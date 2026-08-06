  
٢٠:٥٨ · ٦ أغسطس ٢٠٢٦

هل عكس الذهب الاتجاه الهبوطي

Milad Azar
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Market Research Analyst • UAE

ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دبي

  • تراجع أسهم الذكاء الاصطناعي بعد بيانات SanDiskو Western Digital
  • النفط يستقر بالرغم من الاتفاق العماني الإيراني
  • الدولار يترقب بيانات الوظائف غير الزراعية

 

Milad Azar

Market Research Analyst • UAE

Senior Market analyst with XTB for more than three years, specializing in global financial market, macroeconomic analysis, technical analysis with a strong focus on Asian market

I hold a master of science degree in Financial Risk management 
regular commentator on CNBC arabia, Skynews and TRT world

تغطية سوقية من الطراز الأول 
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