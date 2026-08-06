📉 انخفاض أسعار الغاز الطبيعي مع ارتفاع مخزونات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

على أساس سنوي، انخفضت المخزونات بمقدار 12 مليار قدم مكعب. وفي الوقت نفسه، ظلت مستويات التخزين أعلى بمقدار 195 مليار قدم مكعب من متوسط ​​الخمس سنوات البالغ 2922 مليار قدم مكعب، بينما بقي إجمالي الغاز المُستخدم ضمن النطاق التاريخي للخمس سنوات الماضية.