ملخص اليوم: حرب الرقائق الإلكترونية تُلقي بظلالها على وول ستريت، انخفاض النفط بعد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ⭐

📈 سوق الأسهم
- لم يبقَ في وول ستريت سوى القليل من آثار النشوة الأولية التي أعقبت أنباء وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.
- تتداول المؤشرات الأمريكية الرئيسية حاليًا في المنطقة الحمراء.
- انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.3%، وتراجع مؤشر ناسداك 100 بنحو 0.7%، بينما بقي مؤشر داو جونز فقط في المنطقة الإيجابية بشكل طفيف.
- تتركز الضغوط بشكل أساسي على قطاع أشباه الموصلات والشركات المرتبطة بسوق الذاكرة.
- انخفض سهم شركة مايكرون بأكثر من 5.5%، وتراجع سهم سانديسك بنحو 12%، وانخفض سهم إنفيديا بأكثر من 5%.
- في المقابل، حققت شركات الحوسبة السحابية العملاقة أداءً أفضل نسبيًا، مسجلةً مكاسب اليوم.
- ويعود تراجع المعنويات إلى التقارير التي تتحدث عن تقدم الصين في تطوير معدات تصنيع أشباه الموصلات الخاصة بها، الأمر الذي قد يهدد مكانة شركة ASML الأوروبية الرائدة في هذا المجال مستقبلًا.
- تشير التقارير إلى أن بكين تعمل على تطوير معدات محلية لتقنية الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية العميقة (DUV)، وهي تقنية أساسية تُستخدم في إنتاج الرقائق الإلكترونية المتقدمة.
- قد زاد هذا الخبر من مخاوف المستثمرين بشأن تنامي المنافسة في قطاع أشباه الموصلات وتأثيرها المحتمل على نتائج الشركات المصنعة الغربية مستقبلاً.
- علاوة على ذلك، برزت التوترات التقنية بين الولايات المتحدة والصين في تصريح دونالد ترامب بشأن المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي: "إنهم يراقبوننا، ونحن نراقبهم".
- فُسِّرت هذه الكلمات على أنها إشارة إلى أن الصراع الاستراتيجي على الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرئيسية لا يزال أحد أهم محاور السوق.
- ونتيجة لذلك، تلقى قطاع الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات الضربة الأقوى، وهو القطاع الذي كان محركاً رئيسياً للنمو في وول ستريت خلال السنوات الأخيرة.
- ويخشى المستثمرون من أن يؤدي تطور صناعة الرقائق الصينية إلى الحد من الميزة طويلة الأجل لشركات التكنولوجيا الأمريكية والأوروبية.
- واختتمت جلسة التداول في أوروبا بأجواء أكثر إيجابية.
- انتعشت معنويات المستثمرين الأوروبيين بشكل رئيسي بفضل وقف إطلاق النار في الخليج العربي، مما خفف من المخاوف بشأن تصعيد إضافي وضغوط أسعار الطاقة.
- ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.4%، وكذلك مؤشر كاك 40 الفرنسي.
- وصعد مؤشر داكس الألماني بأكثر من 1.3%، بينما أغلق مؤشر إيبكس 35 الإسباني مرتفعًا بنسبة 0.8%.
🌐 الجغرافيا السياسية والاقتصاد الكلي
- لا شك أن العامل الرئيسي المؤثر على تحركات السوق في النصف الأول من اليوم كان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.
- صرح دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة قررت وقف المزيد من الضربات ضد إيران استجابةً لطلب من الدول الوسيطة التي طالبت بإعطاء المفاوضات فرصة أخرى.
- وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن محادثات مكثفة مع إيران جارية حاليًا، لكنه أشار إلى أن الوقت المتاح لتحقيق انفراجة محدود.
- وفي الوقت نفسه، أكد ترامب أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى العمل العسكري الحاسم.
- بالنسبة للأسواق، يُسهم هذا في المقام الأول في تخفيف الضغوط قصيرة الأجل المتعلقة بمخاطر تصاعد النزاع وارتفاع أسعار الطاقة المحتمل.
- وتُخفف أسعار النفط المنخفضة من المخاوف من تجدد التضخم، ما يُحفز الأصول عالية المخاطر ويؤثر على توقعات قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية.
- في الوقت نفسه، لا تزال الأسواق حذرة لأن وقف إطلاق النار الحالي لا يُشير بعد إلى حل دائم للنزاع.
- ويُشير خطاب ترامب إلى أن هذا مجرد توقف مؤقت للمفاوضات وليس نهاية نهائية للعمليات العسكرية.
- وفي حال فشل المحادثات، فإن تجدد التوترات في الشرق الأوسط قد يُؤدي مجدداً إلى ارتفاع أسعار النفط وتدهور المعنويات في الأسواق المالية العالمية.
- وتركز الأسواق حالياً على ما إذا كانت الجهود الدبلوماسية ستُفضي إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران.
- وسيُساهم الحفاظ على وقف إطلاق النار في دعم معنويات السوق من خلال ضمان انخفاض المخاطر الجيوسياسية، وتخفيف الضغط على أسعار الطاقة، وتقليل المخاوف بشأن تأثير النزاع على الاقتصاد العالمي.
🛢️ السلع الأساسية
- انعكست أنباء وقف إطلاق النار فورًا على سوق النفط، حيث انخفضت أسعار الخام بشكل حاد نتيجة تراجع المخاوف من تصعيد إضافي في الشرق الأوسط واحتمالية حدوث اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية.
- أدى انخفاض علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى عمليات بيع واسعة النطاق لخام برنت، الذي تأثر بتوقعات تخفيف حدة التوترات بين واشنطن وطهران.
🪙 المعادن النفيسة
- يسود تفاؤل حذر ومتوازن في سوق المعادن النفيسة.
- ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.5%، مقتربةً من مستوى 4100 دولار.
- وحققت العقود الآجلة للفضة مكاسب بنسبة 0.7%، لتحوم حول 58 دولارًا.
🪙 العملات الرقمية
- يسود شعور إيجابي أيضًا في سوق الأصول الرقمية.
- ارتفع سعر البيتكوين بنحو 0.3%، ليختبر مستوى 65000 دولار.
- وصعد الإيثيريوم بنسبة تقارب 1%، ليتداول حول 1940 دولارًا.
النفط يهبط مع صمود تهدئة الحرب. والذهب يستفيد
ناسداك تحت الضغط بعد عمليات بيع مكثفة
الصين تبني آلات تصنيع الرقائق الإلكترونية الخاصة بها. شركة ASML تحت ضغط مع دخول الحرب التكنولوجية مرحلة جديدة
الولايات المتحدة: انتعاش وول ستريت بعد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران