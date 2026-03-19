EURUSD: على مفترق طرق وسط تغيرات في خطابات البنوك المركزية 🪙⚔️

يتعرض EURUSD حاليًا لضغوط هبوطية متجددة، مقتربًا من نطاق 1.1450-1.1500. يهيمن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي على المشهد الاقتصادي الكلي. ويُعدّ الصدمة الطاقية المرتبطة بالنزاع مع إيران المحرك الرئيسي للتحركات الأخيرة، إذ غيّرت بشكل كبير توقعات كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأوروبية.

أما بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، فقد جاء قراره أمس متوافقًا مع التوقعات، حيث أبقى على أسعار الفائدة عند 3.50%-3.75%. ومع ذلك، كانت الرسالة العامة أكثر تشددًا مما افترضه السوق في البداية. فقد أبقى الاحتياطي الفيدرالي على توقعاته بخفض أسعار الفائدة في الفترة 2026-2027، لكن عددًا أقل من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يدعمون الآن التيسير النقدي، وقد ازدادت مخاطر التضخم بشكل واضح. وأكد جيروم باول أن ارتفاع أسعار النفط قد يدفع التضخم مجددًا إلى ما فوق 3% على المدى القريب، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن السياسة النقدية لا تزال تعتمد على البيانات الاقتصادية وتتسم بتقييد معتدل.

عكست ردة فعل السوق هذه الرسالة المتضاربة ذات النزعة التشددية:

سرعان ما انعكس الضعف الأولي للدولار. ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار لفترة وجيزة، ثم انخفض إلى ما دون مستوى 1.1500، وبقي في هذا النطاق منذ ذلك الحين.

عمومًا، لا يزال الاحتياطي الفيدرالي في وضع الترقب والانتظار، لكن بحذر أكبر ونزعة تشددية طفيفة، مما يدعم الدولار على المدى القصير.

أما على الصعيد الأوروبي، فقد شهد الوضع تحولًا أكثر ديناميكية. فقد أبرز الصراع مع إيران مجددًا مخاطر الركود التضخمي، وهي مخاطر أكبر بالنسبة لمنطقة اليورو منها بالنسبة للولايات المتحدة. ورغم أن أوروبا أكثر استعدادًا مما كانت عليه في عام 2022 (قوة اليورو، وتنوع مصادر الطاقة، وتحسين سلاسل التوريد)، إلا أنها لا تزال أكثر حساسية لصدمة سوق النفط. ومن شأن أسعار النفط في نطاق 100-120 دولارًا أمريكيًا أن يكون لها تأثير سلبي واضح على كل من النمو والتضخم في أوروبا.

قد أدى ذلك بالفعل إلى تحول ملحوظ في تواصل البنك المركزي الأوروبي وتوقعات السوق:

انتقال من خطاب الترقب والانتظار إلى نبرة أكثر تشدداً (لاغارد، ناغل)

مراجعات تصاعدية لتوقعات التضخم (على سبيل المثال، نومورا: 2.1% ← 2.7%)

تحول في تسعير السوق من خفض أسعار الفائدة إلى احتمالية رفعها.

على الرغم من هذا التحول، من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم عند حوالي 2.0%. ويُرجّح عدم اتخاذ إجراء فوري بسبب نقص البيانات الدقيقة والرغبة في تجنب إثارة الذعر، إلا أن مسار السياسة النقدية على المدى المتوسط ​​بات يعتمد بشكل متزايد على أسعار الطاقة. فإذا استمرت أسعار النفط مرتفعة، يصبح رفع سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام سيناريو واقعياً.

يُعدّ اليوم بالغ الأهمية لEURUSD، حيث تُعلن العديد من البنوك المركزية الأوروبية قراراتها تباعاً. ومن المرجح أن يُبقي البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة عند 0.00%، مُوازناً بين مخاطر الانكماش وقوة الفرنك. من المتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 3.75%، مع ترجيح أن يُبقي بنك ريكسبانك أسعار الفائدة عند 1.75%.

في جميع أنحاء أوروبا، يظهر اتجاه عام: تراجعت التوقعات بخفض أسعار الفائدة، وتتجه البنوك المركزية نحو موقف أكثر حذرًا، بل وربما أكثر تشددًا، نظرًا للمخاطر الجيوسياسية والتضخمية. مع ذلك، لم ينعكس هذا التوجه بشكل كامل في قرارات السياسة النقدية الفعلية.

يقف EURUSD بين موقف متشدد من الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات متغيرة بسرعة من البنك المركزي الأوروبي. إلا أن صدمة الطاقة وحساسية أوروبا المتزايدة لأسعار النفط تُرجّح كفة الدولار على المدى القصير، مما يجعل الزوج يميل قليلًا نحو الانخفاض قبل قرارات البنوك المركزية اليوم. سيراقب السوق عن كثب الأحداث القادمة.