ملخص اليوم: الأسواق تحدّ من التراجع في انتظار قرار الاحتياطي الفيدرالي

جاء مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات أقل من التوقعات، حيث انخفض إلى 90.8، وهو أدنى مستوى له هذا العام.

جاء مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات أقل من التوقعات، حيث انخفض إلى 90.8، وهو أدنى مستوى له هذا العام.

جاء مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات أقل من التوقعات، حيث انخفض إلى 90.8، وهو أدنى مستوى له هذا العام.

جاء مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات أقل من التوقعات، حيث انخفض إلى 90.8، وهو أدنى مستوى له هذا العام.

جاء مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات أقل من التوقعات، حيث انخفض إلى 90.8، وهو أدنى مستوى له هذا العام.

جاء مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات أقل من التوقعات، حيث انخفض إلى 90.8، وهو أدنى مستوى له هذا العام.