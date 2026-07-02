ملخص السوق: يستمر التناوب؛ رأس المال يتدفق خارج شركات التكنولوجيا!

افتتحت المؤشرات الأوروبية الرئيسية اليوم على ارتفاع رغم ضعف أداء وول ستريت، حيث استقرت العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50، بينما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.46%، وكذلك مؤشر EU50 (+0.29%)، ومؤشر UK100 (+0.45%)، ومؤشر ITA40 الإيطالي (+0.94%).

ويُعدّ تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يونيو العامل الرئيسي المؤثر على الأسواق اليوم، حيث تشير التوقعات المتوسطة إلى زيادة قدرها 110,000 وظيفة مع معدل بطالة يبلغ 4.3%، إلا أن التباين الكبير في التقديرات (25,000-200,000) يُنذر بخطر كبير لحدوث مفاجأة قد تُحدد ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة لاحقًا هذا العام.

ويُضيف تراجع قطاع التكنولوجيا مزيدًا من الضغط على معنويات السوق، فبعد أنباء عن نية شركة ميتا بيع فائض قدرتها الحاسوبية في مجال الذكاء الاصطناعي، انخفض مؤشر SOX لأشباه الموصلات بأكثر من 6% يوم الأربعاء، وشهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية واليابان انخفاضات حادة.

ارتفع الين فجأة، وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الين إلى حوالي 161، وذلك عقب تقارير تفيد بأن اليابان تُغيّر استراتيجيتها للتدخل في سوق العملات إلى نهج أكثر دقة وحذراً لمواجهة المضاربين الذين يراهنون على ضعف الين، الأمر الذي زاد من ضعف الدولار في السوق بشكل عام.

انخفضت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، حيث سجل خام برنت أدنى مستوى له في أربعة أشهر، بينما تراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة تتراوح بين 0.72% و0.86%، وذلك في أعقاب التقدم المحرز في المحادثات الأمريكية الإيرانية في الدوحة بشأن مضيق هرمز، مما خفف من المخاوف بشأن التضخم.

تراجع الدولار الأمريكي بشكل طفيف (-0.38%)، بينما ارتفع الذهب بنسبة 0.78% والفضة بنسبة 1.29%، مستفيدين من ضعف الدولار.

في سوق الأسهم الأوروبية، حققت القطاعات الدفاعية والدورية أفضل أداء، حيث سجل قطاع الرعاية الصحية (+1.98%)، والقطاع المالي (+1.22%)، وقطاع السلع الاستهلاكية غير الأساسية (+1.09%). في المقابل، كان أداء قطاعي التكنولوجيا (-2.80%) والاتصالات (-0.75%) ضعيفًا، مما أدى إلى انخفاض مؤشر يورو ستوكس 50 على الرغم من الأداء القوي للقطاعات الأخرى. المصدر: XTB

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