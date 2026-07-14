ملخص السوق: تراجع السوق الأوروبية بسبب تصعيد أزمة هرمز، والسوق تنتظر مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي

لا تزال معنويات السوق الأوروبية سلبية بشكل معتدل قبيل افتتاح سوق الأسهم الأمريكية. وتشهد الأسواق انخفاضات واسعة النطاق ولكنها طفيفة. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تجدد التوتر في مضيق هرمز. ويتوقع المستثمرون، بشكل بديهي، ضغوطًا تضخمية أكبر وسياسة نقدية أكثر تقييدًا في الاتحاد الأوروبي.

وتُعدّ المملكة المتحدة وإسبانيا من أكثر الدول تراجعًا. وانخفض مؤشرا فوتسي 100 وعقود آيبكس الآجلة بنحو 0.4-0.5%.

يُلاحظ أفضل أداء نسبي في المؤشر الأوروبي العام وفي هولندا، حيث تقتصر الخسائر على ما يقرب من 0%.

أخبار الشركات، أوروبا:

شركات الطيران الأوروبية: تُعدّ شركات الطيران من أوائل المتضررين من تجدد القتال في الخليج العربي. وتُؤثر أسعار وقود الطائرات المرتفعة وإغلاق الممرات الجوية تأثيرًا فوريًا وملموسًا على ربحية القطاع.

هاباج-لويد ( HLAG.DE ): نشرت شركة الطيران الألمانية نتائجها للربع الثاني من عام 2026. وقد انخفضت الربحية بشكل حاد، حيث بلغت خسارة ربحية السهم 1.26 يورو. في المقابل، فاقت الإيرادات التوقعات، إذ ارتفعت إلى 4.2 مليار يورو. وارتفع سعر السهم بأكثر من 6%، مدفوعًا بشكل أقل بالنتائج وأكثر بالتوقعات؛ حيث التزمت الإدارة بتحقيق نتائج سنوية تفوق توقعات السوق السابقة.

إيفوتك ( EVO.DE ): تتراجع تقييمات شركة الأدوية الألمانية بنحو 25%. وأعلنت الشركة عن انخفاض في الإيرادات خلال الربع الثاني من عام 2026، وخفضت توقعاتها السنوية بشكل ملحوظ.

كونغسبيرغ ( KOG.NO ): نشرت شركة كونغسبيرغ ماريتيم، التابعة لمجموعة كونغسبيرغ، نتائجها للربع الثاني من عام 2026. وقد خاب أمل السوق؛ فعلى الرغم من وجود طلبات متراكمة قياسية وتأكيدات على آفاق قوية، إلا أن المستثمرين يركزون على ضغوط هوامش الربح ومحدودية القدرة على تحويل الطلبات إلى إيرادات.

أسترازينيكا ( AZN.UK ): اشترت مجموعة الأدوية البريطانية ترخيصًا حصريًا لعقار لعلاج سرطان الرئة من شركة ديزال الصينية. تبلغ التكلفة الأولية 600 مليون دولار أمريكي، مع إمكانية دفع 900 مليون دولار أمريكي إضافية مرتبطة بمراحل البحث والمبيعات.

السلع:

يشهد النفط الخام يومًا آخر من المكاسب القوية. ويعكس هذا ليس فقط تجدد القتال في مضيق هرمز، بل أيضًا تكثيف القصف على مصافي التكرير في روسيا، مما يقلل المعروض في السوق. وقد تجاوز سعر خام برنت بالفعل 87 دولارًا أمريكيًا.

العملات الأجنبية:

في سوق العملات الأجنبية، يُسجل الدولار النيوزيلندي والدولار الأسترالي أعلى مستويات التقلب. تشهد عملات نيوزيلندا ارتفاعًا بنحو 1% و0.5% مقابل الدولار الأمريكي. وتستفيد عملات نيوزيلندا وأستراليا من بيانات التجارة الصينية التي فاقت التوقعات بكثير، وتزايد التوقعات برفع بنك الاحتياطي الأسترالي لسعر الفائدة، بينما يتراجع الدولار الأمريكي بشكل طفيف قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية. ويرتفع الدولار النيوزيلندي بشكل أكبر بعد تصريحات بول كونواي، كبير الاقتصاديين في بنك الاحتياطي النيوزيلندي، التي عززت القناعة بأن استمرار التضخم قد يتطلب مزيدًا من التشديد النقدي.

الاقتصاد الكلي: