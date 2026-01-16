ملخص اليوم: البنوك وشركات التكنولوجيا تدفع المؤشرات للارتفاع 🏭 الصناعة الأمريكية تحافظ على قوتها

- يختتم السوق الأسبوع بمعنويات إيجابية معتدلة، على الرغم من أن حجم المكاسب في جلسة وول ستريت يوم الجمعة لا يزال محدودًا. ويتصدر مؤشر راسل 2000 قائمة الرابحين، حيث ارتفعت عقوده بنحو 0.5%. أما المؤشرات الأخرى فتتذبذب حول ارتفاع بنسبة 0.1%.
- يقترب موسم إعلان أرباح القطاع المالي من نهايته تدريجيًا، ويمكن اعتباره ناجحًا. فقد حققت جميع الشركات الكبرى تقريبًا في هذا القطاع نتائج فاقت توقعات السوق. ومع ذلك، كان هناك تفوق ملحوظ لصناديق الاستثمار والبنوك الاستثمارية مقارنةً بالبنوك التجارية وبنوك التجزئة. وتصدرت شركتا PNC Financial Services وState Street قائمة النمو في هذا القطاع خلال جلسة الجمعة، بينما خيبت شركة Regions Financial Corp آمال المستثمرين. وفي الأسبوع المقبل، يترقب المستثمرون نتائج بنك كورب.
- صرح دونالد ترامب بأنه يفضل بقاء كيفن هاسيت في منصبه الحالي كمدير للجنة التنفيذية الوطنية. وهذا يقلل بشكل كبير من فرصه في تولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويُعد كيفن وارش المرشح الأوفر حظًا لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. أعلن الرئيس الأمريكي أيضًا عن فرض تعريفات جمركية إضافية على الدول التي "لن تتعاون" فيما يتعلق باستحواذ الولايات المتحدة على غرينلاند.
- بيانات قوية غير متوقعة من الصناعة الأمريكية. فاجأ السوق النمو الشهري في كل من الصناعة والتصنيع. كما ارتفع معدل استغلال الطاقة الإنتاجية. مع ذلك، انخفضت ديناميكيات نمو الإنتاج على أساس سنوي.
- وقّعت كندا اتفاقية تجارية مع الصين. تتعلق الاتفاقية بتخفيضات كبيرة في التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية وزيت الكانولا.
- تستعد فنزويلا لاستئناف مبيعات النفط بالدولار، وفقًا لرويترز.
- سادت حالة من التشاؤم المعتدل بين المستثمرين في أوروبا في نهاية الأسبوع. أغلقت معظم المؤشرات على انخفاضات طفيفة. سجل مؤشر كاك 40 الفرنسي أكبر انخفاض بنسبة 0.65%. كما انخفض مؤشر إس إم آي بنسبة 0.5%، ومؤشر داكس بنسبة 0.3%. يبدو الوضع أفضل في العقود الآجلة، التي استعادت بعض خسائرها بعد انتهاء التداول على الأدوات الأساسية. برزت إسبانيا بنمو ملحوظ، حيث ارتفعت عقود SPA35 بنسبة تصل إلى 0.7%.
- أعلنت ألمانيا وإيطاليا عن معدلات تضخم استهلاكي متوافقة مع التوقعات، حيث بلغت 1.8% و1.2% على التوالي مقارنةً بالعام الماضي.
- وتُعلن شركة نوفو نورديسك عن فوزٍ هام في سوق أدوية إنقاص الوزن. فبحسب بيانات الوصفات الطبية من الولايات المتحدة، وُصفت حبوب ويجوفي بأكثر من 3000 وصفة طبية. وارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 6%.
- وفي سوق العملات، يشهد الين الياباني ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصل سعر الصرف إلى مستويات تُشير إلى توقعات السوق بتدخل بنك اليابان، وبدأت السوق في استيعاب هذا التدخل. وشهدت عملتا اليورو والدولار الكندي انخفاضًا طفيفًا. كما تشهد الكرونة السويدية انخفاضًا أيضًا.
- وفي سوق السلع، تُباع المعادن الصناعية بأسعار مُخفضة بشكل ملحوظ. وتُمارس المخزونات الكبيرة والشكوك حول الرسوم الجمركية ضغوطًا على التقييمات. وسجّل النيكل أكبر انخفاض، بنسبة تصل إلى 4%. كما شهدت أسعار القصدير والنحاس انخفاضًا كبيرًا، بنسبة 3% و2.5% على التوالي.
- وتشهد أسعار سلع الطاقة استقرارًا. ويحافظ برميل نفط غرب تكساس الوسيط على سعرٍ يُقارب 59 دولارًا. يتوقع السوق مزيدًا من التهدئة في الخليج العربي.
- يشهد سوق المعادن النفيسة أيضًا تصحيحًا. سُجّلت أكبر الانخفاضات في البلاتين، بأكثر من 4%. وتراجعت الفضة بنسبة 3%. وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 2%. أما الذهب، فقد حدّ من انخفاضاته إلى أقل من 1%.
- في سوق العملات الرقمية، تسود النظرة السلبية. فقد البيتكوين حوالي 0.5% وتوقف عند حوالي 94,000 دولار. وانخفض الإيثيريوم بنسبة 0.8% وحافظ على سعر فوق 3,250 دولارًا.
