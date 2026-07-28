ملخص اليوم: الأسواق تحدّ من التراجع في انتظار قرار الاحتياطي الفيدرالي

الولايات المتحدة الأمريكية
- على الرغم من التطورات الجيوسياسية الإيجابية بشكل معتدل، ركز السوق على عمليات البيع المستمرة في أسهم شركات الذاكرة وأشباه الموصلات. تستفيد شركات البرمجيات كخدمة (SaaS) من ضعف قطاع الذكاء الاصطناعي، محققةً مكاسب قوية. ترتفع العقود الآجلة لمؤشري US500 وUS30 بشكل طفيف، بينما يحوم مؤشر US2000 قرب سعر الافتتاح، وينخفض مؤشر US100 بنحو 0.7%. ويقل مؤشر التكنولوجيا حاليًا بنحو 10% عن ذروته.
- يتزايد التساؤل بين المحللين والجمهور حول مسار العمل المحتمل والرسالة التي سيوجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد في المؤتمر الصحفي غدًا. إن التخلي عن سياسة "التوجيه المسبق" يزيد بشكل كبير من حالة عدم اليقين، ويضيف مزيدًا من الضغط على المعنويات الهشة.
أخبار الشركات، الولايات المتحدة الأمريكية
- بالانتير (PLTR.US): أعلنت الحكومة الفرنسية عزمها سحب منتجات الشركة من وكالة DGSI. في الوقت نفسه، نشرت العديد من شركات الأبحاث تقارير متباينة حول الشركة، مع غلبة الآراء السلبية. وانخفض سهم الشركة بنحو 5%.
- بالانتير (PLTR.US): أعلنت الحكومة الفرنسية عزمها سحب منتجات الشركة من وكالة DGSI. في الوقت نفسه، نشرت العديد من شركات الأبحاث تقارير متباينة حول الشركة، مع غلبة الآراء السلبية. وانخفض السهم بنحو 5%.
- بوينغ (BA.US): على الرغم من خيبة الأمل الملحوظة في الربحية، إلا أن ارتفاع أحجام التسليم ونمو الإيرادات وتحسن الوضع النقدي طمأن المستثمرين. ارتفع السهم بنسبة 5% بعد إعلان الأرباح.
- إنفيديا (NVDA.US): استعادت الشركة خسائرها في بداية الجلسة التي نجمت عن مخاوف بشأن "التمويل ذي الحلقة المغلقة" المرتبطة بأحدث التقارير عن استثمارات إضافية في OpenAI.
- كوكاكولا (KO.US): أعلنت مجموعة كوكاكولا للأغذية والمشروبات عن نتائج الربع الثاني من عام 2026، والتي فاجأت السوق إيجابًا فيما يتعلق بالربحية (ربحية السهم)، ورفعت الإدارة توقعاتها لنمو المبيعات العضوية للعام بأكمله بنسبة 5%. ارتفعت الأسهم بنحو 4%.
- باي بال (PYPL.US): رفعت الشركة توقعاتها لأرباح العام بأكمله وقدمت أساليب جديدة لتحسين التكاليف للمستثمرين. ارتفعت الأسهم بنحو 4%.
بيانات الاقتصاد الكلي، الولايات المتحدة الأمريكية
- جاء مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات أقل من التوقعات، حيث انخفض إلى 90.8، وهو أدنى مستوى له هذا العام.
- انخفض العجز التجاري الأمريكي في السلع إلى 101.5 مليار دولار أمريكي في يونيو. أوروبا
- تشهد أوروبا أيضاً حالة من التباين في المعنويات. لم تُقدّم تصريحات البنك المركزي الأوروبي توجيهاً واضحاً للسوق، وقد يكون وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط مؤقتاً، مما يُقلّل من دوافع المستثمرين الأوروبيين للشراء. كما وصل الذعر إلى قطاع أشباه الموصلات في أوروبا، ولكن على الرغم من ذلك، تُنهي معظم المؤشرات اليوم على ارتفاع طفيف.
أخبار الشركات، أوروبا
- ASML (ASML.NL): يواصل سهم الشركة الرائدة في مجال الطباعة الحجرية انخفاضه، مدفوعًا بشائعات تفيد بأن الصين بدأت إنتاج جيل جديد من آلات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية العميقة (DUV). انخفض السهم بنحو 3%.
- Kering (KER.FR): تُظهر نتائج مبيعات غوتشي تباطؤًا في انخفاض المبيعات، لتصل إلى 1.4 مليار يورو في الربع الثاني من عام 2026. ارتفع السهم بنحو 3%.
- Unilever (UNA.NL): أعلنت شركة العلامات التجارية الاستهلاكية وتجارة التجزئة عن نتائج الربع الثاني من عام 2026، والتي جاءت مفاجئة بنمو المبيعات والتحكم في الأسعار والتوقعات. ارتفعت الأسهم بنسبة 8%.
- Orange (ORA.FR): رفعت شركة الاتصالات توقعاتها للأرباح والتدفقات النقدية الحرة. ارتفعت الأسهم بنسبة 4%.
- Mercedes-Benz (MBG.DE): أعلنت شركة صناعة السيارات عن نتائج أفضل من المتوقع، مدفوعة بشكل رئيسي بأداء قطاع التأجير والتحكم في التكاليف. ارتفعت الأسهم بنحو 2%.
بيانات الاقتصاد الكلي، أوروبا
- تباطأ نمو مبيعات التجزئة في إسبانيا إلى 0.5%. انخفضت البطالة من 10.8% إلى 9.87%.
سوق العملات الأجنبية
- في سوق العملات الأجنبية، يُعدّ الدولار النيوزيلندي واليورو الأقوى، حيث ارتفع كلاهما بنحو 0.2% مقابل باقي العملات. ويتلقى الدولار النيوزيلندي دعماً من تصريحات بنك الاحتياطي النيوزيلندي المتشددة نوعاً ما، بينما يستفيد اليورو من انخفاض أسعار النفط.
السلع
- لا تزال الظروف الجوية تُهيمن على أسعار السلع الزراعية. ويحقق البن مكاسب قوية بشكل خاص، نظراً لاستمرار القيود المفروضة على الإنتاج والنقل، حيث وصلت الزيادات في الأسعار إلى 5%.
- في قطاع الطاقة، يستمر الانخفاض. وتدفع التوقعات بخفض التصعيد أو إجراء مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة سعر النفط إلى 82 دولاراً أمريكياً للبرميل.
- في قطاع المعادن، انخفض سعر الفضة والزنك بنحو 2%.
العملات الرقمية
- يُهيمن الانخفاض على سوق العملات الرقمية.
- انخفض سعر البيتكوين بنحو 1.8%، ليهبط إلى ما دون 64,000 دولار أمريكي.
- انخفض سعر الإيثيريوم بأكثر من ٢٪، متراجعاً إلى ما دون ١٩٠٠ دولار أمريكي.
- وانخفض سعر سولانا بأكثر من ٢.٥٪، ليصل إلى ٧٣ دولاراً أمريكياً.
فرنسا تتحدى شركة بالانتير، والسوق يتفاعل.
يستمر انخفاض أسعار أشباه الموصلات 📉
إفتتاح الأسواق الامريكية: انخفاض حاد في الأسعار وانتعاش قطاع البرمجيات كخدمة (SaaS)
أرباح مرسيدس: هل التفاؤل مبرر؟