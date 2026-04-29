ملخص اليوم: باول يبقى في الفيدرالي 🏦 ارتفاع أسعار النفط 🛢️ 🚀

أظهرت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية الرئيسية تباينًا واضحًا عقب المؤتمر الصحفي الأخير لجيروم باول بشأن قرار سعر الفائدة.

تحافظ العقود الآجلة لمؤشر ناسداك على مكاسبها (مؤشر ناسداك 100: +0.25%)، بينما تتفاقم خسائر الشركات الصغيرة الحساسة لأسعار الفائدة في مؤشر راسل 2000 (مؤشر راسل 2000: -1.2%). كما تشهد العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (مؤشر ستاندرد آند بورز 500: -0.3%) ومؤشر داو جونز الصناعي (مؤشر داو جونز 30: -0.9%) تراجعًا.

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير (3.50%–3.75%) للمرة الرابعة على التوالي، مما يؤكد تجدد حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية في ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

انشق أربعة أعضاء من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية عن الإجماع، وهو أكبر عدد منذ عام ١٩٩٢. صوّت ستيفن ميران لصالح خفض سعر الفائدة، بينما عارض كل من هاماك وكاشكاري ولوغان تغيير بيان السياسة النقدية الرسمي نحو توجه أكثر تيسيرًا (أي أنهم رفضوا الإشارة إلى أي تخفيضات محتملة).

سيظل باول عضوًا في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بصفة محافظ بعد تولي كيفن وارش رئاسة اللجنة (في ١٥ مايو) وحتى انتهاء إجراءات وزارة العدل بشكل كامل.

أكد باول ثقته في خليفته، كيفن وارش، سواءً من حيث إدارة التفويض المزدوج للاحتياطي الفيدرالي أو استقلاليته عن البيت الأبيض. وصل سعر النفط إلى مستويات قياسية، مع احتمال تسجيل أعلى إغلاقات منذ بداية أزمة الطاقة.

قفزت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين بمقدار ١٠ نقاط أساسية ردًا على قرار الاحتياطي الفيدرالي. يتوقع السوق حاليًا احتمالًا بنسبة 10% لرفع أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2026، ونحو 50% في عام 2027.

يُغلق عقد برنت لشهر يونيو عند 118 دولارًا للبرميل، بينما يتداول عقد يوليو، الأكثر تداولًا وسيولة، في نطاق 110-111 دولارًا. ويتجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط مستوى 105-106 دولارات للبرميل.

يُظهر تقرير وزارة الطاقة الأمريكية انخفاضًا حادًا في مخزونات النفط الخام والمنتجات البترولية، مع تحرير كبير للاحتياطيات الاستراتيجية، مما يشير إلى طلب محلي قوي وصادرات قياسية.

بلغت مخزونات النفط الخام 6 ملايين برميل، بينما وصلت مخزونات جميع المنتجات إلى 14 مليون برميل. ويتأثر سعر النفط بتزايد حالة عدم اليقين بشأن مضيق هرمز. فقد ألمح دونالد ترامب إلى احتمال العودة إلى قصف إيران، ورفض اقتراح فتح المضيق وتأجيل المفاوضات النووية.

بلغ انخفاض مخزونات النفط 6.2 مليون برميل، مقارنةً بزيادة متوقعة قدرها 0.3 مليون برميل. انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 6.08 مليون برميل (مقارنةً بالتوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل)، بينما انخفضت مخزونات المشتقات النفطية بمقدار 4.49 مليون برميل (مقارنةً بالتوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 2.3 مليون برميل).

ارتفع معدل التضخم في ألمانيا لشهر أبريل بنسبة أقل بقليل من المتوقع، ليصل إلى 2.9% على أساس سنوي (مقارنةً بالتوقعات التي كانت تشير إلى 3.0% على أساس سنوي؛ والتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 2.7% على أساس سنوي). أبقى بنك كندا أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.25%، مع توقعات بارتفاع طفيف في معدل التضخم. يتميز الاقتصاد الكندي بمرونة في مواجهة الصدمة، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تركيزه الكبير على صادرات النفط.

شهدت طلبات السلع المعمرة انتعاشًا ملحوظًا بنسبة 0.8% على أساس شهري (مقارنةً بالتوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 0.5% على أساس شهري؛ والتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 1.2% على أساس شهري).

يهيمن الدولار الأمريكي على سوق الصرف الأجنبي اليوم ( USDIDX: +0.25% )، مدعومًا بانخفاض الإقبال على المخاطرة في ظل ارتفاع أسعار النفط والسياسة النقدية المتشددة التي أعقبت قرار الاحتياطي الفيدرالي. ويتداول زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني فوق مستوى المقاومة النفسي عند 160، مما يثير مخاوف بشأن تدخل الحكومة اليابانية في سوق العملات. ويتراجع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 1.167.

يؤدي ارتفاع الدولار وارتفاع أسعار النفط، وما يترتب عليه من مخاوف من التضخم، إلى انخفاض أسعار المعادن النفيسة. ويتراجع الذهب إلى 4540 دولارًا، وهو أدنى مستوى له منذ نهاية مارس، بينما يتراجع سعر الفضة إلى 71.5 دولارًا للأونصة.

وتشهد أسواق العديد من السلع الزراعية مكاسب قوية. ويرتفع سعر الذرة إلى ما يقارب 480 سنتًا للبوشل، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2025. كما يشهد القمح مكاسب قوية (مع تراجع لاحق). ويسجل السكر مكاسب بنحو 4%، معوضًا نصف الانخفاض الذي شهده في الأسابيع الأخيرة.

يشهد سوق العملات الرقمية انخفاضات واسعة النطاق. فقد تراجع سعر البيتكوين بنحو 1.3% ليصل إلى 75,300 دولار، بينما انخفض سعر الإيثيريوم بنحو 2.6% ليصل إلى 2,230 دولار. ومن بين العملات القليلة التي حققت مكاسب، تبرز عملة دوجكوين (+2.4%).