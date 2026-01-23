ملخص اليوم: جنون المعادن الثمينة 🚨الفضة تتجاوز 101 دولار وترتفع بنسبة 5%❗

شهدت جلسة تداول يوم الجمعة، التي اختتمت أسبوعًا من التداول في الأسواق العالمية، تقلبات حادة في سوق المعادن النفيسة .

تجاوز سعر الفضة حاجز 100 دولار للأونصة لأول مرة في التاريخ، واستمر في الارتفاع ليتجاوز 101 دولار. وخلال جلسة التداول، بلغت الزيادة أكثر من 5 %.

أما وضع الذهب فهو مثير للاهتمام أيضًا. فعلى الرغم من أن ارتفاع سعر الذهب كان أقل نسبيًا، بنسبة 0.7% فقط، إلا أنه أعطى الأمل لفترة وجيزة في تجاوز حاجز 5000 دولار. ومع ذلك، توقفت الزيادات، ويستقر السعر حاليًا عند حوالي 4970 دولارًا للأونصة .

وقد تحققت هذه الارتفاعات الكبيرة في سوق المعادن النفيسة اليوم بفضل ضعف الدولار، الذي يتراجع مقابل معظم العملات الرئيسية في العالم، ولكنه يشهد انخفاضًا حادًا مقابل الين الياباني.

ارتفع سعر صرف الين الياباني منذ بداية اليوم، لكن الارتفاع الأكبر مقابل الدولار الأمريكي حدث مساءً، واتبع نمطًا خطيًا مصحوبًا بارتفاع حاد في حجم التداول، ما أثار تكهنات في وسائل الإعلام حول احتمال تدخل في سوق العملات. مع الأسف، لا يمكننا تأكيد هذه المعلومات حاليًا، لكن ديناميكيات التحركات الأخيرة كانت مشابهة لتلك التي شهدناها صباحًا، حيث دارت تكهنات مماثلة حول إمكانية التدخل نظرًا لحجم التداول الكبير .

قد يدعم ضعف الدولار الأمريكي أيضًا فرصة الارتفاع الحقيقي في قيمة الين، ما يعني أن التعزيز "المصطنع" للعملة المحلية، كما في حالة الين الياباني، قد يكون أقل تكلفة في هذه الحالة. ومن العوامل الإيجابية الأخرى قرار بنك اليابان نفسه، الذي زاد من سيولة السوق .

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير ، حيث بلغ سعر الفائدة الرئيسي 0.75%. في المقابل، تبدو توقعات البنك للنمو والتضخم متشددة للغاية. رفع البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنتين الماليتين 2025-2026 إلى ما بين 0.9% و1.0%، كما رفع بشكل ملحوظ توقعاته لمسار التضخم الأساسي، لا سيما التضخم الأساسي المزدوج، الذي من المتوقع أن يبقى فوق 2% حتى السنة المالية 2027 .

في ألمانيا اليوم، كان أداء مؤشرات الصناعة والخدمات أفضل من المتوقع. أما في فرنسا، فقد أظهر قطاع الخدمات بيانات أضعف، مما أثر سلبًا على المعنويات الإيجابية. وعلى مستوى منطقة اليورو، أكدت مؤشرات مديري المشتريات نموًا معتدلًا، على الرغم من تباطؤ وتيرة نمو الخدمات مقارنةً بالقراءات السابقة .

بعد وقت قصير من بدء التداول، صدرت أيضًا بيانات مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد الأمريكي. وتشير البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة لشهر يناير إلى مزيد من النمو في النشاط الاقتصادي، وإن كان أضعف قليلًا من توقعات السوق. وبلغ المؤشر الصناعي 51.9 نقطة مقابل توقعات بلغت 52.0 نقطة، مما يشير إلى وتيرة نمو معتدلة ولكنها مستقرة في قطاع التصنيع. انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات انخفاضًا طفيفًا إلى 52.5، مقارنةً بتوقعات بلغت 52.8، مما يُشير إلى تراجع طفيف في الطلب في معظم قطاعات الاقتصاد. في المقابل، ارتفع المؤشر المركب إلى 52.8 من 52.7 في ديسمبر، مؤكدًا مرونة الاقتصاد بشكل عام في بداية العام. تُشير البيانات إلى استمرار نمو القطاع الخاص الأمريكي، على الرغم من أن زخم النمو بدأ بالعودة إلى وضعه الطبيعي نوعًا ما .

أفادت بلومبيرغ أن هيئة تنظيم الاتصالات الصينية سمحت مبدئيًا لأكبر ثلاث شركات تكنولوجيا في البلاد، وهي علي بابا، وتينسنت، وبايت دانس، ببدء محادثات لاستيراد رقائق الذكاء الاصطناعي H200. وعقب هذه التقارير، تمكنت أسهم الشركة من العودة إلى ما فوق متوسط ​​ EMA50 (الخط البرتقالي)، والذي يبلغ حوالي 187 دولارًا أمريكيًا للسهم .

تشهد وول ستريت حاليًا نتائج متباينة. فمؤشر ناسداك وحده هو الذي يحقق مكاسب، لكنها لا تتجاوز 0.3%. أما المؤشرات الأخرى فتتداول دون قيمتها الاسمية .



... - يُحقق الين والجنيه الإسترليني، المذكوران سابقًا، أفضل أداء في سوق الصرف الأجنبي حاليًا. بينما يُسجل الدولار الأمريكي والدولار النيوزيلندي أكبر انخفاض .