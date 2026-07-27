ملخص اليوم: حرب الرقائق الإلكترونية تُلقي بظلالها على وول ستريت، انخفاض النفط بعد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ⭐

ويعود تراجع المعنويات إلى التقارير التي تتحدث عن تقدم الصين في تطوير معدات تصنيع أشباه الموصلات الخاصة بها، الأمر الذي قد يهدد مكانة شركة

الأوروبية الرائدة في هذا المجال مستقبلًا.