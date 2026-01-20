يتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.6% ردًا على عودة ما يُعرف بـ"بيع الأصول الأمريكية"، وهي موجة بيع واسعة النطاق للأصول المقومة بالدولار الأمريكي (الأسهم والسندات). وكانت أقوى العملات أداءً خلال الجلسة هي الفرنك السويسري (

) واليورو (

إلى 1.1732). أما الين، فلم يستفد كثيرًا من مكانته كملاذ آمن، وذلك بسبب قرار رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي حل البرلمان (

،

).