوقود المرتفعة تشكل خطراً، إذ يُولّد الصراع في الشرق الأوسط تكاليف إضافية بقيمة 1.7 مليار يورو في عام 2026، على الرغم من أن 80% من الطلب على الكيروسين مُغطّى بتحوّط. وتركز لوفتهانزا على رفع أسعار التذاكر وتحسين شبكة رحلاتها لتعويض هذه التكلفة.
- أصدرت شركة دياجيو تحديثها التجاري للربع الثالث من السنة المالية 2026، حيث ارتفع صافي الإيرادات المُعلن عنه بنسبة 2.3% ليصل إلى 4.5 مليار دولار، مع نمو عضوي بنسبة 0.3% فقط (حجم المبيعات +0.4%، ونسبة السعر/المزيج -0.1%). وأكدت الشركة توقعاتها للعام بأكمله، وهو ما استقبله السوق بترحاب، إذ تُظهر النتيجة استقراراً بعد أرباع سابقة كانت أضعف.
- حققت شركة كونتيننتال مفاجأة إيجابية في الربع الأول من عام 2026، حيث قفز هامش الربح قبل الفوائد والضرائب المعدل إلى 11.9% مقارنةً بـ 6.6% في العام السابق، بينما ارتفع صافي الربح إلى 200 مليون يورو من 68 مليون يورو في الربع الأول من عام 2025. وبلغت إيرادات المجموعة 4.396 مليار يورو (متوافقة مع التوقعات)، على الرغم من تسجيل قسم الإطارات انخفاضًا طفيفًا إلى 3.3 مليار يورو. وتحافظ الشركة على توقعاتها لعام 2026 على الرغم من حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
- أفادت شركة دايملر للشاحنات عن طلب قوي في الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت الطلبات الواردة إلى 114,043 وحدة من 76,222 وحدة في العام السابق، بينما شهدت الطلبات في قطاع الشاحنات الرئيسي في أمريكا الشمالية ارتفاعًا بنسبة تصل إلى 86% على أساس سنوي. وتحافظ الشركة على توقعاتها للربح قبل الفوائد والضرائب المعدل عند 3.2-3.7 مليار يورو للعام بأكمله.
