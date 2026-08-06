هل عكس الذهب الاتجاه الهبوطي

ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دبي
- تراجع أسهم الذكاء الاصطناعي بعد بيانات SanDiskو Western Digital
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ملخص السوق: التكنولوجيا تدفع أوروبا إلى مستويات قياسية جديدة! المعادن تواصل ارتفاعها رغم ركود الدولار الأمريكي (07.08.2026)
مخطط اليوم: ما الذي سيؤثر على سوق الأسهم الأمريكية؟ (07.08.2026)
🔼 ارتفاع سعر الفضة بنسبة 4%
التقويم الاقتصادي: هل ستؤثر بيانات الوظائف غير الزراعية على السوق؟ (07.08.2026)