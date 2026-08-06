📉 انخفاض أسعار الغاز الطبيعي مع ارتفاع مخزونات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بمقدار 33 مليار قدم مكعب، مقارنةً بتوقعات السوق البالغة 30 مليار قدم مكعب والقراءة السابقة البالغة 28 مليار قدم مكعب.
- على أساس سنوي، انخفضت المخزونات بمقدار 12 مليار قدم مكعب. وفي الوقت نفسه، ظلت مستويات التخزين أعلى بمقدار 195 مليار قدم مكعب من متوسط الخمس سنوات البالغ 2922 مليار قدم مكعب، بينما بقي إجمالي الغاز المُستخدم ضمن النطاق التاريخي للخمس سنوات الماضية.
- وبالنظر إلى المستقبل، يشير ضعف الطلب على التبريد والزيادة المتوقعة في إمدادات الغاز الطبيعي من حوض بيرميان إلى ضعف أساسيات السوق مع اقتراب نهاية الصيف.
- من ناحية أخرى، قد تشهد الأيام الخمسة المقبلة الزيادة الكبيرة الأخيرة على مستوى البلاد في الطلب على الغاز الطبيعي لأغراض التبريد هذا الموسم مع استمرار الطقس الحار.
مخطط الغاز الطبيعي (الإطار الزمني D1)
المصدر: xStation5
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